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Комментарии:

Ханты-Мансийск в дыму. Горит общежитие. Есть пострадавшие

Опубликовано: 12 ноября 2016, 12:28 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В Ханты-Мансийске на улице Кооперативная 54 (район ОМК) горит 2-х этажный частный дом с мансардой. С огнем не могут справиться уже на протяжении двух часов. Задействовано около 10 спецмашин, на улице Кооперативной ограничено движение транспорта.

По словам очевидцев пострадал мальчик, отравился угарным и пожилая женщина, обгорели ноги, но спасти их удалось. Также они рассказали, что пожар начался с мансарды, потом перекинулся на второй этаж.

Дом №54 по улице Кооперативной принадлежит частному предпринимателю, который сделал из него общежитие. Как рассказала соседка, «дом строился на скорую руку с применением пенопласта и других дешевых материалов».

«Предварительная причина возгорания – электрозамыкание, жильцы помимо отопления включали электроподогреватели, вот проводка и не выдержала», — сообщил корреспонденту «ЮграPRO» житель соседнего дома.

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«В 10:14 поступило сообщение о пожаре по ул. Кооперативная 54, горит дом. На тушение выехали 10 единиц техники, работает 30 человек от подразделений МЧС и «Центроспас-Югории». 20 жильцов эвакуировались самостоятельно. Пострадала одна женщина и со слов жильцов, возможно, в горящем доме осталась еще одна женщина, сейчас информация проверяется. Очаг пожара локализован в 10:53», — сообщает руководитель пресс-службы МЧС России по ХМАО Вадим Симоненко.

Рубрики: Общество, Происшествия, Фото, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. Ооя:
    12 ноября 2016 в 13:34

    Весь Ханты Мансийск в дыму. Всех корреспондентов на уши поставили, Подняли всех!! Молодцы быстро реагировали на пожар Юграпро!!

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  2. Я:
    12 ноября 2016 в 15:01

    Главное погромче заголовок придумать. нужно было тогда уж Югра в дыму.
    Или ОМК в огне.

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    • Отец:
      13 ноября 2016 в 10:18

      Мы выходили в детьми из Теннисного центра на Студенческой, реально было все дыму. 7-ми летний ребенок спросил — папа, а почему туман, а 3-х летний сказал — плёха пахнет.

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  3. Сосед:
    12 ноября 2016 в 16:04

    В этом районе балков 18 штук, благо ветра не было, а то и на Аграрную улицу пожар перебросился. Куда смотрит Ряшин М.П. он тоже рядом живёт. Женщину нашли мёртвой. Займитесь господа журналисты законностью размещения балков на соседних участках сгоревшего дома. Это общая трагедея. Её надо решать!!! Эти балки и не законные общаги не стоят человеческой жизни.

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    • анон:
      12 ноября 2016 в 19:08

      Мы там были, нет 18 балков, всего 7 находятся рядом с общежитием. Действительно, куда смотрит Ряшин?!!! Почему это люди не могут позволить снять квартиру или хотя бы комнату и вынуждены жить без условий в балках!!! Лучше займитесь помощью пострадавшим, а не выяснением законностью размещения чьих-то балков и деревянных построек! Сейчас зима, куда людей будут выгонять — не важно, главное, что по закону сделают! Как всегда…..

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      • Сосед:
        12 ноября 2016 в 23:28

        Балки, дорогие журналисты тянутся до ул. Аграрной, их 18 шт. И с права от общаге и слева и вдоль. Может подготовите отдельный репортаж на эту тему. Очень актуально будет. По закону один участок один балок, на период строительства. А данная статья будет являться прямым обращением в администрацию города Ханты-Мансийска в отдел контроля для проверки. Ведь мы живём с вами на ОМК и можем пострадать от нерадивых соседей!? За детей страшно.

