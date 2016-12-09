Ужасающая тайна Роснефти: к гибели детей в Югре могут быть причастны структуры бывшего главы компании

В то время как вся Югра переживала гибель детей-спортсменов, попавших в жуткую аварию под Ханты-Мансийском, нефтедобывающая компания «Роснефть» совершала сделку, «крупнейшую на мировом энергетическом рынке за 2016 год», по словам Президента России Владимира Путина. Учитывая, насколько суеверны арабские инвесторы, можно предположить, что даже опосредованно связанная информация с «Роснефтью», а тем более информация о гибели детей могла стать поводом для срыва сделки по продаже акций. А странное совпадение чисел вообще пугает простого обывателя: авария под Ханты-Мансийском унесла жизни 11 детей и тот факт, что вскоре в Россию придут практически 11 млрд евро – именно такова цена сделки!

В ХМАО практически сразу обнародовали фамилию водителя и представителя собственника автобуса, перевозившего детей, также названа фамилия водителя тягача, перевозившего крупногабаритную технику, но по какой-то причине скрывают организацию — владельца груза, перевозимого на тягаче. Злосчастный вездеход, который перевозил тягач, ставший участником ДТП под Ханты-Мансийском, скорее всего, должны были доставить на нефтяное месторождение «Конданефть», которая входит в структуру «Независимой нефтяной компании», а она, в свою очередь, принадлежит экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову.

Так ли это на самом деле? Пресс-секретарь «Башнефтегеофизика», видимо, получил указания не говорить правду. Эту самую правду мы попытались выяснить в управлении Министерства внутренних дел России по Югре, но оказалось, что не все открыто для гласности.

«Я знаю, кому принадлежит этот тягач, но не могу раскрывать эти персональные данные, звоните в следственный комитет и уточняйте у них. Я не имею права раскрывать персональные данные, даже если я их знаю. Согласно Закону РФ №152 ФЗ от 2006 года мы не имеем права раскрывать персональные данные лиц уголовного судопроизводства. У нас нет материалов уголовного дела, и мы физически не можем скрывать эту информацию», — заявила корреспонденту «ЮграPRO» руководитель пресс-службы капитан внутренней службы Ольга Абмайкина.

Понятно, что персональные данные относятся к информации ограниченного доступа и должны быть защищены в соответствии с законодательством РФ. НО корреспондент «ЮграPRO» ведь не спрашивал у руководителя пресс-службы УМВД имя водителя или, когда у последнего день рождения и адрес места жительства, чтоб поздравить его лично. Но Ольга Юрьевна почему-то решила именно так отделаться от навязчивого журналиста и скрыть информацию об организации, которой принадлежит злополучный тягач.

Стоит сказать, головы потихоньку стали слетать с некоторых плеч, но все ли причастные лица ответят за смерти юных югорчан? В настоящее время судом по ходатайству следственного комитета арестованы 4 человека: водитель автобуса, перевозившего детей Марат Зайнуллин, представитель индивидуального предпринимателя, осуществляющего перевозки на автобусе Александр Сидорук, водитель грузового тягача Раиль Саитханов, директор спортивной школы «Сибиряк» в Нефтеюганске Ирина Тарасова. Только по какой причине избежал ареста заказчик перевозки крупногабаритной техники, не понятно.

Кроме того, интересен и другой факт: власти ХМАО публикуют информацию на сайте правительства о том, что водитель тягача имел все необходимые документы на перевозку крупногабаритной техники, и при этом заметим, что силовые ведомства и власти ХМАО до сих пор скрывают собственника грузовика с тралом, зацепившего автобус, а также данные о том, кому именно он вез негабаритную технику.

Необходимо также отметить, что в социальных сетях имеются ряд постов очевидцев трагедии, которые позволяют более детально увидеть картину этого происшествия.

«Я был на месте трагедии. Первый грузовик с тралом практически разрезал автобус, потому что на трале, на «гусянке», которую он вез, остались кровь, волосы, останки детей. Он просто перерезал автобус пополам. И когда дошел до двигателя автобуса, до силовой части, он просто его развернул. И практически разрезанный автобус попал под второй грузовик с тралом», — пишет очевидец.

