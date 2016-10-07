В Югре разгорается новый коррупционный скандал: в столице «Лукойла» берут взятки
Опубликовано: 7 октября 2016, 16:41 | Служба новостей "ЮграPRO"
И снова о коррупции! О ней можно говорить долго, о ней говорят все, кому не лень. А воз и ныне там: взятки процветают во всех сферах современной жизни - в образовании, медицине, правоохранительных органах и т.п. и т.д. Но, наверное, больше всего людей раздражает коррупция чиновников — ведь и так неплохо живут, а все им мало! Новый громкий скандал такого рода назрел в Югре.
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Югре возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Лангепаса. Его подозревают в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ, а именно, получение взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, в мае 2016 года подозреваемый потребовал от председателя Совета директоров одной из коммерческих организаций деньги в сумме 1,5 миллиона рублей за оказание помощи юридическому лицу. Кстати, летом предполагаемый коррупционер уже получил и без того не маленькую часть денежных средств в размере 1 миллиона рублей. Но, как говорится, денег много не бывает.
«Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере в отношении заместителя главы администрации города Лангепас. Версия у следствия такая, что он выдвинул председателю Совета директоров коммерческой организации требование передать ему денежные средства за то, что он будет способствовать решению определенных вопросов - и в июне, и в августе он получил за обещание содействия по 500 тысяч рублей, в общей сложности 1 000 000 рублей.
Вчера проводились обыски по месту его работы и по месту его жительства. Пока мы не даем фамилию подозреваемого, эта информация является на данном этапе исчерпывающей, то есть больше мы не комментируем»,- рассказала корреспонденту «ЮграPRO» старший лейтенант юстиции, помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Алина Никифорова.
Отметим, обыски, проведенные по месту жительства и службы подозреваемого, не прошли безрезультатно: были изъяты деньги и служебная документация, имеющая значение для следствия. В настоящее время по уголовному делу продолжаются мероприятия и устанавливаются все обстоятельства преступления.
По информации инсайдера информационного агентства «ЮграPRO» подозреваемым является Андрей Миниахметов — заместитель главы администрации города Лангепаса, курирующий вопросы, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, дорожного хозяйства и транспорта.
Корреспонденты «ЮграPRO» попытались связаться с подозреваемым, к сожалению, безрезультатно. Зато удалось связаться с приемной первого заместителя главы администрации Лангепаса.
«Виктор Васильевич Яковченко находится на больничном, а Андрей Миниахметов в отпуске уже три недели. Я не могу вам точно сказать, что за следствие ведется. Никто не приходил, документы у нас не изымали. У Андрея Минзальбитовича - отдельный кабинет, он — далеко. Слухи ходят разные, а так работа идет своим чередом, ну а что там говорят люди, я даже не знаю. А секретарь Андрея Миниахметова тоже в больнице лежит, поэтому с ней не связаться», — сообщила корреспонденту «ЮграPRO» секретарь первого заместителя главы администрации города Лангепас.
Очередной коррупционный скандал случился в муниципалитете, которым руководил член партии «Единая Россия» Андрей Ухаботов. Почти два года назад ИА «ЮграPRO» писало: » Новоизбранный Глава Лангепаса Андрей Ухаботов, в недалеком прошлом возглавлявший городской парламент, требует особого внимания. Он — словно чужой среди своих, свой — среди чужих. Вроде бы и лирический положительный образ, но на самом-то деле он игнорирует ту систему политических компромиссов, которая была достигнута в Лангепасе, в угоду личным корыстным интересам. Он расшатал систему противовесов, которая существует в ключевых городах ЛУКОЙЛа, тем самым увеличив вероятность противоречий».
Отметим, что Глава администрации Лангепаса Борис Сурцев являлся ставленником Главы города Ухаботова. Сурцев несет ответственность за кадровые решения. Следствие не исключает, что действия его заместителей могли быть связаны именно с полномочиями главы администрации Лангепаса - ни одно решение заместителями не принимается самостоятельно, все решения принимает так или иначе сити-менеджер. В данном случае они могли быть всего лишь посредниками, то есть подчиненные могли совершать действия в интересах своего начальника, подпись которого ставится на все значимые документы. Немалую долю ответственности несет и окружная исполнительная власть, которая, конечно же, согласовывала назначение Сурцева на должность главы администрации Лангепаса.
Вот и все, что удалось выяснить на данном этапе. Как говорится, дело — ясное, что дело — темное. Следственный комитет и ФСБ в интересах следствия комментарии давать пока не будут, а в администрации города все резко заболели или укатили в отпуска. Не удивили - обычное поведение причастных к коррупции в ситуации разбирательства. Надо время потянуть — а вдруг рассосётся? Не рассосется: в свете проводимой сегодня на государственном уровне жесткой политики в отношении сановитых коррупционеров, наш пока еще «подозреваемый», скорее всего, вернется из приятного отпуска не в свое уютное насиженное кресло начальника, а на скамью подсудимых.
