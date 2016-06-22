В Югре средняя заработная плата достигла 59,1 тыс. рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе средняя заработная плата в 2016 году составил 59,1 тысяч рублей. В прошлом году средняя зарплата в регионе была 58,9 тысяч рублей.

Отметим, что среди регионов по уровню средней Югра находится на седьмом месте. Первое место занимает Чукотский автономный округ со средней заработной платой 81 тысяча рублей. На втором месте наш сосед – Ямало-Ненецкий автономный округ с средней зарплатой 78,7 тысяч рублей. На третьем почетном месте Ненецкий автономный округ – 69,2 тыс. рублей. Столица России город Москва на четвертом месте – москвичи в среднем зарабатывают 65,9 тысяч рублей. На острове Сахалин тоже неплохо платят, там островитяне зарабатывают 65,5 тысяч рублей в среднем. Шестое место занимает Магаданская область со средней зарплатой 60, 1 тысяча рублей.

Самую маленькую заработную плату в Российской Федерации получают люди проживающие в Дагестане 18,6 тысяч рублей в месяц. В Калмыкии средняя зарплата составляет 19,3 рублей, а в Алтайском крае – 19,4 тысячи рублей.