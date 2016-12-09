Ужасающая тайна Роснефти: к гибели детей в Югре могут быть причастны структуры бывшего главы компании
Опубликовано: 9 декабря 2016, 18:10 | Служба новостей "ЮграPRO"
В то время как вся Югра переживала гибель детей-спортсменов, попавших в жуткую аварию под Ханты-Мансийском, нефтедобывающая компания «Роснефть» совершала сделку, «крупнейшую на мировом энергетическом рынке за 2016 год», по словам Президента России Владимира Путина. Учитывая, насколько суеверны арабские инвесторы, можно предположить, что даже опосредованно связанная информация с «Роснефтью», а тем более информация о гибели детей могла стать поводом для срыва сделки по продаже акций. А странное совпадение чисел вообще пугает простого обывателя: авария под Ханты-Мансийском унесла жизни 11 детей и тот факт, что вскоре в Россию придут практически 11 млрд евро – именно такова цена сделки!
В ХМАО практически сразу обнародовали фамилию водителя и представителя собственника автобуса, перевозившего детей, также названа фамилия водителя тягача, перевозившего крупногабаритную технику, но по какой-то причине скрывают организацию — владельца груза, перевозимого на тягаче. Злосчастный вездеход, который перевозил тягач, ставший участником ДТП под Ханты-Мансийском, скорее всего, должны были доставить на нефтяное месторождение «Конданефть», которая входит в структуру «Независимой нефтяной компании», а она, в свою очередь, принадлежит экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову.
Так ли это на самом деле? Пресс-секретарь «Башнефтегеофизика», видимо, получил указания не говорить правду. Эту самую правду мы попытались выяснить в управлении Министерства внутренних дел России по Югре, но оказалось, что не все открыто для гласности.
«Я знаю, кому принадлежит этот тягач, но не могу раскрывать эти персональные данные, звоните в следственный комитет и уточняйте у них. Я не имею права раскрывать персональные данные, даже если я их знаю. Согласно Закону РФ №152 ФЗ от 2006 года мы не имеем права раскрывать персональные данные лиц уголовного судопроизводства. У нас нет материалов уголовного дела, и мы физически не можем скрывать эту информацию», — заявила корреспонденту «ЮграPRO» руководитель пресс-службы капитан внутренней службы Ольга Абмайкина.
Понятно, что персональные данные относятся к информации ограниченного доступа и должны быть защищены в соответствии с законодательством РФ. НО корреспондент «ЮграPRO» ведь не спрашивал у руководителя пресс-службы УМВД имя водителя или, когда у последнего день рождения и адрес места жительства, чтоб поздравить его лично. Но Ольга Юрьевна почему-то решила именно так отделаться от навязчивого журналиста и скрыть информацию об организации, которой принадлежит злополучный тягач.
Стоит сказать, головы потихоньку стали слетать с некоторых плеч, но все ли причастные лица ответят за смерти юных югорчан? В настоящее время судом по ходатайству следственного комитета арестованы 4 человека: водитель автобуса, перевозившего детей Марат Зайнуллин, представитель индивидуального предпринимателя, осуществляющего перевозки на автобусе Александр Сидорук, водитель грузового тягача Раиль Саитханов, директор спортивной школы «Сибиряк» в Нефтеюганске Ирина Тарасова. Только по какой причине избежал ареста заказчик перевозки крупногабаритной техники, не понятно.
Кроме того, интересен и другой факт: власти ХМАО публикуют информацию на сайте правительства о том, что водитель тягача имел все необходимые документы на перевозку крупногабаритной техники, и при этом заметим, что силовые ведомства и власти ХМАО до сих пор скрывают собственника грузовика с тралом, зацепившего автобус, а также данные о том, кому именно он вез негабаритную технику.
Необходимо также отметить, что в социальных сетях имеются ряд постов очевидцев трагедии, которые позволяют более детально увидеть картину этого происшествия.
