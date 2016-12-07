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Комментарии:

Молния! В Москву направлена петиция о снятии с должностей чиновников Югры в связи гибелью детей в ДТП

Опубликовано: 7 декабря 2016, 16:14 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Министру спорта Российской Федерации Павлу Колобкову была направлена петиция от югорчан, которые просят привлечь к ответственности ряд чиновников, причастных к страшной дорожной аварии под Ханты-Мансийском 4.12.16. Среди ответственных должностных лиц жители региона отмечают: заместителя главы города по социальным вопросам Светлану Михалеву, председателя комитета физической культуры и спорта администрации г. Нефтеюганска Юрия Рудзинского, директора департамента физической культуры и спорта ХМАО Игоря Губкина, директора «ЮГРАМЕГАСПОРТА» организатора соревнований Валерия Радченко.

Ознакомиться с текстом петиции, а также подписаться под ней вы можете пройдя по ссылке «Ужасная трагедия смерть детей спортсменов Нефтеюганск»

«Каким образом они допустили отправить наших детей на верную гибель????? Мы этого никогда забыть и простить не сможем!!!! Как мы можем доверять им своих детей? Ведь у нас у всех есть дети.

Мы требуем кардинально изменить ситуацию и отношение к детям в спорте, отношение к организации и проведению спортивных мероприятий, к организации перевозки спортсменов всех видов

Если мы проиграем и действительно не найдём понимания случившийся трагедии значит и все старания наших детей и спортсменов были напрасны, городу стране они просто не нужны!»

Рубрики: Нефтеюганск, Общество, Происшествия, Ханты-Мансийский район. Метки: , , , , , , , .


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Комментарии

  1. Колдун:
    7 декабря 2016 в 16:20

    А почему в этом списке нет Губернатора Комаровой………

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  2. 1:
    7 декабря 2016 в 16:37

    Причем тут организатор соревнований? В положении о проведении мероприятий разве сказано, что они обеспечивают трансфер?
    Не надо превращать эту трагедию в охоту на ведьм.

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  3. резидент:
    7 декабря 2016 в 18:16

    Хуже нет, когда не дожидаясь окончания следствия, на эмоциях требуют рубить головы всем подряд. Возможно это от недоверия к власти — вдруг дело замнут, вдруг все ограничится козлами отпущения? Прекратите паниковать, все равно должно пройти какое-то время чтобы картина прояснилась

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  4. Сергей:
    7 декабря 2016 в 21:16

    Список далеко не полный!!! Не хватает нескольких высокопоставленных личностей…

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  5. Наблюдатель:
    8 декабря 2016 в 00:17

    Наказаны будут только «козлы отпущения». Гибдд остаётся в шоколаде, а ведь даже если бы автобус шёл со всеми атрибутами безопасности, они его все равно не сопровождали бы. И они это прекрасно знают, дуру гонят населению. Их ведомственный приказ предписывает сопровождать только колонны автобусов, а не один.

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  6. родитель:
    8 декабря 2016 в 08:16

    Главного гаишника Югры так же уволить……….

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  7. Жора:
    8 декабря 2016 в 09:10

    От того что кого то накажут ни чего не изменится. Нужно менять законодадельство в части всего детского спорта. Где будет написано большими буквами — как организовывать, проводить,обеспечивать соревнования и кто за что отвечает.Если что то не исполняется, тогда и не нужны такие соревнования.

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  8. нефтеюганец:
    9 декабря 2016 в 16:23

    А где организатор поездки смертоносной груза с негабаритом, кто хозяин вездехода, как такой груз мог доехать до Ханты Мансийска минуя посты ГИБДД? Давно пора запретить перевозки негабаритных грузов частными лицами, с ложными «бумажками’ и толстым кошельком.

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  9. марина:
    10 декабря 2016 в 14:44

    Тошнит от лжи.противно,горько,больно.Как можно быть такими бессердечными и бессовестными.Комарова должна было свой лоб разбить от осознания содеянного,а она вместо этого лишь в 11.30 прибыла на
    церемонию прощания,чтобы пропиариться

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  10. Александр:
    11 января 2017 в 11:13

    На подобных мероприятиях окружного значения, постоянно пиарятся, вручают детишкам медали, многие чиновники окружного уровня, так скорее всего было и на этих соревнованиях. Вопрос : А почему на скамье подсудимых нет ни главы МЧС по ХМАО, ни глав УВД, ни чиновников окружного правительства? Со всего округа приехали участники и как обычно никто ничего не знал.

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