вы долбанулись там при чем здесь ухаботов если эти два зама главы администрации брали бабки? ухаботов председатель думы. чушь лепите.
Согласен на все 100%
Вор должен сидеть в тюрьме!
Иван перестать выгораживать
Ключевая фраза- «Немалую долю ответственности несёт и ОКРУЖНАЯ исполнительная власть….» Рыба гниёт с головы.
Уважаемые жители города Лангепаса и всей нашей страны. Я, Миниахметова Ульяна Александровна, являюсь супругой Миниахметова Андрея Минзальбитовича, в отношении которого 06.10.2016 возбуждено уголовное дело по ст.290 УК РФ. Данное уголовное дело сфабриковано по политическим мотивам, т.к. мой супруг поддерживает действующую политическую партию, а именно «Единая Россия». 06.10.2016г. в вечернее время я находилась у себя дома вместе с друзьями и несовершеннолетним ребенком. Во входную дверь постучали неизвестные лица, как потом выяснилось сотрудники следственного комитета и ФСБ, всего их было около восьми человек. Как позже выяснилось также с ними находились «подставные» понятые. Данные сотрудники сказали, что будут проводить обыск в моей квартире на предмет обнаружения в ней денежных средств. Я пояснила им, что мой супруг находится в очередном отпуске за пределами города, на что они ответили, что обыск будет проведен без его участия. Я предложила, чтобы при проведении обыска в качестве понятых присутствовали мои соседи по дому или любой прохожий, абсолютно не заинтересованный человек. На эту просьбу я получила категорический отказ. Сотрудники пояснили, что у них свои понятые, которые даже не доставали свои паспорта при занесении их данных в протокол, кстати, копию протокола мне так и не предоставили. Сотрудники насильно выгнали моего несовершеннолетнего ребенка и моих знакомых из квартиры и при этом пригрозили закрыть их в «обезьянник», хотя они абсолютно не препятствовали законному проведению процедуры обыска. Телефон мой изъяли насильно, не позволили совершить ни единого звонка и снимать данный обыск на видео. Вся процедура обыска проходила без моего присутствия, т.к. насильно находилась на кухне. Примерно через один час сотрудники пригласили меня в спальню и указали на денежные средства в сумме 50 тысяч рублей, которые якобы были обнаружены в антресоли под покрывалом. Данное покрывало я неделей ранее брала с собой на дачу, а муж мой находится в отпуске более двух недель. После обнаружения денежных средств, обыск, как таковой, прекратился, хотя было видно, что часть шкафов осталась нетронутыми. Что подтверждает факт подлога данных денежных средств сотрудниками, проводившими обыск. Со слов сотрудников мой супруг у какого-то предпринимателя еще в июне-августе 2016 года вымогал денежные средства в размере 1,5 млн. рублей. Тогда почему следственные действия проводят только в первой декаде октября 2016 года и без его участия?
На сколько мне известно, когда в его служебном кабинете также проводили обыск в качестве понятых были такие люди как: Казаченок Александр, Козел Николай, Прохоренкова Марина, которые негативно относятся к политической партии «Единая Россия», а также мне известно от мужа, что эти люди имеют к нему личное неприязненное отношение из-за того, что мой супруг в соответствии с действующим законодательством и решением суда убирал их незаконные постройки.
Все это носит политический характер, т.к. есть группа людей, которые не хотят, чтобы мой супруг занимал данную должность из-за его политических взглядов и. Но неужели борьба за власть должна проходить в таком формате, где правят беспредел и самоуправство. Прошу вас, люди, не делайте поспешных выводов. Вы видите громкие заголовки, но не видите часов и дней, которые человек отрывает от семьи и детей ради блага города. Сейчас мы хотим только справедливого разрешения данного сфабрикованного дела, и если будет суд, то объективного рассмотрения и решения суда, а я, со своей стороны, буду молиться и делать все от себя зависящее, а так же возможное и невозможное для того, чтобы помочь своему супругу в той ситуации, в которой он оказался по чьему-то злому умыслу.
Уважаемая Ульяна Александровна, понимая Ваше эмоциональное состояние я прощаю Вам вашу ложь в мой адрес:
Во-первых — я не был понятым при обыске в кабинете Вашего мужа
Во вторых — я член партии «Единая Россия» уже более 3-х лет и являюсь ее активным сторонником.
В третьих — что бы испытывать «личное неприязненное отношение» с человеком нужно быть хотя бы знакомым, а на сколько я помню — мы не знакомы.
