Как финансируется «Общероссийский народный фронт» и во сколько он обходится бюджету

Сопредседатель «Общероссийского народного фонда» Александр Бречалов заверил, что фонд существует на пожертвования, однако отказался назвать жертвователей. А вот глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, сотрудничающий с ОНФ, прямо сказал, что «фронт» получает деньги от Администрации президента.

Издание РБК оценило затраты на деятельность движения Владимира Путина «Общероссийского народного фронта» в 2015 году в 455 млн рублей. Эта сумма складывается из нескольких статьей: 195,4 млн рублей на зарплаты, 110 млн рублей – на деятельность фонда «Правда и справедливость», 84,4 млн рублей – на конференции и форумы и 65 млн рублей – на аренду помещений.

При этом сумма в статье о зарплатах рассчитывалась исходя из данных, предоставленных ОНФ (средний оклад – 38 тысяч рублей), но РБК приводит информацию, согласно которой в некоторых случаях сотрудники ОНФ получают в несколько раз больше. Кроме того, в сумму не входит размер премиального фонда.

В 2015 году ОНФ провел три крупных мероприятия, стоимость каждого, по подсчетам издания, варьируется от 30 до 46 млн рублей (сопредседатель ОНФ Александр Бречалов заверил, что на мероприятия не тратят больше 6 млн рублей).

Бречалов также сообщил, что фонд существует на пожертвования, однако отказался назвать жертвователей. РБК заметило, что гранты на сотни миллионов рублей выделили НКО, руководство которых входит в ОНФ. При этом глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, сотрудничающий с ОНФ, прямо сказал, что «фронт» получает деньги от Администрации президента.

В самом ОНФ, критикующем чиновников за завышенные траты, не раскрывают финансовые показатели. Как пояснил Бречалов, «кто-то будет говорить о том, что сумма слишком маленькая, а некоторым она покажется значительной».

Стоит отметить, что ОНФ создали в 2011 году по инициативе Владимира Путина, который был тогда премьер-министром. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что члены ОНФ должны разделять ценности партии «Единая Россия».