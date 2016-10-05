Не по-хозяйски! Глава Кондинского района Дубовик не желает очищать реки, он готов судиться, лишь бы не напрягаться

Администрация Кондинского района игнорирует исполнение решения Кондинского районного суда об очистке рек Конда, Сапрытья, Ах от брошенных плавсредств. Налицо лишь попытки опротестовывать решение нижестоящей инстанции в окружном суде.

А все началось в 2015 году, когда государственным инспектором Кондинского отдела Природнадзора Югры был проведен плановый (рейдовый) осмотр реки Конда и ее притоков на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства.

В ходе работы выявлено 16 брошенных плавсредств. К сожалению, установить собственников брошенных судов не представилось возможным.

По итогам проведенной работы, материалы были переданы в прокуратуру с целью понуждения Администрации Кондинского района очистить несчастную Конду от заброшенных судов.

Позже, по материалам Природнадзора Югры, прокурор Кондинского района вышел с исковым требованием в суд о понуждении Администрации Кондинского района очистить р. Конда, р. Сапрытья, р. Ах, а 6 ноября 2015 года суд полностью удовлетворил требования прокурора.

Стоит сказать, реакция администрации Кондинского района на решение суда конечно последовала, но почему-то в противоположную сторону – они решили опротестовать решение районного суда в вышестоящей инстанции.

Мало того, в июле-августе 2016 года государственным инспектором Кондинского отдела Природнадзора Югры вновь был проведен плановый (рейдовый) осмотр р. Конда и ее притоков на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства, в ходе которой выявлено еще 16 единиц брошенных плавсредств. По итогам проведенной работы материалы снова переданы в прокуратуру Кондинского района.

Теперь 32 единицы брошенных судов, барж, дебаркадеров, самоходок и других бесхозных плавсредств ржавеют, загрязняя и отравляя реку и притоки Конды.

«Адимнистрация Кондинского района не спешит исполнять решение суда, мотивируя свое бездействие тем, что это не входит в полномочия муниципалитета, и просто-напросто оттягивает время, опротестовывая решение суда Кондинского района в вышестоящей инстанции. Но ведь бремя ликвидации несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов лежит на органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов автономного округа в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 29 декабря 2015 года № 516-п», — сообщила корреспонденту «ЮграPRO» Лариса Матыгина, начальник Кондинского отдела по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений.

Согласно Временного положения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в ХМАО (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 29 декабря 2015 года № 516-п) регулирует участие органов местного самоуправления в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов в регионе. Данное постановление вступило в силу на территории Югры с 1 января 2016 года.

Что в этой ситуации движет, а точнее не движет Анатолием Дубовиком (глава Кондинского района), нам не понятно. Возможно отсутствие средств на заботу о природе? Возможно, лень? Зачем он оттягивает время? Одни вопросы и не одного ответа. Ясно одно: законов югорский чиновник явно не знает, ведь убирать то все равно придется по решению суда. Да и не по-хозяйски это — от своего же края апелляциями отмахиваться.