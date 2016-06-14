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«Роснефть ЮНГ» заботливо обманывает органы государственного управления и жителей Югры

Опубликовано: 14 июня 2016, 18:23 | Служба новостей "ЮграPRO"

ДНС 3 «РН Юганскнефтегаз»

Клубы дыма, застилающего часть трассы Ханты-Мансийск – Сургут, могли наблюдать жители округа в начале мая. В районе ДНС 3 «Юганскнефтегаза» явно что-то горело. На фото видно, что задымление настолько обширно, что не может являться последствием обычного технологического процесса. Испуганные происходящим люди принялись дозваниваться до пожарных бригад. Впоследствии выяснилось – все в порядке, «обычный рабочий процесс» в интерпретации сотрудников «Роснефти», при этом, пожарных на территорию даже не допустили. Теперь требуется понимание: стоит ли верить тому, что говорят сотрудники и те, кто прикрывает «безопасные технологические процессы»?

Пожары на дожимной насосной станции 3 «РН Юганскнефтегаза» происходили не раз. Начиная со 2 мая нынешнего года в пожарную охрану района неоднократно обращались жители округа. Люди, проезжая по трассе Ханты-Мансийск — Сургут, невольно становились очевидцами страшного возгорания. По словам свидетелей, дым застилал все вокруг, в том числе и автомобильную трассу. Тем не менее, несмотря на обращение жителей, сотрудники пожарной службы Нефтеюганского района не смогли «разобраться» с возгоранием — им просто отказали в доступе к объекту ДНС 3, со ссылкой на то, что дым, на самом деле,  это нормальное явление – часть технологического процесса. МЧСники объяснили зрителям «фаер шоу», что на месторождение попасть не удалось, так как, якобы, у охраны нет полномочий допускать на объект кого-либо без согласования с руководством.

  • ДНС 3 «РН Юганскнефтегаз»

    ДНС 3 «РН Юганскнефтегаз»

  • ДНС 3 «РН Юганскнефтегаз»

    ДНС 3 «РН Юганскнефтегаз»

  • ДНС 3 «РН Юганскнефтегаз»

    ДНС 3 «РН Юганскнефтегаз»

  • ДНС 3 «РН Юганскнефтегаз»

    ДНС 3 «РН Юганскнефтегаз»

  • ДНС 3 «РН Юганскнефтегаз»

    ДНС 3 «РН Юганскнефтегаз»

Кстати, по информации, которая находится в распоряжении редакции, эти слухи сейчас расследуются полицией ХМАО на предмет получения доказательств совершения экологического преступления. Стражам порядка подали заявление дознаватели пожарной части Нефтеюганского района и в случае, если все это подтвердится, в уголовном кодексе найдется не одна статья, под которую могут попасть руководство или должностные лица нефтедобывающей компании.

Корреспонденты информагентства «ЮграPRO» сделали запрос в «Юганскнефтегаз», на что там ответили, что в связи с проведением запланированных работ по техническому обслуживанию ГПЗ «Южный Балык», куда транспортируется газ с дожимной насосной станции (ДНС-3) «РН-Юганскнефтегаза», было заблаговременно снижено давление газа путем утилизации дополнительного объема на факельных установках ДНС. Утилизация производилась с соблюдением необходимых мер безопасности. Производственный процесс проходил в штатном режиме. Ущерб окружающей среде не зафиксирован. Вот так настойчиво нефтяники поддерживают свою легенду и открывать правду жителям округа не собираются. А значит… знаменитая в части экологического ущерба Югре компания «РН Юганскнефтегаз» не только вредит природе, но и обманывает людей. Сотрудники «Роснефти» с завидным упорством нарушают 42 статью Конституции РФ. Согласно ей население имеет право знать все об экологической обстановке на территории проживания. Происходящее еще раз доказывает — никто в системе нефтедобывающей компании не стремится к обеспечению открытости и прозрачности. Видимо, задача стоит другая — делать все возможное, чтобы процесс деятельности и выгоды, связанной с добычей углеводорода округа получали  минимальную огласку. Населению дают возможность жить в счастливом неведении.

Факт такой «заботы» неоднократно подтверждался. Даже при подготовке материала корреспондент невольно наталкивался на людей, которые верно хранили секреты своей нефтедобывающей компании.