    • анон:
      13 ноября 2016 в 16:41

      Так вы продайте своё жильё и выдайте людям квартиры. Куда их выселить предлагаете? И пожар от «жилого» дома случился…

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      • Сосед 2:
        14 ноября 2016 в 10:53

        Такое складывается мнение, что журналисты тоже здают землю под балки)))на ОМК

    • анон:
      14 ноября 2016 в 12:46

      У знакомых получилась безвыходная ситуация, семья могла снять на тот момент только балок. Поэтому так и говорю, что спрос порождает предложение… ещё возмутило, что Вы вместо предложений помощи пострадавшим, решили ещё и других людей без жилья оставить… Балки не в центре города, архитектуру не портят. А что касается безопасности — наглядный пример: всё зависит от ответственности людей, если не соблюдается пожарная безопасность, то и последствия трагичны…А балок это, дом из пеноблока или финский — неважно для огня…

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    • Анон:
      14 февраля 2017 в 16:19

      Сосед, а Вы вроде активист) Не хотели бы помочь родственникам погибших добиться справедливости? Помогите наказать хозяйку общежития!!!

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  4. Омич:
    12 ноября 2016 в 16:53

    «С огнем не могут справиться уже на протяжении двух часов». А господин Симоненко говорит обратное: «В 10:14 поступило сообщение о пожаре по ул. Кооперативная 54, горит дом. Очаг пожара локализован в 10:53». Т.е. потушили за 30 минут? Кто то явно говорит не правду.

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  5. Юный:
    12 ноября 2016 в 17:17

    Было реально страшно, там вокруг одни деревяшки…

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  6. Илья:
    12 ноября 2016 в 21:02

    До нас дошли слухи что именно в этом доме проживала девушка родом с Кургана. Как однополчанин я хочу знать об этом пожаре и жертвах как можно больше. За ранее спасибо за информацию. Да и девушку зовут Ольга Мухортикова.

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  7. Татьяна:
    13 ноября 2016 в 00:37

    Оля погибла, её мама жива и доставлена с ожогами ног в больницу.

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  8. Илья:
    13 ноября 2016 в 11:22

    Спасибо ребята за ответ.

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  9. маша:
    13 ноября 2016 в 18:15

    А то, что пожарные приехали без воды и 40 минут наблюдали. Это не беззаконие ли?

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  10. ОМК:
    14 ноября 2016 в 07:51

    все на пожар с метлами и тушим снегом раз пожарные не могут залить огонь.

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  11. МАНСИ:
    15 ноября 2016 в 22:07

    В городе Ханты-Мансийске все спокойно, нет аварий нет пожаров, просто все замечательно. Ни одно крупное СМИ не опубликовало данное происшествие. Дом горел весь день до самого вечера, есть погибшая, а администрация города даже не предупредила граждан соблюдать пожарную безопасность.

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  12. Злой очевидец:
    19 ноября 2016 в 23:46

    В регионе работают Государственные СМИ, чёго вы хотите? Поэтому у нас почему-то всегда, всё спокойно! По Хантам синеботы катаются «за рулём», на трассах вахтовые раскорячки таранят рейсовые автобусы, менты стреляют в людей и т. д.. А в СМИ всё хорошо. А тут-то, смысл панику наводить? Можно ведь за паникёрство и без работы остаться.

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  13. анон:
    22 ноября 2016 в 18:46

    Татьяна, слухи в городе разные… может знаете, что с мамой Ольги и ребёнком? Они в больнице, живы?

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  14. ФСБ:
    23 ноября 2016 в 18:04

    Есть информация, что мама Ольги умерла в больнице.

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  15. Курган:
    16 января 2017 в 15:11

    Да погибли Ольга и Галина Михайловна и никто ответственности не понес.Все дела прекратили . Видимо собственник жилья человек состоятельный и все у нас продается,

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    • Анон:
      14 февраля 2017 в 16:17

      Так может привлечь общественность???
      Собственник общежития — Индивидуальный предприниматель Иванова А.А. Этот участок — ИЖС, по-любому у кого-то есть договора аренды, может кто-то оплату ей на карту переводил… Должны же быть какие-то доказательства её незаконного предпринимательства! Людей не вернуть, но если всё так и будет оставаться безнаказанным, страшно жить…И почему прекратили? У неё как минимум не было пожарной лестницы, и ещё куча нарушений пожарной безопасности. Люди, проживающие там, не молчите, пожалуйста!!!

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