Выращивал коноплю в ведрах житель поселка в Югре, мужчина задержан
Опубликовано: 3 декабря 2016, 17:47 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Нижневартовском районе сотрудники полиции задержали мужчину, который выращивал в своей квартире коноплю.
Накануне сотрудники полиции обнаружили и изъяли в квартире у жителя села Охтеурье 12 кустов растения, внешне напоминающих коноплю.
Согласно заключению экспертизы, изъятое является растением рода каннабис, т.е. конопля, в размере 9,39 граммов и содержит наркотическое вещество. Хозяин квартиры пояснил, что выписал семена конопли через интернет-магазин и выращивал их для дальнейшего употребления.
Кроме этого, в ходе досмотра квартиры полицейские обнаружили 4,32 граммов марихуаны, что также подтверждено заключением экспертизы.
В настоящее время ведется расследование. За культивирование и хранение наркотических веществ мужчине предстоит ответить в соответствии с законодательством РФ, сообщает пресс-служба МОМВД России «Нижневартовский».
Рубрики: Нижневартовский район, Общество. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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Это мусора себе делают план по борьбе с наркотиками. Инфа 100% ибо все друг друга знают а мусора живут в этом поселке и накуриваются с барыгами Человеку ничего не грозило и его сразу отпустили. Будет или штраф или отработка. Продолжит выращивать и дальше , один хер в доме он никогда не выращивал.