В четвертых — Ульяна Александровна, если человек действует в рамках закона, то ему нечего бояться, только вот беда, я опять не помню, какие мои незаконные постройки были убраны.
И последнее — очень жаль, что люди занимают должности по политическим взглядам. Я считаю, что определяющим при назначении на должность должны быть профессиональные качества.
С уважением, кандидат медицинских наук, врач травматолог ортопед, генеральный директор ООО Клиника «Свой доктор» Козел Николай Петрович
Почему яков не принимал участие в этом?
Да что вы рассказываете сказки, взяточники все они вместе с Яковченко и всеми остальными , бывшие мусора осели в коридорах власти и там мутят свои тёмные дела, Всех к стенке, негодяи, благо есть фсб, сейчас затешутся жопы каррупционеров, взяточники
Дыма без огня не бывает. Еще нужно проверить, как проводились тендора по сносу ветхого жтлья. Кто его выиграл и какие документы были предоставлены комиссии. Вы вспомните, как администрация повысила тарифы на тепловую энергию. Сослались на решение местных депутатов. А кто депутаты? Даже если обыск и прошел с нарушениями — Ваш муж госпожа М. виновен. Нам дуракам дерево светящееся, да лавочки вдоль тратуара по ул. Ленина. А чиновники и землю выведут себе под гаражи возле ООО ЦНИПР и дома за бугром преобретать будут. Всем чиновникам!!! Помни!!! Ты слуга народа. Если ты пришел к власти чтобы обогатиться — гореть тебе в аду.
Согласна на 100%.
Миниахметова и яковченко — за каждый случай где они обманули или зделали плохо хотя бы одному человеку — на столько сантиметров посадить их жопами на кол!!!
Согласен на 100%, особенно в отношении якова!
Ульяна, причем здесь отношение Казаченка к ЕР. Я положительно отношусь к Единой России в масштабах страны, но в нашем городе ЕР — это прикрытие для черных делишек.
Вор должен сидеть.
Уважаемая Ульяна, вам необходим хороший адвокат , только тогда справедливость восторжествует , держитесь , к сожалению система наша такая , еще нет решения суда презумпцию невиновности никто не отменял , не слушайте никого , обвинение это еще ничего , морально держитесь
Да хоть сто адвокатов наймите, справедливость она не в суде выясняется, есть более высший и объективный суд: что посеешь, то и пожнешь. вам возвращается то, что посеела ваша компания! и не надо, ульяна, выть: ох, сфабриковано! ребята фсб-шные — очень грамотные! поделом вам, наскребли на свой хребет!
Это чистой воды заказуха. Какой же у нас в стране гнилой народ. Человека просто подставляют, а народ который абсолютно ничего про него не знает гадости пишет. Столько он добра людям сделал, да за ним люди пойдут куда угодно и причем не один и два человека, а тысячи людей. А для нашего народа, что им подай то они и схавают. Дело возбуждено, а фактов, доказательств нет. И о чем тогда говорить.
Вы абсолютно правы Елена,очернить просто на ровном месте человека, не имея на это никаких оснований , к сожалению , могут. Главное сразу всенародно надо осквернить , это подло !! Все таки Миниахметов много добра людям сделал , старался , решал вопросы городские . И все разом все забыли .
о чем говорите почему до этого вы все молча
ли не было не комментариев ни чего не ужели вы все не знаете что творится у нас в лангепассе чисто каруппционный город а сейчас начали свае мнение высказывать выдите в центр хотя давно надо уже это сделать и там открывайте свои рты а не делайте мышиных движений
Мы не знаем, что твориться у вас в Лангепасе , но всех под одну гребенку сметать тоже не надо. Я считаю нужно верить фактам и доказательствам.
Приведите факты и доказательства. Я не заметил, что он хорошее что-то хорошее сделал.
Всю жизнь думал что взяточников ловят с поличным при передаче денег а не как не по документам и деньгам изьятых при обыске квартиры. В данной ситуации как обывателя интересует только в какую цену обошлась заказуха? Демарш казака и его козла)))))
Поддерживаю Елену. Это чистой воды заказуха.
Миниахметов очень хороший человек и очень много делает для города.
Для сведения, стоянка возле дома Якова была продана под торговый центр за 1 млн ₽, чистой воды коррупция, все замы ставили свои подписи, так что не надо рассказывать про заслуги замов и т.д.
Да ты настоящий интернет боец)))) в жизни какашка так хоть в интернете можешь почувствовать себя борцом за справедливость))))
Совершенно с вами согласна.