«Я был на месте трагедии. Первый грузовик с тралом практически разрезал автобус, потому что на трале, на «гусянке», которую он вез, остались кровь, волосы, останки детей. Он просто перерезал автобус пополам. И когда дошел до двигателя автобуса, до силовой части, он просто его развернул. И практически разрезанный автобус попал под второй грузовик с тралом», — пишет очевидец.
«Навстречу автобусу с детьми шла колонна из двух тягачей, первый трал шел без опознавательных знаков, без мигалок, сопровождения не было. Он почти три метра был шириной и шел по середине дороги. Водитель трала, вероятно не видел, что вездеход, который находился на борту трала съехал и торчал, в какой-то момент грузовик ушел на обочину и взял курс левее, и в этот момент кусок техники начал резать автобус. И многие дети погибли именно из-за этого, потому что выжившие ребята рассказывают, что еще до столкновения с вторым грузовиком они услышали крики», — написано в соц. сети.
Версию виновности водителя первого тягача также подтверждают слова сына водителя автобуса.
«Мне удалось поговорить с отцом. По его словам, ничто не предвещало беды. Он спокойно ехал по трассе, скорость была в пределах нормы – 50-60 километров в час. В какой-то момент на «встречке» появился грузовик с прицепом, перевозивший тяжелую технику. В прицепе находилась гусеничная техника. Торчащий элемент этой «гусянки», а точнее, какое-то железо, что именно – я сказать пока не могу, и зацепил автобус. Как сказал отец, зацепило ту боковую часть автобуса, которая приходилась на кузов, за водительским местом. После этого автобус развернуло поперек дороги и тогда следовавший за этим первым грузовиком второй грузовик, который также на трале перевозил тяжелую технику, врезался в середину автобуса. Автобус разорвало на две части. Сейчас никто не говорит про первый грузовик, хотя на месте ДТП водителя этого грузовика сразу же задержали, надели наручники. Водителя второго грузовика, как я понял, задерживать не стали, так как не он спровоцировал ДТП и его вины, как посчитали следователи, в столкновении нет», — рассказал сын водителя автобуса.
Остаться безразличным к этой трагедии невозможно, югорчане направили в Москву Министру спорта РФ Павлу Колобкову и Председателю Следственного комитета РФ Александру Быстрыкину петицию с требованием привлечь к ответственности ВСЕХ виновных в трагедии.
Да, первым на пути автобуса к аварии встретился седельный тягач, перевозивший негабаритный бронированный транспортёр (МТЛБ) шириной 3,4 метра. Представьте себе седельный тягач, у которого, ко всему прочему, по словам очевидцев, съехал груз — махина 3,4 метра, он, естественно, торчал далеко за габаритами транспорта. Можно отметить еще много нарушений, среди них: неправильно установленные габариты, по правилам должны были быть установлены проблесковые маячки, но в нашем случае не было ни одного. Кроме всего прочего важно, что тягач шел не один, а в колонне из двух транспортных средств — вот где сопровождение сотрудников ГИБДД — обязательно, но и его не было. Все это говорит о страшной экономии на безопасности, о роковой экономии, которая привела к жутким последствиям. И кто бы экономил?
«Конданефть» входит в структуру «Независимой нефтяной компании», которая принадлежит бывшему главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову», сообщает Знак. А пресс-секретарь «Башнефтегеофизики» Альберт Хисамутдинов подтвердил журналистам, что техника, перевозимая грузовиками, принадлежит их компании.
«О том, что это — наша техника, я сам узнал только вчера. Но мы воспользовались услугами подрядчиков, сами технику не доставляли, поэтому нас эта история не касается. Кто именно был привлечен для перевозки, что за компания, уточнить пока не могу. У нас большая компания, и нужно сделать запрос», – пояснил он Znak.com в телефонном разговоре.
В поисках виновных, корреспонденты «ЮграPRO» тоже решили связаться с вышеупомянутой компанией. Однако, на сегодняшний день, видимо, ситуация как-то изменилась, и пресс-секретарь «Башнефтегеофизики» Альберт Хисамутдинов опровергает тот факт, что он давал какие-либо комментарии интернет-газете Znak.com.
