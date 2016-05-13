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Позор! Оператор по добыче нефти в «Роснефти» зарабатывает 25 000 рублей в месяц

Опубликовано: 13 мая 2016, 19:05 | Служба новостей "ЮграPRO"

1 оператор

Зарплата оператора по добыче нефти в самой крупной в России нефтяной компании «Роснефть» составляет 25 тысяч рублей. Об этом заявил координатор Пыть-Яхского отделения политической партии ЛДПР Игорь Кувакин в ходе встречи депутатов Думы России, прибывших в агитационном поезде ЛДПР на железнодорожную станцию Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе с жителями города.

«Зарплаты у нас в Пыть-Яхе — минимальные и это, в основном, касается врачей — зарплата 13-15 тысяч рублей для северного города — это неприемлемо. Да и в целом, если взять «Юганскнефтегаз», который входит в «Роснефть», зарплата оператора по добыче нефти составляет 25 тысяч рублей в месяц», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» Игорь Кувакин.

Исходя из этого, становится понятно, почему себестоимость добычи нефти в ОАО «Роснефть» составляет 4 доллара за бочку, о чем Игорь Сечин заявлял несколько месяцев назад.

Для справки. По данным за март 2016-го средняя номинальная зарплата в стране составила 35 тысяч 570 рублей, сообщает Росстат.

Рубрики: Пыть-Ях, ТЭК, Экономика. Метки: , , .


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Комментарии

  1. вахтовик:
    13 мая 2016 в 23:20

    Роснефть выплачивает мизерные денежки по акциям а сколько получает менеджмент который не может управлять госкомпанией. Позор!

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  2. Владимирович:
    14 мая 2016 в 08:24

    Так в Югре зам. директора департамента зарабатывает 14 тыс. в месяц!

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  3. Эрозия:
    14 мая 2016 в 10:49

    Давайте честно покажем зарплаты всех причем за год и обсудим может все начальники давно бедствуют а работяги хитрят

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  4. станислав:
    10 октября 2016 в 19:08

    Это если нет северных и маленький разряд. Я оператор 4р зарплата 55 а то и под 60 все зависит от часов фонда и грейдов

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  5. Нувоттаквот:
    20 октября 2016 в 14:41

    Позор говорить позор когда сам с позором живешь!

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