Без права на будущее! У аборигенов-акционеров «Титула» нечестным путем скупают дорогостоящие активы
Опубликовано: 9 ноября 2016, 10:28 | Служба новостей "ЮграPRO"
Без права на будущее могут остаться аборигены Югры, которым в далеком 1993 году родина хотела подарить безбедное существование в отсроченной перспективе. Зато менеджеры московского завода, возглавляемые Царегородцевым, от сделок с «Титулом» имеют все!
Акции «Чекового инвестиционного фонда социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «Титул» по цене 35 рублей за штуку скупает ОАО «Московский инструментальный завод»(МИЗ) (генеральный директор Сергей Царегородцев), одним из учредителей которого является… ОАО ИК СЗРМНС «Титул», которому принадлежит 99,64% акций завода! По состоянию на 31.12. 2015 год в обращении ПАО «Титул» находится 107 116 акций.
«Вам (КМНС) итак акции достались бесплатно. Вся информация есть в интернете и в СМИ. Согласно принятого «Устава» в 1993 году, администрация не направляет в адрес акционеров уведомление о проведении собрания акционеров, а оповещает их посредством СМИ. Устав утвержден Советом директоров и собранием акционеров. Пока акции перестали покупать, возможно, начнем с марта 2017 года. Акции выкупает московский инструментальный завод по цене 35 рублей за штуку», — сообщили акционеру специалисты в ЧИФ «Титул», что на ул. Карла-Маркса, 15 города Ханты-Мансийска.
Стоит отметить, что компания «Титул» (на тот момент — инвестиционный фонд) приобрела Московский инструментальный завод в 1995 году, когда он приносил ежемесячный убыток 100 000 долларов в месяц.
Тут напрашивается вопрос: почему «будущее» акционеров из числа КМНС вложили в заведомо убыточный московский завод? Логичнее было бы вложить в крупные нефтяные компании, работающие на территории Югры, на которой исконно проживают ханты и манси. Или Правительству ХМАО в 1995 году интересы Царегородцева были ближе?
Для справки
Чековый инвестиционный фонд «Титул» (ЧИФ «Титул») — акционерное общество открытого типа был создан 14.01.1993 года по решению органов власти Ханты-Мансийского округа. Устав ЧИФ «Титул» утвержден собранием учредителей от 28.12.1992 (протокол № 1), уставный капитал -140 000 000 рублей.
27 октября 1993 года на основании договора от 14.03.1993 с Комитетом по делам малочисленных народов Севера Администрации ХМАО и постановления главы Администрации от 27.10.1993 № 587 в Устав ЧИФ «Титул» были внесены изменения в название общества: вместо названия «Чековый инвестиционный фонд «Титул», Фонд стал называться «Чековый инвестиционный фонд социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «Титул» (Решение общего собрания акционеров от 14.07.1998г.).
Напомним, что более 30 тысяч югорчан, а это почти все ханты и манси проживающие в Югре, получили в далеких 90-х годах акции ЧИФ «Титул», которые не имели и не имеют рыночной стоимости, так как не котируются на фондовом рынке. Доходы от дивидендов были мизерными в связи с политикой руководства инвестиционной компании, нацеленной не на получение прибыли для акционеров в виде дивидендов по акциям, а на увеличение собственных активов. Один из региональных СМИ в свое время сообщал, что ЧИФ «Титул» участвовал в приватизации Сургутнефтегаза, Юганскнефтегаза и других компаний, сформировав за 1993–1994 годы солидные инвестиционные портфели. С тех пор активы «Титула» существенно выросли. Также ЧИФ «Титул» владел крупными пакетами акций различных предприятий страны, среди которых были даже коммерческие банки.
Кто же стал учредителем ЧИФ «Титул»?
Акционерное общество «Нефтяная Акционерная компания «Югранефть»(стоимость доли — 15 718 500 рублей), акционерное общество открытого типа «Югорская Национальная Компания» (стоимость доли — 15 718 500рублей), товарищество с ограниченной ответственностью «ЛЭПАС» (стоимость доли — 15 718 500 рублей, а также учредителем является Царегородцев С.С. (руководитель ЧИФ «Титул» по настоящее время).
Для справки
Царегородцев Сергей Станиславович — председатель Совета директоров. Родился 31.05.1960. Образование высшее — окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В отчетном году работал также директором ОАО «Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «Титул». Владел 10 акциями ОАО «МИЗ» (Московский инструментальный завод). После размещения дополнительных акций владеет 2 090 акциями.
Чем же все-таки занимается ЧИФ «Титул»?
Сведения об основном виде деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Одним из направлений производственной деятельности Компании является ремонт и сдача в аренду офисных и производственных помещений. В настоящее время ЧИФ «Титул» и зависимым организациям принадлежит 5,5 тыс. кв. м. офисных, 17 тыс. кв. м. производственных, 5 тыс. кв. м. складских и 8 тыс. кв. м. вспомогательных помещений различного качества. Важнейшей задачей Компании является сохранение уровня доходов от сдачи в аренду офисных и производственных помещений, а также улучшение качества помещений.
Стоит также отметить, что отношения между акционерным обществом и его акционерами регулируется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии со ст. 31 этого закона, а также Уставом общества, акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества — могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества.
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 15 Постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах», при отсутствии решения об объявлении дивидендов Общество не вправе выплачивать, а акционеры требовать их выплаты.
