Молния! В Москву направлена петиция о снятии с должностей чиновников Югры в связи гибелью детей в ДТП

Министру спорта Российской Федерации Павлу Колобкову была направлена петиция от югорчан, которые просят привлечь к ответственности ряд чиновников, причастных к страшной дорожной аварии под Ханты-Мансийском 4.12.16. Среди ответственных должностных лиц жители региона отмечают: заместителя главы города по социальным вопросам Светлану Михалеву, председателя комитета физической культуры и спорта администрации г. Нефтеюганска Юрия Рудзинского, директора департамента физической культуры и спорта ХМАО Игоря Губкина, директора «ЮГРАМЕГАСПОРТА» организатора соревнований Валерия Радченко.

Ознакомиться с текстом петиции, а также подписаться под ней вы можете пройдя по ссылке «Ужасная трагедия смерть детей спортсменов Нефтеюганск»

«Каким образом они допустили отправить наших детей на верную гибель????? Мы этого никогда забыть и простить не сможем!!!! Как мы можем доверять им своих детей? Ведь у нас у всех есть дети. Мы требуем кардинально изменить ситуацию и отношение к детям в спорте, отношение к организации и проведению спортивных мероприятий, к организации перевозки спортсменов всех видов Если мы проиграем и действительно не найдём понимания случившийся трагедии значит и все старания наших детей и спортсменов были напрасны, городу стране они просто не нужны!»