«Я не давал никаких комментариев. Нашей техники там не было, другой информации у меня нет. Вообще вы первые, кто мне звонит», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» пресс-секретарь «Башнефтегеофизики».
Обвинять кого-то из этих двух сторон в клевете — бессмысленно. У редакции «ЮграPRO» нет оснований не доверять коллегам-журналистам, использовавшим прямую речь пресс-секретаря в своем материале. Да и представителя нефтяной организации понять можно – видимо из «политических» соображений, руководство «там наверху» передумало раскрывать правду, ведь ниточки ведут к структуре бывшего главы компании «Роснефть», вот и появилась другая, более безопасная и удобная для влиятельных персон «истина», которая поможет прикрыть тылы.
Конечно, причинно-следственные связи показывают, что всему виной — нарушения безопасности перевозок, причем из-за того, что нефтяники экономят буквально на всем, ради получения максимальной прибыли.
Причиной гибели детей стали не формальные нарушения в работе. Гибель детей предопределило нарушение правил перевозки крупногабаритной техники. Если директору спортшколы «Сибиряк» не были выделены деньги на перевозку юных спортсменов, то, что она нарушила? При этом складывается впечатление, что «отмазывается» компания, которая аффилирована с бывшим главой «Роснефти» и является подрядной организацией в обеспечении доходов , которые «сэкономили» на обеспечении безопасности перевозки. Они обязаны были установить маяки, должны были обеспечить сопровождение, но они этого не сделали.
Из всего этого логически вытекает шокирующий вывод: приезд сюда высокопоставленных лиц вряд ли был вызван желанием разобраться в трагедии и помочь найти виновных. Вероятнее всего, что «государственные мужи» разобрались в ситуации достаточно быстро и прибыли в Югру только для того, чтоб помешать раскрыться в эти важные для России и для Игоря Сечина дни (крупная сделка Роснефти) информации, которая хоть и косвенно, но бросала бы тень на «Роснефть», все для того, чтоб бюджет страны спокойно смог получить столь необходимые 11 млрд евро в казну.
Пока - это лишь точка зрения нашей редакции, умозаключения, сделанные на основе имеющихся в нашем распоряжении фактов. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию корреспонденты редакции «ЮграPRO» сделали несколько официальных запросов в ФКУ «УРАЛУПРАВТОДОР», Департамент спорта в Югре, Управление ГИБДД УМВД России по ХМАО, АУ «ЮграМегаСпорт». Ответы пока не получены, у ведомств и организаций есть максимум неделя для ответа на поставленные журналистами вопросы. Возможно, они помогут официальному следствию узнать правду об этом ДТП.
Анализируя все известные обстоятельства этой трагедии, и как все они сошлись в одной точке, невольно вспоминаешь слова Воланда из романа Булгакова «Мастер и Маргарита» (ч. 1, гл. 1 ), «…Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила». То самое роковое масло, на котором поскользнулся Берлиоз, который был уверен, что в десять часов вечера будет председательствовать на заседании в Массолите… Ну, не может человек управлять своей судьбой, не говоря уже о судьбах других людей, предначертанный ход вещей не изменить. Всё, что должно случиться — случится. Не только потому, что так Богу угодно.
Есть и другая, не столь фаталистическая теория, объясняющая причины происходящего и одновременно подсказывающая место, «где собака зарыта». Русский язык обозначает это словом «разгильдяйство». Изотерики говорят, что высшие небесные силы говорят с нами языком не человеческим, но вполне материальным – посылая сигналы о неблагополучии в нашей жизни, поведении в виде болезней, несчастных случаев, аварий и техногенных катастроф. Если это так, то, кто знает, может быть одним из таких сигналов неблагополучия в детском спорте было аварийное здание детской спортивной школы в Нефтеюганске, а в нефтяной отрасли – высокомерно-наплевательское отношение к законам, инструкциям и правилам («мы – крутые, нам все – можно, и нам за это ничего не будет!). Жадность и чувство вседозволенности у тех, кто у власти, кто принимает решения и отдает приказы, привело (и еще не раз приведет) к гибели ни в чем не виновных людей, детей, которые оказались тем агнцем, которого приносят в жертву, чтобы нынешние «берлиозы»-атеисты, наконец прозрели и поняли, что не они – вершители судеб. И не председательствовать им на заседании в Массолите, ведь Аннушка уже разлила подсолнечное масло…
ДЕНЬГИ ПРАВЯТ МИРОМ… НО ДЕНЬГИ НЕ ДОЛЖНЫ УБИВАТЬ, НЕ ИМЕЮТ ПРАВА!
