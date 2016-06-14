«Роснефть ЮНГ» заботливо обманывает органы государственного управления и жителей Югры

Клубы дыма, застилающего часть трассы Ханты-Мансийск – Сургут, могли наблюдать жители округа в начале мая. В районе ДНС 3 «Юганскнефтегаза» явно что-то горело. На фото видно, что задымление настолько обширно, что не может являться последствием обычного технологического процесса. Испуганные происходящим люди принялись дозваниваться до пожарных бригад. Впоследствии выяснилось – все в порядке, «обычный рабочий процесс» в интерпретации сотрудников «Роснефти», при этом, пожарных на территорию даже не допустили. Теперь требуется понимание: стоит ли верить тому, что говорят сотрудники и те, кто прикрывает «безопасные технологические процессы»?

Пожары на дожимной насосной станции 3 «РН Юганскнефтегаза» происходили не раз. Начиная со 2 мая нынешнего года в пожарную охрану района неоднократно обращались жители округа. Люди, проезжая по трассе Ханты-Мансийск — Сургут, невольно становились очевидцами страшного возгорания. По словам свидетелей, дым застилал все вокруг, в том числе и автомобильную трассу. Тем не менее, несмотря на обращение жителей, сотрудники пожарной службы Нефтеюганского района не смогли «разобраться» с возгоранием — им просто отказали в доступе к объекту ДНС 3, со ссылкой на то, что дым, на самом деле, это нормальное явление – часть технологического процесса. МЧСники объяснили зрителям «фаер шоу», что на месторождение попасть не удалось, так как, якобы, у охраны нет полномочий допускать на объект кого-либо без согласования с руководством.

ДНС 3 «РН Юганскнефтегаз»

ДНС 3 «РН Юганскнефтегаз»

ДНС 3 «РН Юганскнефтегаз»

ДНС 3 «РН Юганскнефтегаз»

ДНС 3 «РН Юганскнефтегаз»

Кстати, по информации, которая находится в распоряжении редакции, эти слухи сейчас расследуются полицией ХМАО на предмет получения доказательств совершения экологического преступления. Стражам порядка подали заявление дознаватели пожарной части Нефтеюганского района и в случае, если все это подтвердится, в уголовном кодексе найдется не одна статья, под которую могут попасть руководство или должностные лица нефтедобывающей компании.

Корреспонденты информагентства «ЮграPRO» сделали запрос в «Юганскнефтегаз», на что там ответили, что в связи с проведением запланированных работ по техническому обслуживанию ГПЗ «Южный Балык», куда транспортируется газ с дожимной насосной станции (ДНС-3) «РН-Юганскнефтегаза», было заблаговременно снижено давление газа путем утилизации дополнительного объема на факельных установках ДНС. Утилизация производилась с соблюдением необходимых мер безопасности. Производственный процесс проходил в штатном режиме. Ущерб окружающей среде не зафиксирован. Вот так настойчиво нефтяники поддерживают свою легенду и открывать правду жителям округа не собираются. А значит… знаменитая в части экологического ущерба Югре компания «РН Юганскнефтегаз» не только вредит природе, но и обманывает людей. Сотрудники «Роснефти» с завидным упорством нарушают 42 статью Конституции РФ. Согласно ей население имеет право знать все об экологической обстановке на территории проживания. Происходящее еще раз доказывает — никто в системе нефтедобывающей компании не стремится к обеспечению открытости и прозрачности. Видимо, задача стоит другая — делать все возможное, чтобы процесс деятельности и выгоды, связанной с добычей углеводорода округа получали минимальную огласку. Населению дают возможность жить в счастливом неведении.

Факт такой «заботы» неоднократно подтверждался. Даже при подготовке материала корреспондент невольно наталкивался на людей, которые верно хранили секреты своей нефтедобывающей компании.

«Мне очень интересно, каким боком я привязан к возгораниям. У меня — управление по надзору в сфере экологии. ДНС 3 – это опасный производственный объект. Возгорания на опасных производственных объектах — это либо Ростехнадзор, либо Росприроднадзор. Это — федералы. Все опасные объекты — под надзором федералов. По крайней мере нам сегодня приходила телефонограмма о «РН Юганскнефтегазе», я ее видел, но ее содержание — это служебная тайна. Но могу сказать, что там про пожары ничего не было»,- сообщил начальник управления в сфере охраны окружающей среды Алексей Гусев.

Ну что тут скажешь?! Контролирующие службы, которые вроде бы должны думать о защите природы нашего прекрасного края, к сожалению, думают лишь о том, чтобы не сболтнуть лишнего, чтобы не «слететь» с насиженного места. Действительно, при чем тут наша экология, какие-то пожары на опасных объектах… Мы тут сидим, никого не трогаем, и вы к нам не лезьте.

Ну, а новоявленные миру «акулы российского капитализма» счастливо щелкают рядами своих острых коррупционных зубов: они уверены, что никто ничего не узнает, потому что в округе крупнее этой рыбы нет. Впрочем, для многих незаметна северная акула: слишком уж мутной стала «река власти» в Югре.