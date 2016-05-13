Позор! Оператор по добыче нефти в «Роснефти» зарабатывает 25 000 рублей в месяц

Зарплата оператора по добыче нефти в самой крупной в России нефтяной компании «Роснефть» составляет 25 тысяч рублей. Об этом заявил координатор Пыть-Яхского отделения политической партии ЛДПР Игорь Кувакин в ходе встречи депутатов Думы России, прибывших в агитационном поезде ЛДПР на железнодорожную станцию Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе с жителями города.

«Зарплаты у нас в Пыть-Яхе — минимальные и это, в основном, касается врачей — зарплата 13-15 тысяч рублей для северного города — это неприемлемо. Да и в целом, если взять «Юганскнефтегаз», который входит в «Роснефть», зарплата оператора по добыче нефти составляет 25 тысяч рублей в месяц», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» Игорь Кувакин.

Исходя из этого, становится понятно, почему себестоимость добычи нефти в ОАО «Роснефть» составляет 4 доллара за бочку, о чем Игорь Сечин заявлял несколько месяцев назад.

Для справки. По данным за март 2016-го средняя номинальная зарплата в стране составила 35 тысяч 570 рублей, сообщает Росстат.