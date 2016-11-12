Ханты-Мансийск в дыму. Горит общежитие. Есть пострадавшие

В Ханты-Мансийске на улице Кооперативная 54 (район ОМК) горит 2-х этажный частный дом с мансардой. С огнем не могут справиться уже на протяжении двух часов. Задействовано около 10 спецмашин, на улице Кооперативной ограничено движение транспорта.

По словам очевидцев пострадал мальчик, отравился угарным и пожилая женщина, обгорели ноги, но спасти их удалось. Также они рассказали, что пожар начался с мансарды, потом перекинулся на второй этаж.

Дом №54 по улице Кооперативной принадлежит частному предпринимателю, который сделал из него общежитие. Как рассказала соседка, «дом строился на скорую руку с применением пенопласта и других дешевых материалов».

«Предварительная причина возгорания – электрозамыкание, жильцы помимо отопления включали электроподогреватели, вот проводка и не выдержала», — сообщил корреспонденту «ЮграPRO» житель соседнего дома.

«В 10:14 поступило сообщение о пожаре по ул. Кооперативная 54, горит дом. На тушение выехали 10 единиц техники, работает 30 человек от подразделений МЧС и «Центроспас-Югории». 20 жильцов эвакуировались самостоятельно. Пострадала одна женщина и со слов жильцов, возможно, в горящем доме осталась еще одна женщина, сейчас информация проверяется. Очаг пожара локализован в 10:53», — сообщает руководитель пресс-службы МЧС России по ХМАО Вадим Симоненко.