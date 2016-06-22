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Экс-директора «Югра-консалтинг» Дмитрия Елисеева обвиняют в мошенничестве. Ущерб Сургуту — 57 млн рублей

Опубликовано: 22 июня 2016, 11:12 | Служба новостей "ЮграPRO"

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО «Югра-консалтинг», причинившего бюджету Сургута ущерб в особо крупном размере.

Бывший гендиректор ОАО «Югра-консалтинг», единственным акционером которого является администрация города Сургута, в 2014-2015 годах заключал договоры с подконтрольным ему ООО «Югра-консалтинг» о продаже имущества по заниженной стоимости, выкупе активов по завышенной цене и предоставлении займов с годовой ставкой в 0,01 процента. В результате незаконных действий бюджету города причинен ущерб свыше 57 млн рублей. Теперь в отношении Дмитрия Елисеева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – это мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ХМАО.

 

Рубрики: Политика, Сургут, Экономика. Метки: , , , , , , .


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Комментарии

  1. Инна:
    5 июля 2017 в 22:10

    чем дело-то закончилось?

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