«Мы — ЗА капремонт югорской власти!»
Опубликовано: 18 февраля 2016, 9:24 | Служба новостей "ЮграPRO"
17 февраля по городам Югры прокатилась акция протеста активистов и членов партии ЛДПР против политики, проводимой в регионе капремонта многоквартирных жилых домов.
«Мы — ЗА капремонт югорской власти!», «Требуем снизить поборы на капитальный ремонт!», «Так и будут обдирать, если будем мы молчать!» — с такими лозунгами на одиночные пикеты 17 февраля, вышли активисты и члены партии ЛДПР в семи городах Югры: Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Излучинске, Урае, Нефтеюганске и Лангепасе.
В Ханты-Мансийске активисты собрались на пикет у здания Югорского фонда капремонта многоквартирных домов, участники пикета потребовали снизить размер платы в несколько раз.
В это же время, с 12:00 до 13:00, в других городах Югры состоялись точно такие же пикеты.
В Сургуте активисты партии ЛДПР вышли на площадь с плакатами: «Мы — за капитальный ремонт Югорской власти», «Требуем снизить поборы на капитальный ремонт», «Так и будут обдирать, если будем мы молчать!».
В Нижневартовске и Излучинске активисты партии требуют у экс-директора Югорского фонда капремонта вернуть награбленное у югорчан.
В Урае состоялся одиночный пикет на площади напротив администрации города. Активисты также вышли с плакатом «Требуем снизить поборы за капремонт!».
В Нефтеюганске и Лангепасе активисты ЛДПР выступил «За капремонт югорской власти».
Как «ЮграPRO» сообщало ранее. В Югре обязанность по уплате взносов за капремонт у собственников квартир многоквартирных домов возникла с 1 сентября 2014 года. Ранее власти ХМАО установили для ряда муниципалитетов один из самых высоких взносов по стране – 13,85 рубля за квадратный метр. Например, такой взнос должны платить жители Нижневартовска, где, в основном, панельные дома. Не случайно поэтому, что именно жители этого города и стали инициаторами проведения референдума о взносах на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов.
Общественники предлагали вынести вопрос на референдум об установке минимального взноса на капитальные ремонты югорчан – 1 руб. за кв. м, сейчас жители Югры платят от 8,55 до 13,85 руб. за квадратный метр жилья в зависимости от типа многоквартирного дома. Инициаторы референдума направили письма руководителям фракций с просьбой поддержать референдум, ответы получены от ЛДПР и КПРФ, оппозиционные фракции поддержали такую инициативу.
На 48 заседании Думы Югры большинством голосов окружные парламентарии проголосовали ПРОТИВ проведения в Югре референдума. Большинство – это представители партии «Единая Россия». Судя по всему, на встречах со своими избирателями они чудесным образом защищены от многочисленных жалоб жителей Югры на увеличившуюся сумму платежей за услуги ЖКХ именно из-за новой строки по капремонту многоквартирных домов?! Или же просто замалчивают эту тему? Остается только догадываться.
Зато на 53 заседании окружной Думы Югры принят Закон о вычетах с граждан на капитальный ремонт, но он касается в основном пенсионеров. В законе предлагается 80-летних стариков освободить от уплаты на капитальный ремонт жилья. Поистине, царский подарок!
Как «ЮграPRO» сообщало ранее. Данную законодательную инициативу в Думу Югры представила фракция «Единая Россия». Только вот незадача — официально средняя продолжительность жизни в России составляет 71 год, и то за счет женщин.
Всегда восхищался и восхищаюсь ЛДПР! Ничего не боятся. Прямо и открыто высказывают своё мнение.
Это «предвыборная активизация», дальше будет еще интересней!)
Закон то приняли но он очень сырой-правильно общественники предлагали начинать с 1 го рубля за 1 кв.м,должен быть постепенный прирост!!! P.S-Москва тоже не сразу строилась)))
Уважаемые господа, для того, чтобы что поменять — придите на выборы 18 сентября 2016 года и проголосуйте за ЛДПР и ее представителей!
Макаров-камаров, в конец испоганил и без того унылую песнь о капремонте, теперь как объяснять гражданам о необходимости платить?) У губернатора замы должны быть представители разных партий от ЛДПР, СР, КП! А Жириновского похоже пора сделать председателем правительства и наслаждаться как разгоняют всю эту шоблу!
Жители ХМАО, давайте поддержим инициативы ЛДПР в борьбе против поборов в Кап Ремонте. В противном случае наши деньги так и будут забирать главы фонда типа Сергея Макарова.
Молчать нельзя, надо объединяться по таким жизненным вопросам!
Ух-ты! Какая смелая статья! «Респект и уважуха» данному информационному агентству и благодарю за объективный анализ! Да, действительно, если Единая Россия продолжит свой тренд и будет дальше искать варианты как ущемлять права и интересы Югорчан, то народ просто возьмет в руки вилы…
Считаю, как впрочем и все мои знакомые и друзья, поводом для сбора денег на кап.ремонт еще один вариант сбора денег с населения. По ним нам никто не отчитывается и мы не видим суммы и ее расходов. Администрации же печатают отчеты в городских газетах. Ну а тут вообще туман! а ведь люди продолжают платить не известно на что тратящиеся деньги. И платят ведь в основном пенсионеры! Самый честный и верящий вам народ! Не разработав закон разве можно его пускать в свет? Мы же живые люди и между прочим такие же как и вы-государе-законодатели. Или вы не платите на кап.ремонт?
Жители ХМАО, не нужно бояться выражать свое мнение. Нужно поддержать тех партийцев, которые защищают наши интересы. Хватит нам уде просто на кухне чесать эти темы, пора показать власти кто ее выбирает.!!!
Ну хоть кто то что то делает !!
Опередили нас……
Я вообще не понимаю эту плату, непонятно за что и непонятно в чей карман. За пять лет проживания в квартире многоэтажного дома, ни разу ремонт не сделали в коридорах, оконные рамы рассыпаются и им столько же, сколько лет дому, стены подъезда обшарпанны так, как будто бомбежка была, причем внутри дома. Осветительные приборы советских времен, лифт в таком состоянии, что заходить страшно. Домофона нет. За пять лет поменяли только почтовые ящики. Когда написала письмо главе администрации, мне ответили, что я ошибаюсь, и что ремонт в доме был произведен два года назад и есть документальное подтверждение))))….уж не знаю кто ему такие отчеты подкладывает, о проведенных работах, но город у нас очень маленький, и уж можно ради интереса своими глазами проехать и посмотреть воочию если идут жалобы от народа. Никогда не найти тут правды и ничего уже не изменить!!!!ЖКХ это легальный рэкет 21 века!!!!
Согласен это монстр 21 века с множествами головами .его породил Дмитрий Медведев.
Это ж надо столько писем написать(югор.фонд кап.ремонта) мне одному о том что «ОНИ» так нуждаются в моих взносах…..Бедняжки)))))
Доработайте закон, что бы я не оплачивал «дырку от бублика»-Буду платить…а так извините!!!