Четверг, 20 июля 2017 18+

Комментарии:

Россия на 40 месте по уровню жизни пенсионеров, а Эстония на 27

Опубликовано: 27 июля 2016, 9:02 | Служба новостей "ЮграPRO"

По уровню жизни пенсионеров Россия оказалась на 40 месте в мире. Эстония на 27, Литва на 30, и Латвия на 32 местах. Об этом сообщает «Кто в курсе» со ссылкой на результате исследования инвестподразделения французского банка Natixis.

В первую тройку вошли Норвегия, Швейцария и Исландия, США на 14 месте. Германия на 7.

Заметим, что три европейских страны, которые заняли первые места не входят в Европейский Союз.

Отметим, что при оставлении списка учитывались такие показатели, как продолжительность жизни, развитость, доходность и доступность пенсионных программ, государственные затраты на здравоохранение, равномерность распределения доходов среди населения, уровень безработицы, ВВП на душу населения, государственный долг, ставки подоходного налога.

7777

 

Рубрики: Общество, Страна и Мир. Метки: , , , , , , .


Рейтинг новости:

276
Просмотры:
4
Поделились:
3 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Комментарии

  1. Кассир:
    27 июля 2016 в 21:19

    Сравнили: У Эстонии — колоссальные запасы нефти, газа, древесины, прочих ресурсов, огромные территории, высочайшие технологии. Так что отстаем — по делу!

    Ответить
  2. ольга:
    20 июля 2017 в 19:39

    мне 55 лет, и всю мою сознательную жизнь в России — кризис. Ветеран труда,пенсия 11 000, Вынуждена работать, т.к. на эти деньги не прожить

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Список «преступлений» русской армии, опубликованный в Фейсбуке

Опубликовано 12 мая 2017, 9:55

Финский блоггер Veikko Korhonen из города Oulu опубликовал в Фейсбуке список «преступлений», которые совершила русская армия против «цивилизованного» мира. Об этом сообщает kramola.info. Русские «варвары» врывались в стойбища, аулы, кишлаки, и оставляли после себя университеты, библиотеки, ... Читать полностью >>

9-й этап Кубка мира. Женский и мужской спринт. Состав сборной России. Расписание гонок

Опубликовано 17 марта 2017, 15:51

Сегодня на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене пройдут женская и мужская спринтерские гонки. Этап кубка мира стартует женским спринтом. За сборную России, согласно стартового листа, побегут: Татьяна Акимова уйдет на старт 15-й, Дарья ... Читать полностью >>

Заключительный 9-й этап Кубка мира по биатлону. Состав команды. Расписание трансляций

Опубликовано 15 марта 2017, 13:05

С 17 по 19 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017. В программе представлено всего три дисциплины: спринт, гонка преследования и масс-старт. Стал известен и состав сборной России на заключительный этап Кубка ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO