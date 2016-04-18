«Щедрые подачки» для ветеранов Великой Отечественной войны приготовили в богатом нефтью Ханты-Мансийском округе
Опубликовано: 18 апреля 2016, 18:00 | Служба новостей "ЮграPRO"
Даже не смешную, а обидную социальную помощь ко Дню Победы получат ветераны Ханты-Мансийска.
Ветеранам окружного центра к празднику 9 Мая будет оказана социальная помощь из городского бюджета. Все ветераны Великой Отечественной войны получат по «щедрому» денежному вознаграждению в размере трех тысяч рублей в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2018 годы, — сообщают в МКУ «Управление социальной защиты населения».
Более 6 707 неработающих пенсионеров получат ко Дню Победы единовременную материальную помощь из городского бюджета в размере одной тысячи рублей. Кроме того, как гордо заявляют на официальном портале Администрации города, в мае нынешнего года будет произведена выплата ежеквартальной (!) социальной помощи в размере 900 рублей (то есть, по 300 р. в месяц) неработающим пенсионерам города. Ее получат 7 007 человек. УРА, товарищи!
Сравним эти подачки с доходами депутатов, работающих в Думе РФ от Югры, об этом «ЮграPRO» писали ранее.
Так вот, возьмем доходы даже не самого богатого из представленных в предыдущем материале — Василия Сондыков: он официально заработал за минувший год 8,5 млн рублей. Из чего следует, что в месяц он получает почти 709 000 рублей. Чувствуете разницу в доходах? Что же касается достижений перед страной… Ветераны – это люди, которые пережили трагедию страны, боль, голод и лишений, это люди, благодаря которым мы живем под мирным небом, которые после войны построили мощную страну, обеспечили ее авторитет и влияние в мире. А депутат? «Страдалец», обреченный на нечеловеческие муки ежедневного сидения в мягком кресле, в уютном кабинете или зале заседаний, и обязанный непрерывно, денно и нощно думать благе народа, о том, как улучшить жизнь в своей стране (в том числе, и жизнь ветеранов) и, не побоимся этого слова, думать о том, как спасти мир. Вот оказывается из чего сделаны наши депутаты!
Но это еще не все приятные мелочи для тех, кому мы многим обязаны. Помощь ветеранам также приготовили и из окружного бюджета. Согласно распоряжению Правительства родного нефтяного края, инвалиды ВОВ и ее участники получат единовременную денежную выплату в размере 6 тыс. рублей; труженики тыла и жители блокадного Ленинграда, а также неработающие пенсионеры из числа узников концлагерей, вдов погибших (умерших) ветеранов ВОВ, которые больше не вступали брак – 4 тыс. рублей. По 1 тыс. рублей получат дети участников Великой Отечественной, погибших (умерших или пропавших без вести) в годы войны.
Единовременная денежная выплата предоставляется в беззаявительном порядке до 1 мая в «Центре социальных выплат» (телефон горячей линии – 33-71-87).
Также на официальном портале органов местного самоуправления отмечается тот факт, что по состоянию на 14 апреля нынешнего года в Ханты-Мансийске проживают 300 ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них – 19 участников и инвалидов войны, 262 участника трудового фронта, 14 жителей блокадного Ленинграда и 5 узников фашистских концлагерей.
позорище
Кстати, из компетентных источников рассказывали, что месяц содержания нашей губернаторши обходится бюджету в 30 — догадайтесь чего! Правильно догадались — миллионов.
А что разве Сондыков депутат? И это только одно из кучи замечаний, по поводу вашего бросания какашек на вентилятор. 6 тысяч к празднику от округа очень даже неплохая сумма.Плюс 3 тысячи от города. Разве плохо? А какой размер выплаты предлагает Василий Павлов для ветеранов? Во сколько он оценивает подвиг солдат второй мировой? 20 тысяч? 50? 100? Как монетизировать потерянное здоровье, гибель друзей, нужды и лишения фронтовиков? Желание потоптаться на «горячей» теме понятно, хотя не очень-то объяснимо.
А Ты «Золотая акула» сколько зарабатываешь в месяц? Мое мнение — ветеранам должны подарить к дню Победы хотя бы сумму равную среднему жалованью чиновника, или молчать!
Сколько я зарабатываю в месяц знает мой бухгалтер и жена. Да и это не при чём. А сколько у нас среднее жалование чиновника? И ещё — а подвиг ветерана ВОВ важнее подвига солдата, потерявшего здоровье в Афганистане, Нагорном Карабахе, Чечне? Почему Ты, Василий Павлов, не бьёшь себя в грудь и не требуешь выплат ко дню вывода войск из Афганистана в размере среднего жалования чиновника? Просто потому что тема не такая горячая? Или потому что заказа от зарплатодателя не поступило? И ещё, скажи Павлов, а ты вообще делаешь разницу между чиновником, депутатом и членом СовФеда?
Я считаю, что все кто служил народу должны получать как минимум больше, чем чиновники!
Ветераны заслуживают самого лучшего. Я согласна с Вами, Василий Павлов. Их не так много осталось. Наш округ может себе позволить в честь Победы, выделить каждому Ветерану войны по 100 тысяч рублей. Вот это было бы достойно. Хлеб и молоко вообще пора бесплатно было выделить старикам-героям и путёвку в лучшие санатории. Они разве этого не заслужили? Низкий паклон Вам, ветераны.
А мне не везет — дитя войны, а работаю! Скоро 76 — мне ничего не светит. Пусть чиновник получает 700 тыс. в месяц, может лопнет однажды…
чиновники всех уровней кровососы на теле родины
Видать за живое задел чинуш Павлов правильно говорит нужно дать по максимуму может последний май встречают Солдаты из СССР.
Задел и ещё как! ПОЗОР ЧИНОВНИКАМ ХМАО!
Когда тебе, что то дают надо быть благодарным. А Ваши рассуждения тухлятиной пахнут. Давайте лучше скинемся все кто сколько сможет и подарим оставшихся ветеранам. Сколько их осталось и сколько нас. Это было бы правильно.
Когда тебе, что то дают надо быть благодарным. А Ваши рассуждения тухлятиной пахнут. Давайте лучше скинемся все кто сколько сможет и подарим оставшимся ветеранам. Сколько их осталось и сколько нас. Это было бы правильно.
Тональность заголовка негативная, а читая текст видим: помощь из окружного бюджета (который забирает наши деньги), и помощь из местного бюджета. Уже 6 + 1 = 7 тысяч рублей.
И к чему это тенденциозное некорректное сравнение с Сондыковым? Ему же не государство платит эти 709 тыс. руб.
А, кто же Вы думаете платит Сондыкову? Тогда второй вопрос: Кому он служит?!
Не ветеранам, а нашим высшим властям надо всем вместе скинуться и дать пусть помнят что мы об их не забываем.
Лев Гуцевич — на фото — никогда не воевал нискем .Вы хоть разбирайтесь чьи фото постите.