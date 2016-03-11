Как финансируется «Общероссийский народный фронт» и во сколько он обходится бюджету
Опубликовано: 11 марта 2016, 17:24 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сопредседатель «Общероссийского народного фонда» Александр Бречалов заверил, что фонд существует на пожертвования, однако отказался назвать жертвователей. А вот глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, сотрудничающий с ОНФ, прямо сказал, что «фронт» получает деньги от Администрации президента.
Издание РБК оценило затраты на деятельность движения Владимира Путина «Общероссийского народного фронта» в 2015 году в 455 млн рублей. Эта сумма складывается из нескольких статьей: 195,4 млн рублей на зарплаты, 110 млн рублей – на деятельность фонда «Правда и справедливость», 84,4 млн рублей – на конференции и форумы и 65 млн рублей – на аренду помещений.
При этом сумма в статье о зарплатах рассчитывалась исходя из данных, предоставленных ОНФ (средний оклад – 38 тысяч рублей), но РБК приводит информацию, согласно которой в некоторых случаях сотрудники ОНФ получают в несколько раз больше. Кроме того, в сумму не входит размер премиального фонда.
В 2015 году ОНФ провел три крупных мероприятия, стоимость каждого, по подсчетам издания, варьируется от 30 до 46 млн рублей (сопредседатель ОНФ Александр Бречалов заверил, что на мероприятия не тратят больше 6 млн рублей).
Бречалов также сообщил, что фонд существует на пожертвования, однако отказался назвать жертвователей. РБК заметило, что гранты на сотни миллионов рублей выделили НКО, руководство которых входит в ОНФ. При этом глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, сотрудничающий с ОНФ, прямо сказал, что «фронт» получает деньги от Администрации президента.
В самом ОНФ, критикующем чиновников за завышенные траты, не раскрывают финансовые показатели. Как пояснил Бречалов, «кто-то будет говорить о том, что сумма слишком маленькая, а некоторым она покажется значительной».
Стоит отметить, что ОНФ создали в 2011 году по инициативе Владимира Путина, который был тогда премьер-министром. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что члены ОНФ должны разделять ценности партии «Единая Россия».
Смешно, общероссийский путинский фронт..
Это не смешно они еще могут взять за грудки чинуш
Этот фронт выше головы не прыгнет… многих чинуш взять не могут потому что либо с ними работали либо до сих пор работают на них прикрываясь фронтом… Там каждый преследует свои интересы)))) все на коротком поводке главное чтоб пипл хавал))))
А вам не кажется что они выполняют чужую роль? По моему кто-то в этой жизни не отрабатывает свой хлеб и появилась эта надстройка за бюджет опять, а крестьяне плати..
Здравствуйте.Я гражданин Киргизии.Страны участника таможенного союза.ОНФ рассматривает жалобы иностранных граждан.Ответте пожалуйста.