понятно что подстава только пусть помнят подставные свидетели и следственные органы возбудившие дело на пустом месте что и они могут оказаться по ту сторону закона
А мне кажется, что фигурантом этого дела должен быть другой человек…. А женам нужно переживать за своих мужей когда на официальную зарплату чиновника приобретается очень дорогая недвижимость, когда покупаются дорогие шубы и дорогие украшения, когда в отпуске на развлечения тратятся непомерно большие суммы. А сейчас можно только пожелать , что пусть справедливость восторжествует, если виновен пусть накажут, а не виновен пусть оправдают, что вряд ли.
бесстрашный кот это к тебе не знаешь человека почему ты такими словами разбрасываешся я один на один с медведем выхожу а ты меня решил напугать этими ушлепками БЕРЕГИ СЕБЯ
Олег вот хвастаться нельзя, медведь тебя ждет в лесу……..
Да хоть на слона ходи если ты человек дешевый и ничтожный то не какой охотой это не исправить, хотя мне что то подсказывает что твой медведь не на вид не больше куропатки)))
Один на один с медведем выходишь ???? Умора !!! А каким образом ты ЭТО делаешь ? И главное ЗАЧЕМ ?
Злой кот — это дырявый чиновник с администрации, который замам массаж делает за покушать
Уважаемые, я лично знаю Миниахметова Андрея. Он до 21.00 сидит на работе ради интересов своих горожан. Человек который дорожит своей репутацией, и ни когда не позарится на чужое. Всегда поможет советом и делом не ожидая за это благодарности. А сфабрикованное дело, пусть вернется заказчикам в тысячакратном размере. А семье Миниахметовых желаю набратся терпения и сил. Я верю что этот острый камень очень скоро сточится и жизнь Ваша наладится. Ибо все что нас не убивает, делает нас сильнее!
Я живу в г.п.Приобье.Андрей Миниахметов работал у нас зам.главы администрации ,приходилось обращаться за помощью.Андрей помог-безвозмездно!!!По роду своей деятельности ,мне приходится общаться с разными людьми,как с жителями Приобье,и с жителями посёлка Сергино,где Андрей был главой,где живут его родные и близкие.Все очень уважительно отзываются об Андрее.Была я и в администрации п.Сергино.На стенах до сих пор висят фотографии:Андрей с пенсионерами,Андрей с командой хоккеистов,Андрей с местным хором,Андрей с детьми детского дома и очень много других фото.Местные жители очень любят и уважают бывшего главу и говорят о нём с теплом и добротой!!!Написала свой комментарий,чтобы поддержать Андрея и его родных!Терпения вам!!!
А можно поинтересоваться ? Вы пишете ,что Миниахметов каждый день уходит с работы в 21 -00 .А как вы ЭТО узнаете ? Вы его встречаете после работы с секундомером ? Караулите его возле двери кабинета ? Откуда вам известны такие подробности ,как то ,что он каждый день строго до 21-00 сидит в своем кабинете «ради интереса своих горожан » ? Он перед вами отчитывается что ли ? И еще , поясните нам ,будьте добры , какие «добрые дела» он сделал для нас простых горожан ? Можете несколько примеров привести ?
Круто, а что иметь 50000 это уже преступление, бредятина полная, хотелось бы узнать как в суде это представят.
Много разговоров,где доказательства? Андрей мы с тобой!!!!!!
Сын яковченко в настоящее время работаю в тюмени в следственном комитете пытается всячески помочь отцу избежать ответственности за преступления используя хорошие отношения с руководителем управления. Кроме того в отношения антона также написаны ряд заявлений о совершении преступлений о фальсификации по делам
Сын Яковченко В.В. — Антон Викторович пошел по стопам своего отца, работая в следственном комитете Тюмени, фальсифицирует доказат-ва по уголовным делам в интересах страховых компании и по их заказам. Имеются реальные доказательства, в настоящее время в отношении него поданы заявления о преступлении и обращения в Москву. Учитывая что у Антона Яковченко влиятельный отец ему все сходило с рук, сейчас же Антон делает все чтобы его отец не понес наказания за преступление
Знаю Миниахметова лично. Еще с первых его выборов главой поселка Сергино Октябрьского района. В то время мы были, что называется, «по разные стороны баррикад». Но , став главой поселка, Миниахметов доказал всем жителям свою честность, порядочность, работоспособность, грамотность. Как у нас в стране фабрикуются подобного рода дела против неугодных, которые потом разваливаются, известно всем гражданам. Ясно же, что это прекрасный способ очернить человека и загубить его репутацию. По принципу «ложечки нашлись, а осадочек остался». Лучше бы против реальных коррупционеров так рьяно дела стряпали бы, была бы польза обществу! Надеюсь, что к господам, принимающим в этой травле участие, прилетит в скором времени увесистый бумеранг.