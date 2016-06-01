В Ханты-Мансийске прошел семейный шахматный турнир, приуроченный к Международному дню защиты детей

1 июня в Югорской шахматной академии прошел шахматный турнир «Папа, мама, я – шахматная семья», организованный Федерацией шахмат Югры при поддержке компании «Газпромнефть-Хантос». Мероприятие было приурочено к празднованию Международного дня защиты детей и прошло в рамках проекта «Мир шахмат» программы социальных инвестиций «Родные города», реализуемой «Газпромнефтью» в регионах присутствия.

В этом году в семейном спортивном празднике приняли участие более 20 команд, каждая из которых состояла из двух человек. Возраст участников – не ограничен.

В итоге первое место завоевала семья Калмачевских, второе место — у семьи Ковалевых, бронзовыми призерами стала семья Ереминых. Все они получили дипломы, сувениры и сертификаты в спортивный магазин от компании «Газпромнефть-Хантос».

Одновременно со спортивными соревнованиями волонтеры города провели увлекательную викторину на шахматную тематику, в которой самым активным участникам вручили сувениры партнера мероприятия.

Генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса» Сергей Доктор: «Наш проект «Мир шахмат» с каждым годом становится все более популярным. Если еще пару лет назад в турнире, приуроченном ко Дню защиты детей, принимали участие только горожане, в этом году на него приехали семьи из других городов региона. Несомненно, самый интеллектуальный вид спорта – шахматы – стал настоящей визитной карточкой Ханты-Мансийска. Благодаря программе социальных инвестиций «Родные города» наш регион готовит достойных спортсменов, способных отстаивать свой регион и свою страну на соревнованиях любого уровня».

Справка: Проект «Мир шахмат» программы социальных инвестиций «Родные города» направлен на популяризацию шахматного спорта в Югре. Помимо строительства уникальной Шахматной академии, возведенной в 2010 году, в рамках проекта в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе были открыты более 20 шахматных уголков в социальных, образовательных и медицинских учреждениях. Каждый уголок оснащен шахматным инвентарем и специализированной литературой. Ежегодно компания поддерживает проведение шахматных турниров как регионального, так и международного уровня.