Прав тот у кого больше денег.С первых дней было видно, что в этой аварии и гибели детей водитель автобуса не виноват.Но почему то не задержали водителя тягача перевозившего гусеничный вездеход.Кто ответит за гибель детей? Как после всего можно верить в наше правосудие и нашу власть.Где наши депутаты спрятались? Выйдите к народу объясните.Освободите из под стражи водителя автобуса до суда.
Но факт остается фактом деньги правят всем
МИРОМ ПРАВИТ СЕЧИН!(((….
Вот именно. Тех, у кого нет денег -посадят. А то, что большегруз ехал в колонне и без спецсопровождения!!!да еще и без специальных светоотражательных знаков на самом выступающем месте. Посему об этом молчат в СК?! Никто ни губернатор, ни полковники ГИБДД умалчивают. Не выгодно видать своих толстосумов вскрывать. Думают, что все люди дебилы!!!
Вот видите, многие говорят, что не надо писать в соцсетях, а я думаю — это люди докопались сообща, а то бы все замылили!
Уважаемая редакция, а вы можете раскрыть ВСЕ фамилии?! Возможно, у вас уже есть больше информации?!
Спасибо за статью! Вы подтверждаете мысли многих людей!
Информационному агентству «ЮграPRO» большое спасибо, за помощь раскрытия фактов, которые многие пытаются умолчать. Ведь 95% населения понимают, что вину списывают на водителя автобуса со стажем, который явно не хотел столкновения с вездеходом, предпринимателя который на свою голову сделал спонсорскую помощь и директора спортшколы «Сибиряк» которая работает всего год. Почему нефтяной округ не купил городу желтый автобус с опознавательными знаками «Дети».
Я тоже считаю что благодаря общественному резонансу появилась возможность действительно найти виновных, людям нужно становится ещё сплоченней!
Виновных надо наказать! мне мало вашей информации, сплетни в сети и доводы, вот и все. Любое коммерческое или некоммерческое учреждение никогда не даст информации по уголовному делу, если оно не закрыто. Опубликуйте фамилии и видео, тогда ваша статья перестанет быть фантастикой. Чтобы обвинять Роснефть надо быть готовым к суду, клевета ныне карается, может вам денег заплатили. Чиновников Ханты-Мансийска вы не трогаете, а надо за халатное отношение к проведению такого рода мероприятиям, тем более в такое время года, Нефтеюганск — город нашего округа, и контроль за финансированием организации доставки — за ним. Ханты своим городам только подачки кидают с барского стола, мы им в ножки кланяться должны чтоб они нам на обслуживание учреждений денег дали, а на транспорт родители собирают, чтобы дети могли дальше развиваться. Дети и раньше также ездили только этого все старались не замечать, но это до первой трагедии. У вас появилась пища для размышлений, если хотите наказать виновных, то пишите факты, а не сочинения.
Вам мало информации? Добудьте. В чём дело? А публиковать ФИР, видео — для чего? Чтобы была причина арестовать? Будьте адекватней. Сейчас найдут свидетелей, купят-купили, регистраторы уничтожат. Всё будет чики-чики.
Статья со смыслом, только боюсь очень больно будет читать её тем кто потерял своих родных! Ждём продолжения и ответы от представителей компаний, которым вы адресовали свои письма.
