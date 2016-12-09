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Дети после аварии в ХМАО пришли в сознание, они устанавливают тактильный и эмоциональный контакт с близкими и с врачами

Опубликовано: 9 декабря 2016, 16:18 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Усилия объединены, за жизнь и здоровье детей борются лучшие врачи страны: нейрохирурги института имени Бурденко, специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского, врачи Российской детской клинической больницы, ведущие хирурги Санкт-Петербургского Государственного педиатрического медицинского университета.

В ОКБ Ханты-Мансийска налажена ежедневная видеоконференцсвязь с институтом нейрохирургии имени Бурденко.

Сегодня утром на прямую связь с Окружной клинической больницей в режиме видеоконференции вышел профессор, член-корреспондент РАН, главный детский хирург Москвы Александр Разумовский. Он проконсультировал врачей окружной клиники о тактике ведения лечения.

Каждый день заместитель министра здравоохранения России Игорь Каграманян выходит на связь с командой врачей Окружной клиники, идет обсуждение состояния здоровья каждого пациента.

Сегодня после обсуждения заместитель Министра здравоохранения РФ предоставил слово специалистам НИИ им. Бурденко, которые занимаются лечением трех детей, транспортированных этой ночью из Ханты-Мансийска в Москву.

Сотрудники сообщили, что перелет прошел в штатном режиме, без клинических и организационных особенностей. Дети стабильные. Они взяты под личную опеку директора НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, доктора медицинских наук, профессора, академика РАН Александра Потапова.  Представитель федеральной клиники заверила, что и впредь будет информировать врачей Ханты-Мансийска о динамике состояния здоровья детей, находящихся в Москве.

Отметим в окружном центре Югры на стационарном лечении в ОКБ остаются 14 человек, пострадавших в автокатастрофе под Ханты-Мансийском, из них — 10 детей. В отделении реанимации остаются 5 детей и 1 взрослый.  Их состояние оценивается как тяжелое, сообщает пресс-центр Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска.

При этом, два ребенка дышат самостоятельно, пришли в сознание, контактируют с врачами и близкими.  Рядом с каждым реанимационным ребенком, ежеминутно находятся медсестры и врачи ОКБ. Помимо необходимых медицинских процедур, они устанавливают тактильный и эмоциональный контакт.

Рубрики: Общество, Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , , , , .


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Комментарии

  1. Пенсионерка:
    9 декабря 2016 в 16:37

    Детишки вы наши золотые, поправляйтесь.Вся Надежда на вас! Как здорово, вы выступили мы вас любим и помним.

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  2. Юный:
    9 декабря 2016 в 18:37

    ВЫЗДОРАВЛИВАЙТЕ! МЫ ТЕПЕРЬ ВСЕ РОДНЫЕ…

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  3. Мира:
    4 января 2017 в 00:13

    Дай бог вам здоровья, а родителям сил и терпения

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