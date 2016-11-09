Без права на будущее! У аборигенов-акционеров «Титула» нечестным путем скупают дорогостоящие активы

Без права на будущее могут остаться аборигены Югры, которым в далеком 1993 году родина хотела подарить безбедное существование в отсроченной перспективе. Зато менеджеры московского завода, возглавляемые Царегородцевым, от сделок с «Титулом» имеют все!

Акции «Чекового инвестиционного фонда социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «Титул» по цене 35 рублей за штуку скупает ОАО «Московский инструментальный завод»(МИЗ) (генеральный директор Сергей Царегородцев), одним из учредителей которого является… ОАО ИК СЗРМНС «Титул», которому принадлежит 99,64% акций завода! По состоянию на 31.12. 2015 год в обращении ПАО «Титул» находится 107 116 акций.

«Вам (КМНС) итак акции достались бесплатно. Вся информация есть в интернете и в СМИ. Согласно принятого «Устава» в 1993 году, администрация не направляет в адрес акционеров уведомление о проведении собрания акционеров, а оповещает их посредством СМИ. Устав утвержден Советом директоров и собранием акционеров. Пока акции перестали покупать, возможно, начнем с марта 2017 года. Акции выкупает московский инструментальный завод по цене 35 рублей за штуку», — сообщили акционеру специалисты в ЧИФ «Титул», что на ул. Карла-Маркса, 15 города Ханты-Мансийска.

Стоит отметить, что компания «Титул» (на тот момент — инвестиционный фонд) приобрела Московский инструментальный завод в 1995 году, когда он приносил ежемесячный убыток 100 000 долларов в месяц.







Тут напрашивается вопрос: почему «будущее» акционеров из числа КМНС вложили в заведомо убыточный московский завод? Логичнее было бы вложить в крупные нефтяные компании, работающие на территории Югры, на которой исконно проживают ханты и манси. Или Правительству ХМАО в 1995 году интересы Царегородцева были ближе?

Для справки

Чековый инвестиционный фонд «Титул» (ЧИФ «Титул») — акционерное общество открытого типа был создан 14.01.1993 года по решению органов власти Ханты-Мансийского округа. Устав ЧИФ «Титул» утвержден собранием учредителей от 28.12.1992 (протокол № 1), уставный капитал -140 000 000 рублей.

27 октября 1993 года на основании договора от 14.03.1993 с Комитетом по делам малочисленных народов Севера Администрации ХМАО и постановления главы Администрации от 27.10.1993 № 587 в Устав ЧИФ «Титул» были внесены изменения в название общества: вместо названия «Чековый инвестиционный фонд «Титул», Фонд стал называться «Чековый инвестиционный фонд социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «Титул» (Решение общего собрания акционеров от 14.07.1998г.).

Напомним, что более 30 тысяч югорчан, а это почти все ханты и манси проживающие в Югре, получили в далеких 90-х годах акции ЧИФ «Титул», которые не имели и не имеют рыночной стоимости, так как не котируются на фондовом рынке. Доходы от дивидендов были мизерными в связи с политикой руководства инвестиционной компании, нацеленной не на получение прибыли для акционеров в виде дивидендов по акциям, а на увеличение собственных активов. Один из региональных СМИ в свое время сообщал, что ЧИФ «Титул» участвовал в приватизации Сургутнефтегаза, Юганскнефтегаза и других компаний, сформировав за 1993–1994 годы солидные инвестиционные портфели. С тех пор активы «Титула» существенно выросли. Также ЧИФ «Титул» владел крупными пакетами акций различных предприятий страны, среди которых были даже коммерческие банки.

Кто же стал учредителем ЧИФ «Титул»?

Акционерное общество «Нефтяная Акционерная компания «Югранефть»(стоимость доли — 15 718 500 рублей), акционерное общество открытого типа «Югорская Национальная Компания» (стоимость доли — 15 718 500рублей), товарищество с ограниченной ответственностью «ЛЭПАС» (стоимость доли — 15 718 500 рублей, а также учредителем является Царегородцев С.С. (руководитель ЧИФ «Титул» по настоящее время).

Для справки

Царегородцев Сергей Станиславович — председатель Совета директоров. Родился 31.05.1960. Образование высшее — окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В отчетном году работал также директором ОАО «Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «Титул». Владел 10 акциями ОАО «МИЗ» (Московский инструментальный завод). После размещения дополнительных акций владеет 2 090 акциями.

Чем же все-таки занимается ЧИФ «Титул»?

Сведения об основном виде деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Одним из направлений производственной деятельности Компании является ремонт и сдача в аренду офисных и производственных помещений. В настоящее время ЧИФ «Титул» и зависимым организациям принадлежит 5,5 тыс. кв. м. офисных, 17 тыс. кв. м. производственных, 5 тыс. кв. м. складских и 8 тыс. кв. м. вспомогательных помещений различного качества. Важнейшей задачей Компании является сохранение уровня доходов от сдачи в аренду офисных и производственных помещений, а также улучшение качества помещений.

Стоит также отметить, что отношения между акционерным обществом и его акционерами регулируется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии со ст. 31 этого закона, а также Уставом общества, акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества — могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 15 Постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах», при отсутствии решения об объявлении дивидендов Общество не вправе выплачивать, а акционеры требовать их выплаты.

То есть, право акционера требовать выплаты дивидендов возникает только в случае принятия общим собранием акционеров решения об их выплате.

Что же мешает руководству Обществом провести такое собрание? Отсутствие прибыли? Вряд ли, ведь за эти годы не без участия «Титула» была проведена целая серия мероприятий, позволивших превратить ОАО «Московский инструментальный завод» в ведущее предприятие станко-инструментальной отрасли России, выпускающее качественный и высокоточный металлорежущий инструмент.

Видимо, руководству «Титула», фактически являющегося владельцем очень даже рентабельного предприятия, выгодно поддерживать совсем другой имидж, чтобы пользуясь неведением аборигенов о реальном положении дел, предложить им избавиться от ненужных «бумажек», как в свое время испанские конкистадоры предлагали индейцем Америки дешевые бусы взамен золота. И ведь правильно все рассчитали: фактически выросло новое поколение – «наследники», которые не знают предыстории ценных бумаг, валяющихся в семьях десятки лет, плохо представляющих их реальную стоимость и, возможно, готовых избавиться от них по 35 рублей за штуку.

Но если завод такой бедный, откуда деньги на покупку 30 тыс. акций? Впрочем, возможно, все объясняется по-библейски просто: «отдай палец, если хочешь сохранить руку». В конце концов, что такое миллион, если он поможет сохранить десятки, сотни?

Надо думать, эта длинная история родом из 90-х, очень смахивает на аферы, которые в то время были нормальной практикой сколачивания капитала, но которые сегодня, на фоне показательной борьбы с коррупцией, выглядят вызывающе. Никто не предлагает заниматься альтруизмом, но делать бизнес на откровенном обмане «туземцев» — это уж как-то очень примитивно и несовременно. Впрочем, для определенной категории «предпринимателей-отнимателей» по-прежнему действует только один принцип «деньги не пахнут». Но так ли это?