Удивляет тот факт… Как назвать фамилии Индивидуального предпринимателя который предоставил автобус для деток,водителя этого автобуса или водителя тягача то это не тайна следствия….А как назвать кому пренадлежит тягач это ТАЙНА СЛЕДСТВИЯ! И врятли все лица будут наказаны… Пройдёт время,верней растянут чтоб все затихло ,потом потихоньку замнут …. И все как обычно все решается деньгами…. Только уважаемые руководители,депутаты и чиновники есть такая закономерность в жизни ВСЕ КОГДАНИБУДЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ БУМЕРАНГОМ… У вас тоже есть дети,внуки…Ни какие ваши деньги вам не помогут сколько бы вы их не «зарабатывали»!!!Дай Бог здоровья вам и вашим близким.
А оно наверное сейчас возвращается. В своё время Худойнатов(шариков) с розойкалининой ТАК обокрали коренные народы. Мало до сих пор не кажется
Ирина — всё правильно выразили так оно и будет, Бог не Тимошка видит немножко….
Статья действительно со смыслом, но это всего лишь статья и наши суждения, а те кто действительно виновны в страшной стратегии останутся безнаказанно сидеть в своих кабинетах и считать что они правят миром. Еще добивает тот факт что выплаты погибшим и пострадавшим как то образом решили что одним столько хватит другим столько почему. Семьям погибших 1 мил. Пострадавшим по 300тыс. И по 100тыс. Я хочу сказать о том что сейчас дети те которые борются за свою жизнь которым предстоит тяжелый курс реабилитации, дорогостоящие медикаменты и т.д. Кто об этом позаботиться. У нас всегда все для народа.
Вот так землячка из Нефтеюганска писала…
С этой аварии….
Нашли виновных??…. Надо начинать со спорткомитета и депутатов. До этой страшной трагедии ни кто не знал как ездят дети? Спорткомитет выделяет деньги на каждого ребёнка 600 руб. (билет туда и обратно). Дети ещё и расписываются за безопасность.Это не директора спортивных школ и тренеры должны искать каким транспортом им доехать до места. Все наши спортсмены и не только на соревнования и спортивные сборы и конкурсы ездят на рейсовых автобусах и Газелях не предназначенных для перевозки детей и без сопровождения. По возможности детей сами везём в Сургут, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск. Родители всегда возмущены этими перевозками. Неоднократно были обращения и задавались вопросы по организации перевозок детей, на которые ни когда не было ответа. Только пожимали плечами и отправляли из одного кабинета в другой. Извините, и как я могу отправить в дорогу спокойно своего ребёнка, когда водитель рейсового автобуса : «вах, вах и куда я их всех посажу ещё спортивный инвентарь». А по дороге ещё и собирают пассажиров по городу.
За 6 лет, что мой сын занимается спортом видела один раз сопровождение. Была отправка в спортивный лагерь в Адыгею, наверно собрали спортсменов со всего города.
Ув. редакция! У Вас что с логикой? Причем тут Роснефть и Сечин? Худайнатов бывший глава РН и что?
Он также бывший глава администрации посёлка Пойковский, также бывший глава одной из дочек Газпрома — вот Вам сколько информации, давайте увязывайте. Вот ведь фантазеры, еще и сделку приплели и числа, а почему взяли в у.е а не в рублях?
Уважаемый читатель Иван спасибо Вам за внимание к нашему материалу. Редакция «ЮграPRO» лишь сопоставляет факты, которые позволяют сделать определенный вывод, эти факты обусловлены тем, что скрывается информация. Совершенно очевидно, что причиной трагедии и является нарушения правил перевозки тяжелой техники и виновником является тот кто осуществлял эту перевозку. Очевидно, что принадлежность этой техники и наименование юридического лица, которому принадлежит она также скрыто под грифом «тайны следствия», и этом совершенно очевидно, что трагедия произошла в период подготовки крупнейшей сделки в истории страны — по продаже пакета акций Роснефти и любая негативная информация, касающаяся объекта данной сделки могла отпугнуть иностранного инвестора. Редакция сопоставляет факты и делает предположение и в этом и состоит общественная и государственная задача СМИ.
