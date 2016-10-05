Не по-хозяйски! Глава Кондинского района Дубовик не желает очищать реки, он готов судиться, лишь бы не напрягаться
Опубликовано: 5 октября 2016, 14:56 | Служба новостей "ЮграPRO"
Администрация Кондинского района игнорирует исполнение решения Кондинского районного суда об очистке рек Конда, Сапрытья, Ах от брошенных плавсредств. Налицо лишь попытки опротестовывать решение нижестоящей инстанции в окружном суде.
А все началось в 2015 году, когда государственным инспектором Кондинского отдела Природнадзора Югры был проведен плановый (рейдовый) осмотр реки Конда и ее притоков на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства.
В ходе работы выявлено 16 брошенных плавсредств. К сожалению, установить собственников брошенных судов не представилось возможным.
По итогам проведенной работы, материалы были переданы в прокуратуру с целью понуждения Администрации Кондинского района очистить несчастную Конду от заброшенных судов.
Позже, по материалам Природнадзора Югры, прокурор Кондинского района вышел с исковым требованием в суд о понуждении Администрации Кондинского района очистить р. Конда, р. Сапрытья, р. Ах, а 6 ноября 2015 года суд полностью удовлетворил требования прокурора.
Стоит сказать, реакция администрации Кондинского района на решение суда конечно последовала, но почему-то в противоположную сторону – они решили опротестовать решение районного суда в вышестоящей инстанции.
Мало того, в июле-августе 2016 года государственным инспектором Кондинского отдела Природнадзора Югры вновь был проведен плановый (рейдовый) осмотр р. Конда и ее притоков на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства, в ходе которой выявлено еще 16 единиц брошенных плавсредств. По итогам проведенной работы материалы снова переданы в прокуратуру Кондинского района.
Теперь 32 единицы брошенных судов, барж, дебаркадеров, самоходок и других бесхозных плавсредств ржавеют, загрязняя и отравляя реку и притоки Конды.
«Адимнистрация Кондинского района не спешит исполнять решение суда, мотивируя свое бездействие тем, что это не входит в полномочия муниципалитета, и просто-напросто оттягивает время, опротестовывая решение суда Кондинского района в вышестоящей инстанции. Но ведь бремя ликвидации несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов лежит на органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов автономного округа в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 29 декабря 2015 года № 516-п», — сообщила корреспонденту «ЮграPRO» Лариса Матыгина, начальник Кондинского отдела по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений.
Согласно Временного положения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в ХМАО (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 29 декабря 2015 года № 516-п) регулирует участие органов местного самоуправления в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов в регионе. Данное постановление вступило в силу на территории Югры с 1 января 2016 года.
Что в этой ситуации движет, а точнее не движет Анатолием Дубовиком (глава Кондинского района), нам не понятно. Возможно отсутствие средств на заботу о природе? Возможно, лень? Зачем он оттягивает время? Одни вопросы и не одного ответа. Ясно одно: законов югорский чиновник явно не знает, ведь убирать то все равно придется по решению суда. Да и не по-хозяйски это — от своего же края апелляциями отмахиваться.
а потом мы удивляемся, почему в реках рыбы нет….или как дубовик (на фото) будем такую маленькую рыбку ловить…
Как был Дубовик дуб-дубом, так и остался!…
Когда контролеры научатся устанавливать лиц причастных к правонарушению и займутся привлечением ИХ к ответственности — прямым своим делом, — экология восстановится сама собой.
В Ханты-Мансийском районе этими корабликами , читай хламом, все берега завалены!!!! Усманов и Корниенко уже года три три плюют и на прокуратуру и на решение судов!!! Что говорить про какой-то Природнадзор!? Инга Милованова — начальник хантыйского отдела Природнадзора , в теме и помалкивает!!! Заплатили ей что ли или ссыт!?!
когда вообще в кондинском районе беспредел закончится? Выживать уже нет сил. Везде бардак, а глава района с концертами по району разъезжает. Как можно было назначить рукловодителем района неадекватного человека? Губернатор на что надеялся?