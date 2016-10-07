В Югре разгорается новый коррупционный скандал: в столице «Лукойла» берут взятки

И снова о коррупции! О ней можно говорить долго, о ней говорят все, кому не лень. А воз и ныне там: взятки процветают во всех сферах современной жизни - в образовании, медицине, правоохранительных органах и т.п. и т.д. Но, наверное, больше всего людей раздражает коррупция чиновников — ведь и так неплохо живут, а все им мало! Новый громкий скандал такого рода назрел в Югре.

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Югре возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Лангепаса. Его подозревают в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ, а именно, получение взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в мае 2016 года подозреваемый потребовал от председателя Совета директоров одной из коммерческих организаций деньги в сумме 1,5 миллиона рублей за оказание помощи юридическому лицу. Кстати, летом предполагаемый коррупционер уже получил и без того не маленькую часть денежных средств в размере 1 миллиона рублей. Но, как говорится, денег много не бывает.

«Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере в отношении заместителя главы администрации города Лангепас. Версия у следствия такая, что он выдвинул председателю Совета директоров коммерческой организации требование передать ему денежные средства за то, что он будет способствовать решению определенных вопросов - и в июне, и в августе он получил за обещание содействия по 500 тысяч рублей, в общей сложности 1 000 000 рублей. Вчера проводились обыски по месту его работы и по месту его жительства. Пока мы не даем фамилию подозреваемого, эта информация является на данном этапе исчерпывающей, то есть больше мы не комментируем»,- рассказала корреспонденту «ЮграPRO» старший лейтенант юстиции, помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Алина Никифорова.

Отметим, обыски, проведенные по месту жительства и службы подозреваемого, не прошли безрезультатно: были изъяты деньги и служебная документация, имеющая значение для следствия. В настоящее время по уголовному делу продолжаются мероприятия и устанавливаются все обстоятельства преступления.

По информации инсайдера информационного агентства «ЮграPRO» подозреваемым является Андрей Миниахметов — заместитель главы администрации города Лангепаса, курирующий вопросы, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

Корреспонденты «ЮграPRO» попытались связаться с подозреваемым, к сожалению, безрезультатно. Зато удалось связаться с приемной первого заместителя главы администрации Лангепаса.

«Виктор Васильевич Яковченко находится на больничном, а Андрей Миниахметов в отпуске уже три недели. Я не могу вам точно сказать, что за следствие ведется. Никто не приходил, документы у нас не изымали. У Андрея Минзальбитовича - отдельный кабинет, он — далеко. Слухи ходят разные, а так работа идет своим чередом, ну а что там говорят люди, я даже не знаю. А секретарь Андрея Миниахметова тоже в больнице лежит, поэтому с ней не связаться», — сообщила корреспонденту «ЮграPRO» секретарь первого заместителя главы администрации города Лангепас.

Очередной коррупционный скандал случился в муниципалитете, которым руководил член партии «Единая Россия» Андрей Ухаботов. Почти два года назад ИА «ЮграPRO» писало: » Новоизбранный Глава Лангепаса Андрей Ухаботов, в недалеком прошлом возглавлявший городской парламент, требует особого внимания. Он — словно чужой среди своих, свой — среди чужих. Вроде бы и лирический положительный образ, но на самом-то деле он игнорирует ту систему политических компромиссов, которая была достигнута в Лангепасе, в угоду личным корыстным интересам. Он расшатал систему противовесов, которая существует в ключевых городах ЛУКОЙЛа, тем самым увеличив вероятность противоречий».

Отметим, что Глава администрации Лангепаса Борис Сурцев являлся ставленником Главы города Ухаботова. Сурцев несет ответственность за кадровые решения. Следствие не исключает, что действия его заместителей могли быть связаны именно с полномочиями главы администрации Лангепаса - ни одно решение заместителями не принимается самостоятельно, все решения принимает так или иначе сити-менеджер. В данном случае они могли быть всего лишь посредниками, то есть подчиненные могли совершать действия в интересах своего начальника, подпись которого ставится на все значимые документы. Немалую долю ответственности несет и окружная исполнительная власть, которая, конечно же, согласовывала назначение Сурцева на должность главы администрации Лангепаса.

Вот и все, что удалось выяснить на данном этапе. Как говорится, дело — ясное, что дело — темное. Следственный комитет и ФСБ в интересах следствия комментарии давать пока не будут, а в администрации города все резко заболели или укатили в отпуска. Не удивили - обычное поведение причастных к коррупции в ситуации разбирательства. Надо время потянуть — а вдруг рассосётся? Не рассосется: в свете проводимой сегодня на государственном уровне жесткой политики в отношении сановитых коррупционеров, наш пока еще «подозреваемый», скорее всего, вернется из приятного отпуска не в свое уютное насиженное кресло начальника, а на скамью подсудимых.