Так и пишите о «Том о ком нельзя говорить» об ЭХе и его Независимой нефтяной компании и дочке Ее Конданефть. Просто он в Роснефти давно не работает. Вы читателя вводите в заблуждение, тем что увязываете РОСНЕФТЬ и ЭХа… пример Новой Газеты, Ведомостей и др. Вас не учит, что отхватить от Роснефти можете за такую «увязку»?
Иван, а чего такого в том, что журналисты пытаются докопаться до правды? Ведь и правда любопытно: если с документами на перевоз крупногабаритной техники у её владельца действительно всё было в порядке, зачем ему скрываться? Или кому выгодно его скрывать?
Елизавета, конечно, ничего такого в это нет, пусть докапываются. Просто где связь с Роснефтью? Изображение на главной странице на фоне фирменного знака Роснефти, а не Независимой Нефтяной компании? по всей видимости фоток видимо не нашли, да и знают эту компанию не многие. А может лучше бы написали, что для бывшего главы одного из поселений Нефтеюганска перевозили технику без документов и т.д. и т.п.
Если техника ничья, можно я её себе заберу?
Хочется чтобы все виновные, которых прикрывают из-за денег, пережили все тоже самое, что пережили бедные родители и те, кто не виноват в данном ДТП, но которых хотят сделать крайними! Но такого говорить и желать нельзя, поэтому я просто мечтаю о том, чтобы они просто в один миг все потеряли всё свое богатство, деньги, дома, машины, счета и остались на улице в рваных штанах! Зажрались уже верхушки вкрай!!!!
Дмитрий, поддерживаю Вас! Виноватыми названы все, кроме виновных! Зажравшимся чинышам всё вернётся. Закон бумеранга ещё никто не отменял.
Перестаньте уже наконец использовать change.org для создания разного рода петиций и инициатив. ВВ уже напрямую это говорил. Вас не читают и соответственно не слышат те, кому вы это пишите . Пользуйтесь соответствующим ресурсом на госуслугах https://www.roi.ru/
Уважаемый читатель Мишка спасибо Вам за внимание к нашему материалу.Редакция не формировала данную петицию. Петиция сформирована жителями ХМАО и при всем уважении к другим читателям «ЮграPRO» мы не имеем право указывать людям, что им делать, а что не делать.
Если корреспонденты юграпро реально выясняют правду и у них есть факты описанные в статье, а не просто писанина для рейтинга. Помогите тем людям у которых детки выжили ведь им понядабаться деньги на долгую реабилитацию. Пример Руслан Байрамов из г Сургута репортаж о ребёнке из реабилитационного центра Добрый волшебник.
Сразу было понятно ,что тут замешаны чиновники…уж слишком много тайн и вопросов на которые ответы не дают…понятно что кого-то покрывают ,а простого работягу так прикрывать не будут.
Детей погибло 10, так что не надо мистицизма. Вина в аварии на моогих лицах, просто не выполняющих алгоритм. Задача следствия не только разобраться в событиях и наказать всех причастных, но и помочь создать новый алгоритм действий, более контролируемый.
Вы знаете алгоритм Ваших действий в случае если Вы движетесь в автомобиле 90 км/ч и Вам в лоб со встречки выезжает тягач с прицепом на скорости 60км/ч!!!?? Не дай Бог конечно….
Не плохой материал. По крайней мере дает возможность подумать. Кто автор?
Статья чушь полнейшая, писал дилетант, а Вы это еще обсуждаете. Вы отдали груз чтоб его отвезли и за это заплатили деньги. А то как его везли ответственность перевозящей организации. Это то же самой что вы отправили посылку самолетом в ходе полета она сьехала из правого бока самолета в левый чем вызвала крен самолета в левую сторону самолета и он упал. Вы должны сидеть за это как хозяин посылки?
Константин, Вы не внимательно читали материал, в том то все и дело, что даже название, а значит и собственники, этой организации скрывают от общественности!
И как правильно написал читатель «Ирина», ФИО собственника автобуса огласили сразу, водителя автобуса сразу даже посадили, а вот про трейлер и собственников негабаритного груза, который и убил детей, ни слова…
А что касается примера про посылку, знайте, если в Ваша посылка взорвалась из-за того, что Вы в нее положили что не то, или что то то, но положили не так — будете нести ответственность именно ВЫ!!!
