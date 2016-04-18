«Щедрые подачки» для ветеранов Великой Отечественной войны приготовили в богатом нефтью Ханты-Мансийском округе

Даже не смешную, а обидную социальную помощь ко Дню Победы получат ветераны Ханты-Мансийска.

Ветеранам окружного центра к празднику 9 Мая будет оказана социальная помощь из городского бюджета. Все ветераны Великой Отечественной войны получат по «щедрому» денежному вознаграждению в размере трех тысяч рублей в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2018 годы, — сообщают в МКУ «Управление социальной защиты населения».

Более 6 707 неработающих пенсионеров получат ко Дню Победы единовременную материальную помощь из городского бюджета в размере одной тысячи рублей. Кроме того, как гордо заявляют на официальном портале Администрации города, в мае нынешнего года будет произведена выплата ежеквартальной (!) социальной помощи в размере 900 рублей (то есть, по 300 р. в месяц) неработающим пенсионерам города. Ее получат 7 007 человек. УРА, товарищи!

Сравним эти подачки с доходами депутатов, работающих в Думе РФ от Югры, об этом «ЮграPRO» писали ранее.

Так вот, возьмем доходы даже не самого богатого из представленных в предыдущем материале — Василия Сондыков: он официально заработал за минувший год 8,5 млн рублей. Из чего следует, что в месяц он получает почти 709 000 рублей. Чувствуете разницу в доходах? Что же касается достижений перед страной… Ветераны – это люди, которые пережили трагедию страны, боль, голод и лишений, это люди, благодаря которым мы живем под мирным небом, которые после войны построили мощную страну, обеспечили ее авторитет и влияние в мире. А депутат? «Страдалец», обреченный на нечеловеческие муки ежедневного сидения в мягком кресле, в уютном кабинете или зале заседаний, и обязанный непрерывно, денно и нощно думать благе народа, о том, как улучшить жизнь в своей стране (в том числе, и жизнь ветеранов) и, не побоимся этого слова, думать о том, как спасти мир. Вот оказывается из чего сделаны наши депутаты!

Но это еще не все приятные мелочи для тех, кому мы многим обязаны. Помощь ветеранам также приготовили и из окружного бюджета. Согласно распоряжению Правительства родного нефтяного края, инвалиды ВОВ и ее участники получат единовременную денежную выплату в размере 6 тыс. рублей; труженики тыла и жители блокадного Ленинграда, а также неработающие пенсионеры из числа узников концлагерей, вдов погибших (умерших) ветеранов ВОВ, которые больше не вступали брак – 4 тыс. рублей. По 1 тыс. рублей получат дети участников Великой Отечественной, погибших (умерших или пропавших без вести) в годы войны.

Единовременная денежная выплата предоставляется в беззаявительном порядке до 1 мая в «Центре социальных выплат» (телефон горячей линии – 33-71-87).

Также на официальном портале органов местного самоуправления отмечается тот факт, что по состоянию на 14 апреля нынешнего года в Ханты-Мансийске проживают 300 ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них – 19 участников и инвалидов войны, 262 участника трудового фронта, 14 жителей блокадного Ленинграда и 5 узников фашистских концлагерей.