«Мне очень интересно, каким боком я привязан к возгораниям. У меня — управление по надзору в сфере экологии. ДНС 3 – это опасный производственный объект. Возгорания на опасных производственных объектах — это либо Ростехнадзор, либо Росприроднадзор. Это — федералы. Все опасные объекты — под надзором федералов. По крайней мере нам сегодня приходила телефонограмма о «РН Юганскнефтегазе», я ее видел, но ее содержание — это служебная тайна. Но могу сказать, что там про пожары ничего не было»,- сообщил начальник управления в сфере охраны окружающей среды Алексей Гусев.

Ну что тут скажешь?! Контролирующие службы, которые вроде бы должны думать о защите природы нашего прекрасного края, к сожалению, думают лишь о том, чтобы не сболтнуть лишнего, чтобы не «слететь» с насиженного места. Действительно, при чем тут наша экология, какие-то пожары на опасных объектах… Мы тут сидим, никого не трогаем, и вы к нам не лезьте.

Ну, а новоявленные  миру «акулы российского капитализма» счастливо щелкают  рядами своих острых коррупционных зубов: они уверены, что никто ничего не узнает, потому что в округе  крупнее этой рыбы нет. Впрочем, для многих незаметна северная акула: слишком уж мутной стала «река власти» в Югре.

Рубрики: Нефтеюганский район, ТЭК, Экология, Экономика. Метки: , , , , , , , .


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Комментарии

  1. из озера Нумто:
    14 июня 2016 в 18:37

    А Сургутнефтегаз который захватывает озеро Нумто пора закрывать эти компанеии или штрафовать но кто это сделает ведь власть в Югре ест из их рук.

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  2. о:
    14 июня 2016 в 18:41

    что заказ от конкурентов получили

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  3. Зачем?:
    14 июня 2016 в 19:34

    Репетиция к Году экологии! А вообще-то в Югре в этом плане всё хорошо (Прекрасная Маркиза)

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  4. МЕСТНый:
    14 июня 2016 в 23:27

    Вы бы запросили в Правительстве округа соглашение «о социальном партнерстве» между ХМАО-Югрой и Роснефтью, которое Сечин и Комарова подписали, многое бы стало понятно… В Югре дан «зеленый свет» самому варварскому и безответственному освоению недр… При Филипенко такого бы никогда не было, даже тогда, когда вместо Роснефть-Юганскнефтегаз был ЮКОС….

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  5. Борис:
    15 июня 2016 в 11:55

    Уважаемые журналисты почему, то вы смотрите не туда вы посмотрите, что творит Сургутнефтегаз и Лукойл у них выбросов все больше и больше, такое чувство, что вы по заказу, мочите Роснефть, а про остальных ни чего не знаете. Проведите лучше расследование по Лукойлу и Сургутнефтегазу — там реально проблемы с экологией, жить скоро нельзя будет в Сургуте

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    • Служба новостей "ЮграPRO":
      15 июня 2016 в 17:03

      Уважаемый Борис! Спасибо за внимание к нашим материалам. Тема экологии для редакции всегда была приоритетной, и по Сургутнефтегазу у нас было ряд публикаций:http://www.ugrapro.ru/2016/03/21/novyie-podrobnosti-v-dele-osvoeniya-neftyanikami-numto/. Если у Вас есть информация о фактах экологических загрязнений, направьте в редакцию по адресу info@ugrapro.ru, или по тлф. 8 3467 363725. Мы их опубликуем обязательно. Спасибо!

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  6. Сибиряк:
    15 июня 2016 в 14:12

    Газете некогда отвлекаться на другие нефтяные компании, они заказ по ЮНГ и охране отрабатывают))))

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  7. Служба новостей "ЮграPRO":
    16 июня 2016 в 12:52

    Уважаемый сенека! Спасибо за внимание к нашим материалам. Ошибка исправлена.

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  8. Руслик:
    28 декабря 2016 в 16:50

    Народ подтянул пояса, утянул дальше некуда просто!
    Ну а вот топменеджеры сомневаюсь?!
    Вы видели подарки от РН-ЮНГ детям работников?!
    «Это называется ОПТИМИЗАЦИЯ»!!!
    Конфеты с червями!!!
    А на Ходорковского гонят те кто его бизнес отжал!
    Был хозяин и люди видели хоть какое то будущее!

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