Версии можно разные выстраивать, но давайте ждать окончание экспертизы. С другой стороны, и это неоспоримо, и уже идут посадки и увольнения чиновников, по причине халатности. А что такое халатность, это чванство, равнодушие чиновников, что еще в своем Послании три года назад запретил Президент России В.В. Путин. Наплевательство чиновников всех рангов и мастей к обычным гражданам по сути убивает управление, как таковое. Пиар чиновников на пустом месте просто захлестывает, врать уже стало привычкой чиновников. Сегодня, когда чиновникам морально через пиар можно ублажать самих себя, можно и не работать. Поэтому Губернаторская и муниципальные команды привели Югру на грань пропасти. Куда ни ткни, везде хаос и отсутствие управления, решений без взяток невозможно получить, контроль как таковой отсутствует полностью. В Сургуте производственник Шувалов начал не как Дегтярев, формировать свою свиту, а начал топать ногами снизу, прошелся по низовым звеньям и выявил проблемы, на месте принимал решения. Не по этому ли Губернатор зачастила в Сургут, видать опыт перенимают, как нужно работать. Время непрофессионалов и моральных уродцев во власти уходит. Надеюсь на это! Но халатность и моральное уродство чиновников, когда гибнут дети, прощать нельзя!
Хочу сказать огромное спасибо автору статьи и журналистам «ЮграPRO» за этот материал и за то, что пытаетесь разобраться! Согласна со всем, что написано в статье: крайне подозрительно было, что люди Бастрыкина вдруг так засуетились и так оперативно развернули на месте трагедии имитацию бурной деятельности. Поддерживаю автора, очень надеюсь, что Вы докопаетесь до сути!
ПОСМОТРИТЕ ФИЛЬМ «ДУРАК» … НА МНОГИЕ МЫСЛИ НАВОДИТ!!!
фильм «Майор » — того же режиссера.
Весной 2017 года Дегтярев покинет пост Главы Нефтеюганска, т.к. он принял наследие Арчикова на себя и по сути не обеспечил безопасность жизнедеятельности горожан, за что и отвечает! Увольнение подчиненных сейчас, его уже не спасет!
http://pravdaurfo.ru/news/145465-posle-smertelnogo-dtp-s-detmi-v-hmao-snova Я просто в шоке, от всей властной команды Нефтеюганска. Разве может Дегтярев считаться мэром, если на него просто положили и никто не верит в него!
данные о собственниках транспортных средств,виновных в ДТП,необходимы для пострадавших.По закону они несут ответсвенность за причинённый физический и моральный вред здоровью пострадавшим так же как и те кто непосредственно управлял автомобилем на момент совершения ДТП и признан виновным по решению суда.Все остальные,косвенно причастные к трагедии пусть найдут в себе силы и средства помочь выжившим в их трудном и длинном пути восстановления и реабилитации.
Все предельно понятно, вина тягача очевидна, любой водитель со стажем подтвердит. Как разъехаться с такой махиной если она заняла всю дорогу, а кругом темень, и увидишь его только в последний момент, если ,конечно, не ехать со скоростью 20 км. Тогда заранее начнешь маневрировать и будешь прижиматься к обочине. Откуда должен был водитель автобуса это предугадать?! Прячут свои задницы, не называют владельцев тягача, Все понятно почему!!!
Любой кто ездил по нашим дорогам знает впереди больше груза идет машина сопровождения с оранжевыми маячками и надписью больше груз……а почему не было такого в этот раз как раз виноват водитель больше груза а не водитель автобуса он пытался уйти от столкновения и ушёл если бы КАМАЗ который шёл по своей полосе выполнял скоростной режим или свернул бы………….
Не подтасовывайте числа. Погибло 12 человек, из них 2 тренера. Причем здесь 11 млрд?! Что за намеки на мистику. Из-за такого притягивания за уши недоверие к остальному тексту.