То есть, право акционера требовать выплаты дивидендов возникает только в случае принятия общим собранием акционеров решения об их выплате.
Что же мешает руководству Обществом провести такое собрание? Отсутствие прибыли? Вряд ли, ведь за эти годы не без участия «Титула» была проведена целая серия мероприятий, позволивших превратить ОАО «Московский инструментальный завод» в ведущее предприятие станко-инструментальной отрасли России, выпускающее качественный и высокоточный металлорежущий инструмент.
Видимо, руководству «Титула», фактически являющегося владельцем очень даже рентабельного предприятия, выгодно поддерживать совсем другой имидж, чтобы пользуясь неведением аборигенов о реальном положении дел, предложить им избавиться от ненужных «бумажек», как в свое время испанские конкистадоры предлагали индейцем Америки дешевые бусы взамен золота. И ведь правильно все рассчитали: фактически выросло новое поколение – «наследники», которые не знают предыстории ценных бумаг, валяющихся в семьях десятки лет, плохо представляющих их реальную стоимость и, возможно, готовых избавиться от них по 35 рублей за штуку.
Но если завод такой бедный, откуда деньги на покупку 30 тыс. акций? Впрочем, возможно, все объясняется по-библейски просто: «отдай палец, если хочешь сохранить руку». В конце концов, что такое миллион, если он поможет сохранить десятки, сотни?
Надо думать, эта длинная история родом из 90-х, очень смахивает на аферы, которые в то время были нормальной практикой сколачивания капитала, но которые сегодня, на фоне показательной борьбы с коррупцией, выглядят вызывающе. Никто не предлагает заниматься альтруизмом, но делать бизнес на откровенном обмане «туземцев» — это уж как-то очень примитивно и несовременно. Впрочем, для определенной категории «предпринимателей-отнимателей» по-прежнему действует только один принцип «деньги не пахнут». Но так ли это?
В этом участвуют Михаил Лазарев , Александр Константинов все это происходило с подачи Татьяны Гоголевой….пора вернуть собственность аборигенам в Югру . И это должно решится через Верховный Суд РФ и решением Государственной думы и Думы Югры. Все это должно войти в фонд Поколений ХМАО-Югры. Это решение должна принять Губернатор и запустить процедуру возврата украденной и обманутой собственности у коренных жителей………
Правительство Комаровой скупает акции у АО Ютэр на 11, 5 миллиардов рублей а почему ей не купить акции у АО Титула и тогда навсегда закроется вопрос помощи аборигенам………..
Ободрали совсем аборигенов . А куда организация Спасение Югры смотрит или на видит ф….у
мне не совсем понятно: если я владелец акций Титула, а Титул владелец завода, то я тоже владелец получается этого завода? И еще одно: если завод получает прибыль, то почему акционеры Титула ее не получают в виде дивидендов? Почему завод за счет прибыли скупает акции его владельцев???
На твои дивиденты Царегородцев скупает у тебя же акции. Ловкость рук и не какого мошенничества!
Акционеры! На следующий год 19 мая все на собрание акционеров! Будем добиваться внесений изменениЙ в Устав с требованиями выплаты дивидендов и снятия Царегородского!
Поздно прочла 🙁 Состоялось собрание? Если да, то где узнать подробнее
Прибыль значит у завода есть, коли он скупает акции по такой высокой цене. И еще, надо гоголеву за все эти дела притянуть к ответу, кинула всех аборигенов…
Не будьте лохами, включайте мозги!
Давно пора.
11. Дивиденды Общества
11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
11.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).
11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.
Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
11.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.
11.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
Царегородцев друг Гоголевой она его нашла в Москве .Теперь оба в Москве и делят нашу прибыль. Вот так. И еще у неё были вице-президенты Зоя Рябчикова и Татьяна Молданова они тоже за эту аферу в ответе…….Но а Царегородцева некто не переизберёт ….Но получают же акционеры Роснефти по 1 рублю за акцию и ничего молчат……….и не собираются Сечина переизбирать
Надо решение Ассамблеи коренных народов севера в Думе автономного округа. Теперь там нет Гоголевой может Айпин поднимет этот вопарос хотя сомневаюсь что Еремей Данилович на это пойдет может только Руслан Проводников……….
Лэпас -это фирма Анатолия Пермякова бывшего главы Березовского района он и теперь безбедно живет в Березово и Царегородцев. Теперь все ясно кто нас ограбил.
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Удивительно,
Но это возможно!
Когда судьбу народа вершат
Выродки,
Умельцы,
С умевшие усвоить
Волчьи законы волчьего века!
А еще в этом участвовал избранный этой осенью в депутаты Госдумы товарищ Александр Сидоров — экс-мэр Сургута…умыл руки повыше…
Генеральный директор МИЗ — Царегородцев Андрей Станиславович… семейный подряд…
…и отчеты по собраниям акционеров такие «гладкие», что остальные не участвующие в собрании «подскальзываются и пролетают мимо»…
Уважаемые акционеры давайте проведем митинг возле нашего Московского инструментального завода!!! Только с датой нужно определиться?
не знаю каму как но не думайте что все мы глупые.такое мощное предприятие .а акциии скупаете за копейки.на много ниже той цены за которую их продали.по соотношению цен с теми годами.вы поджигаете фетиль на взрывчатке каторая привязана к вашей.прошу прощения за ругательсво(З*****Е) П.С До прыгайтесь народ терпеть не будет
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