«Навстречу автобусу с детьми шла колонна из двух тягачей, первый трал шел без опознавательных знаков, без мигалок, сопровождения не было. Он почти три метра был шириной и шел по середине дороги. Водитель трала, вероятно не видел, что вездеход, который находился на борту трала съехал и торчал, в какой-то момент грузовик ушел на обочину и взял курс левее, и в этот момент кусок техники начал резать автобус. И многие дети погибли именно из-за этого, потому что выжившие ребята рассказывают, что еще до столкновения с вторым грузовиком они услышали крики», — написано в соц. сети.

Версию виновности водителя первого тягача также подтверждают слова сына водителя автобуса.

«Мне удалось поговорить с отцом. По его словам, ничто не предвещало беды. Он спокойно ехал по трассе, скорость была в пределах нормы – 50-60 километров в час. В какой-то момент на «встречке» появился грузовик с прицепом, перевозивший тяжелую технику. В прицепе находилась гусеничная техника. Торчащий элемент этой «гусянки», а точнее, какое-то железо, что именно – я сказать пока не могу, и зацепил автобус. Как сказал отец, зацепило ту боковую часть автобуса, которая приходилась на кузов, за водительским местом. После этого автобус развернуло поперек дороги и тогда следовавший за этим первым грузовиком второй грузовик, который также на трале перевозил тяжелую технику, врезался в середину автобуса. Автобус разорвало на две части. Сейчас никто не говорит про первый грузовик, хотя на месте ДТП водителя этого грузовика сразу же задержали, надели наручники. Водителя второго грузовика, как я понял, задерживать не стали, так как не он спровоцировал ДТП и его вины, как посчитали следователи, в столкновении нет», — рассказал сын водителя автобуса.

Остаться безразличным к этой трагедии невозможно, югорчане направили в Москву Министру спорта РФ Павлу Колобкову и Председателю Следственного комитета РФ Александру Быстрыкину петицию с требованием привлечь к ответственности ВСЕХ виновных в трагедии.

Да, первым на пути автобуса к аварии встретился седельный тягач, перевозивший негабаритный бронированный транспортёр (МТЛБ) шириной 3,4 метра. Представьте себе седельный тягач, у которого, ко всему прочему, по словам очевидцев, съехал груз — махина 3,4 метра, он, естественно, торчал далеко за габаритами транспорта. Можно отметить еще много нарушений, среди них: неправильно установленные габариты, по правилам должны были быть установлены проблесковые маячки, но в нашем случае не было ни одного. Кроме всего прочего важно, что тягач шел не один, а в колонне из двух транспортных средств — вот где сопровождение сотрудников ГИБДД — обязательно, но и его не было. Все это говорит о страшной экономии на безопасности, о роковой экономии, которая привела к жутким последствиям. И кто бы экономил?

«Конданефть» входит в структуру «Независимой нефтяной компании», которая принадлежит бывшему главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову», сообщает Знак. А пресс-секретарь «Башнефтегеофизики» Альберт Хисамутдинов подтвердил журналистам, что техника, перевозимая грузовиками, принадлежит их компании.

«О том, что это — наша техника, я сам узнал только вчера. Но мы воспользовались услугами подрядчиков, сами технику не доставляли, поэтому нас эта история не касается. Кто именно был привлечен для перевозки, что за компания, уточнить пока не могу. У нас большая компания, и нужно сделать запрос», – пояснил он Znak.com в телефонном разговоре.

В поисках виновных, корреспонденты «ЮграPRO» тоже решили связаться с вышеупомянутой компанией. Однако, на сегодняшний день, видимо, ситуация как-то изменилась, и пресс-секретарь «Башнефтегеофизики» Альберт Хисамутдинов опровергает тот факт, что он давал какие-либо комментарии интернет-газете Znak.com.

«Я не давал никаких комментариев. Нашей техники там не было, другой информации у меня нет. Вообще вы первые, кто мне звонит», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» пресс-секретарь «Башнефтегеофизики».

