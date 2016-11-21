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Программа переселения из аварийного жилья в ХМАО под угрозой срыва

Опубликовано: 21 ноября 2016, 12:39 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Активисты ОНФ в Югре считают, что программа переселения из аварийного жилья в регионе может быть сорвана. Такие выводы общественники сделали после мониторинга реализации программы в округе: проверили все дома, которые должны быть расселены в 2016 году.

В федеральной программе участвуют: Когалым, Сургут, Нефтеюганск, Нягань, Пыть-Ях, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск и районы Белоярский, Кондинский и Советский.

По итогам проверки, все муниципалитеты, кроме Советского района, программу выполнили. В Советском районе в плане переселения на 2016 год значатся девять домов, восемь в поселке Пионерский, один в Малиновском. И если дом в Малиновском расселен, то ситуация в Пионерском удручающая.

«Из восьми зданий ни одно не расселено полностью.  Дома, возводящиеся по программе для переселенцев на улице Заготовителей и по переулку Новом в Пионерском, готовы процентов на 50», — отмечает член штаба ОНФ в Югре Александр Хильман.

В бараке по улице Комсомольской, 20 активисты выявили две жилые квартиры. По словам жильца Александра Гребнева, дом должны были переселить в апреле, семье предложили переехать в Советский.  Но новоселье не состоялось: новостройка встала долгостроем, подрядчик — банкрот.

Проблема с аварийными домами в Пионерском — не нова: согласно первоначальной программе их должны были расселить еще в 2015 году, тогда же были «освоены» деньги. План не выполнили. Видимо, чтобы не фигурировать в отстающих по итогам реализации президентского указа, в программу внесли изменения, перенеся расселение жилья по указанным адресам на год. Эксперты ОНФ обратились в департамент ЖКХ Югры с просьбой обосновать причины переноса расселения домов, которое снова срывается. Пока ответа нет.

Сегодня глава поселения предлагает Гребневым переехать в новый дом по улице Таежной в Пионерском, но, по мнению Александра Хильмана, в этом предложении кроется подвох.

«Программа переселения из аварийного жилья — адресная, средства выделяются для приобретения конкретных квартир. Бюджет для расселения дома по Комсомольской, 20 был истрачен еще в августе 2015. На какие средства глава поселения собирается купить повторно две квартиры, неясно. Законных оснований нет. Значит, у переселенцев не будет документов на жилье», — заключает Хильман.

По словам эксперта, подобная ситуация уже сложилась в Зеленоборске: жильцов одиннадцати квартир выселяют на улицу.  Как выяснилось, квартиры, в которые были заселены жители бывших аварийных домов год назад, администрация района не выкупила. По факту жилье принадлежит строительной компании, которая выставила дома на продажу и через суд потребовала освободить квартиры.

«Чтобы история не повторилась, мы предостерегли жильцов от сомнительного переселения, — комментирует Хильман. – Людей не предупреждают, что они – участники программы только до тех пор, пока живут в аварийном доме. Если переселены, даже незаконно, а дом снесен, доказать право на жилье можно только в суде».

Эксперты ОНФ обратились в администрацию поселения с просьбой пояснить, на каких основаниях предлагается жителям аварийных домов переселение в жилье, не проплаченное средствами адресной программы, сообщает пресс-служба ОНФ в Югре.

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Рубрики: Общество, Советский район. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. район:
    21 ноября 2016 в 14:26

    а по районам они все бабло стырили как всегда

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  2. Скоморох:
    22 ноября 2016 в 10:14

    Хильман все не уймется — долбит Зубчик, чтоб самому потом в главы прыгнуть

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  3. еленка:
    23 ноября 2016 в 10:05

    Сургут 2 раза участвует?

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  4. Сергей:
    19 февраля 2017 в 19:13

    Югра регион донор, который делает значительную часть бюджета России. А жители Югры живут в БАРАКАХ, спасибо за наше счастливое детство.

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