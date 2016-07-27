Россия на 40 месте по уровню жизни пенсионеров, а Эстония на 27

По уровню жизни пенсионеров Россия оказалась на 40 месте в мире. Эстония на 27, Литва на 30, и Латвия на 32 местах. Об этом сообщает «Кто в курсе» со ссылкой на результате исследования инвестподразделения французского банка Natixis.

В первую тройку вошли Норвегия, Швейцария и Исландия, США на 14 месте. Германия на 7.

Заметим, что три европейских страны, которые заняли первые места не входят в Европейский Союз.

Отметим, что при оставлении списка учитывались такие показатели, как продолжительность жизни, развитость, доходность и доступность пенсионных программ, государственные затраты на здравоохранение, равномерность распределения доходов среди населения, уровень безработицы, ВВП на душу населения, государственный долг, ставки подоходного налога.