Обвинять кого-то из этих двух сторон в клевете — бессмысленно. У редакции «ЮграPRO» нет оснований не доверять коллегам-журналистам, использовавшим прямую речь пресс-секретаря в своем материале. Да и представителя нефтяной организации понять можно – видимо из «политических» соображений, руководство «там наверху» передумало раскрывать правду, ведь ниточки ведут к структуре бывшего главы компании «Роснефть», вот и появилась другая, более безопасная и удобная для влиятельных персон «истина», которая поможет прикрыть тылы.

Конечно, причинно-следственные связи показывают, что всему виной — нарушения безопасности перевозок, причем из-за того, что нефтяники экономят буквально на всем, ради получения максимальной прибыли.

Причиной гибели детей стали не формальные нарушения в работе. Гибель детей предопределило нарушение правил перевозки крупногабаритной техники. Если директору спортшколы «Сибиряк» не были выделены деньги на перевозку юных спортсменов, то, что она нарушила? При этом складывается впечатление, что «отмазывается» компания, которая аффилирована с бывшим главой «Роснефти» и является подрядной организацией в обеспечении доходов , которые «сэкономили» на обеспечении безопасности перевозки. Они обязаны были установить маяки, должны были обеспечить сопровождение, но они этого не сделали.

Из всего этого логически вытекает шокирующий вывод: приезд сюда высокопоставленных лиц вряд ли был вызван желанием разобраться в трагедии и помочь найти виновных. Вероятнее всего, что «государственные мужи» разобрались в ситуации достаточно быстро и прибыли в Югру только для того, чтоб помешать раскрыться в эти важные для России и для Игоря Сечина дни (крупная сделка Роснефти) информации, которая хоть и косвенно, но бросала бы тень на «Роснефть», все для того, чтоб бюджет страны спокойно смог получить столь необходимые 11 млрд евро в казну.

Пока - это лишь точка зрения нашей редакции, умозаключения, сделанные на основе имеющихся в нашем распоряжении фактов. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию корреспонденты редакции «ЮграPRO» сделали несколько официальных запросов в ФКУ «УРАЛУПРАВТОДОР», Департамент спорта в Югре, Управление ГИБДД УМВД России по ХМАО, АУ «ЮграМегаСпорт». Ответы пока не получены, у ведомств и организаций есть максимум неделя для ответа на поставленные журналистами вопросы. Возможно, они помогут официальному следствию узнать правду об этом ДТП.

Анализируя все известные обстоятельства этой трагедии, и как все они сошлись в одной точке, невольно вспоминаешь слова Воланда из романа Булгакова «Мастер и Маргарита» (ч. 1, гл. 1 ), «…Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила». То самое роковое масло, на котором поскользнулся Берлиоз, который был уверен, что в десять часов вечера будет председательствовать на заседании в Массолите… Ну, не может человек управлять своей судьбой, не говоря уже о судьбах других людей, предначертанный ход вещей не изменить. Всё, что должно случиться — случится. Не только потому, что так Богу угодно.

Есть и другая, не столь фаталистическая теория, объясняющая причины происходящего и одновременно подсказывающая место, «где собака зарыта». Русский язык обозначает это словом «разгильдяйство». Изотерики говорят, что высшие небесные силы говорят с нами языком не человеческим, но вполне материальным – посылая сигналы о неблагополучии в нашей жизни, поведении в виде болезней, несчастных случаев, аварий и техногенных катастроф. Если это так, то, кто знает, может быть одним из таких сигналов неблагополучия в детском спорте было аварийное здание детской спортивной школы в Нефтеюганске, а в нефтяной отрасли – высокомерно-наплевательское отношение к законам, инструкциям и правилам («мы – крутые, нам все – можно, и нам за это ничего не будет!). Жадность и чувство вседозволенности у тех, кто у власти, кто принимает решения и отдает приказы, привело (и еще не раз приведет) к гибели ни в чем не виновных людей, детей, которые оказались тем агнцем, которого приносят в жертву, чтобы нынешние «берлиозы»-атеисты, наконец прозрели и поняли, что не они – вершители судеб. И не председательствовать им на заседании в Массолите, ведь Аннушка уже разлила подсолнечное масло…