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Как финансируется «Общероссийский народный фронт» и во сколько он обходится бюджету

Опубликовано: 11 марта 2016, 17:24 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сопредседатель «Общероссийского народного фонда» Александр Бречалов заверил, что фонд существует на пожертвования, однако отказался назвать жертвователей. А вот глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, сотрудничающий с ОНФ, прямо сказал, что «фронт» получает деньги от Администрации президента.

Издание РБК оценило затраты на деятельность движения Владимира Путина «Общероссийского народного фронта» в 2015 году в 455 млн рублей. Эта сумма складывается из нескольких статьей: 195,4 млн рублей на зарплаты, 110 млн рублей – на деятельность фонда «Правда и справедливость», 84,4 млн рублей – на конференции и форумы и 65 млн рублей – на аренду помещений.

При этом сумма в статье о зарплатах рассчитывалась исходя из данных, предоставленных ОНФ (средний оклад – 38 тысяч рублей), но РБК приводит информацию, согласно которой в некоторых случаях сотрудники ОНФ получают в несколько раз больше. Кроме того, в сумму не входит размер премиального фонда.

В 2015 году ОНФ провел три крупных мероприятия, стоимость каждого, по подсчетам издания, варьируется от 30 до 46 млн рублей (сопредседатель ОНФ Александр Бречалов заверил, что на мероприятия не тратят больше 6 млн рублей).

Бречалов также сообщил, что фонд существует на пожертвования, однако отказался назвать жертвователей. РБК заметило, что гранты на сотни миллионов рублей выделили НКО, руководство которых входит в ОНФ. При этом глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, сотрудничающий с ОНФ, прямо сказал, что «фронт» получает деньги от Администрации президента.

В самом ОНФ, критикующем чиновников за завышенные траты, не раскрывают финансовые показатели. Как пояснил Бречалов, «кто-то будет говорить о том, что сумма слишком маленькая, а некоторым она покажется значительной».

Стоит отметить, что ОНФ создали в 2011 году по инициативе Владимира Путина, который был тогда премьер-министром. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что члены ОНФ должны разделять ценности партии «Единая Россия».

 

Рубрики: Города, Общество, Политика. Метки: , , , , , , , , , , , .


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Комментарии

  1. местный:
    12 марта 2016 в 11:18

    Смешно, общероссийский путинский фронт..

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  2. 777:
    13 марта 2016 в 13:05

    Этот фронт выше головы не прыгнет… многих чинуш взять не могут потому что либо с ними работали либо до сих пор работают на них прикрываясь фронтом… Там каждый преследует свои интересы)))) все на коротком поводке главное чтоб пипл хавал))))

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  3. за справедливость:
    14 марта 2016 в 07:56

    А вам не кажется что они выполняют чужую роль? По моему кто-то в этой жизни не отрабатывает свой хлеб и появилась эта надстройка за бюджет опять, а крестьяне плати..

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  4. Иса:
    5 октября 2017 в 14:15

    Здравствуйте.Я гражданин Киргизии.Страны участника таможенного союза.ОНФ рассматривает жалобы иностранных граждан.Ответте пожалуйста.

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