Молния! В Москву направлена петиция о снятии с должностей чиновников Югры в связи гибелью детей в ДТП
Опубликовано: 7 декабря 2016, 16:14 | Служба новостей "ЮграPRO"
Министру спорта Российской Федерации Павлу Колобкову была направлена петиция от югорчан, которые просят привлечь к ответственности ряд чиновников, причастных к страшной дорожной аварии под Ханты-Мансийском 4.12.16. Среди ответственных должностных лиц жители региона отмечают: заместителя главы города по социальным вопросам Светлану Михалеву, председателя комитета физической культуры и спорта администрации г. Нефтеюганска Юрия Рудзинского, директора департамента физической культуры и спорта ХМАО Игоря Губкина, директора «ЮГРАМЕГАСПОРТА» организатора соревнований Валерия Радченко.
Ознакомиться с текстом петиции, а также подписаться под ней вы можете пройдя по ссылке «Ужасная трагедия смерть детей спортсменов Нефтеюганск»
«Каким образом они допустили отправить наших детей на верную гибель????? Мы этого никогда забыть и простить не сможем!!!! Как мы можем доверять им своих детей? Ведь у нас у всех есть дети.
Мы требуем кардинально изменить ситуацию и отношение к детям в спорте, отношение к организации и проведению спортивных мероприятий, к организации перевозки спортсменов всех видов
Если мы проиграем и действительно не найдём понимания случившийся трагедии значит и все старания наших детей и спортсменов были напрасны, городу стране они просто не нужны!»
А почему в этом списке нет Губернатора Комаровой………
Причем тут организатор соревнований? В положении о проведении мероприятий разве сказано, что они обеспечивают трансфер?
Не надо превращать эту трагедию в охоту на ведьм.
Хуже нет, когда не дожидаясь окончания следствия, на эмоциях требуют рубить головы всем подряд. Возможно это от недоверия к власти — вдруг дело замнут, вдруг все ограничится козлами отпущения? Прекратите паниковать, все равно должно пройти какое-то время чтобы картина прояснилась
Список далеко не полный!!! Не хватает нескольких высокопоставленных личностей…
Наказаны будут только «козлы отпущения». Гибдд остаётся в шоколаде, а ведь даже если бы автобус шёл со всеми атрибутами безопасности, они его все равно не сопровождали бы. И они это прекрасно знают, дуру гонят населению. Их ведомственный приказ предписывает сопровождать только колонны автобусов, а не один.
Главного гаишника Югры так же уволить……….
От того что кого то накажут ни чего не изменится. Нужно менять законодадельство в части всего детского спорта. Где будет написано большими буквами — как организовывать, проводить,обеспечивать соревнования и кто за что отвечает.Если что то не исполняется, тогда и не нужны такие соревнования.
А где организатор поездки смертоносной груза с негабаритом, кто хозяин вездехода, как такой груз мог доехать до Ханты Мансийска минуя посты ГИБДД? Давно пора запретить перевозки негабаритных грузов частными лицами, с ложными «бумажками’ и толстым кошельком.
Тошнит от лжи.противно,горько,больно.Как можно быть такими бессердечными и бессовестными.Комарова должна было свой лоб разбить от осознания содеянного,а она вместо этого лишь в 11.30 прибыла на
церемонию прощания,чтобы пропиариться
На подобных мероприятиях окружного значения, постоянно пиарятся, вручают детишкам медали, многие чиновники окружного уровня, так скорее всего было и на этих соревнованиях. Вопрос : А почему на скамье подсудимых нет ни главы МЧС по ХМАО, ни глав УВД, ни чиновников окружного правительства? Со всего округа приехали участники и как обычно никто ничего не знал.