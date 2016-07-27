Россия на 40 месте по уровню жизни пенсионеров, а Эстония на 27
Опубликовано: 27 июля 2016, 9:02 | Служба новостей "ЮграPRO"
По уровню жизни пенсионеров Россия оказалась на 40 месте в мире. Эстония на 27, Литва на 30, и Латвия на 32 местах. Об этом сообщает «Кто в курсе» со ссылкой на результате исследования инвестподразделения французского банка Natixis.
В первую тройку вошли Норвегия, Швейцария и Исландия, США на 14 месте. Германия на 7.
Заметим, что три европейских страны, которые заняли первые места не входят в Европейский Союз.
Отметим, что при оставлении списка учитывались такие показатели, как продолжительность жизни, развитость, доходность и доступность пенсионных программ, государственные затраты на здравоохранение, равномерность распределения доходов среди населения, уровень безработицы, ВВП на душу населения, государственный долг, ставки подоходного налога.
Рубрики: Общество, Страна и Мир. Метки: Гепмания, Европейский союз, Исландия, Норвегия, Россия, США, Швейцария.
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