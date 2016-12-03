Выращивал коноплю в ведрах житель поселка в Югре, мужчина задержан

В Нижневартовском районе сотрудники полиции задержали мужчину, который выращивал в своей квартире коноплю.

Накануне сотрудники полиции обнаружили и изъяли в квартире у жителя села Охтеурье 12 кустов растения, внешне напоминающих коноплю.

Согласно заключению экспертизы, изъятое является растением рода каннабис, т.е. конопля, в размере 9,39 граммов и содержит наркотическое вещество. Хозяин квартиры пояснил, что выписал семена конопли через интернет-магазин и выращивал их для дальнейшего употребления.

Кроме этого, в ходе досмотра квартиры полицейские обнаружили 4,32 граммов марихуаны, что также подтверждено заключением экспертизы.

В настоящее время ведется расследование. За культивирование и хранение наркотических веществ мужчине предстоит ответить в соответствии с законодательством РФ, сообщает пресс-служба МОМВД России «Нижневартовский».