«Мы — ЗА капремонт югорской власти!»

17 февраля по городам Югры прокатилась акция протеста активистов и членов партии ЛДПР против политики, проводимой в регионе капремонта многоквартирных жилых домов.

«Мы — ЗА капремонт югорской власти!», «Требуем снизить поборы на капитальный ремонт!», «Так и будут обдирать, если будем мы молчать!» — с такими лозунгами на одиночные пикеты 17 февраля, вышли активисты и члены партии ЛДПР в семи городах Югры: Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Излучинске, Урае, Нефтеюганске и Лангепасе.

В Ханты-Мансийске активисты собрались на пикет у здания Югорского фонда капремонта многоквартирных домов, участники пикета потребовали снизить размер платы в несколько раз.

В это же время, с 12:00 до 13:00, в других городах Югры состоялись точно такие же пикеты.

В Сургуте активисты партии ЛДПР вышли на площадь с плакатами: «Мы — за капитальный ремонт Югорской власти», «Требуем снизить поборы на капитальный ремонт», «Так и будут обдирать, если будем мы молчать!».

В Нижневартовске и Излучинске активисты партии требуют у экс-директора Югорского фонда капремонта вернуть награбленное у югорчан.

В Урае состоялся одиночный пикет на площади напротив администрации города. Активисты также вышли с плакатом «Требуем снизить поборы за капремонт!».

В Нефтеюганске и Лангепасе активисты ЛДПР выступил «За капремонт югорской власти».

Как «ЮграPRO» сообщало ранее. В Югре обязанность по уплате взносов за капремонт у собственников квартир многоквартирных домов возникла с 1 сентября 2014 года. Ранее власти ХМАО установили для ряда муниципалитетов один из самых высоких взносов по стране – 13,85 рубля за квадратный метр. Например, такой взнос должны платить жители Нижневартовска, где, в основном, панельные дома. Не случайно поэтому, что именно жители этого города и стали инициаторами проведения референдума о взносах на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов.

Общественники предлагали вынести вопрос на референдум об установке минимального взноса на капитальные ремонты югорчан – 1 руб. за кв. м, сейчас жители Югры платят от 8,55 до 13,85 руб. за квадратный метр жилья в зависимости от типа многоквартирного дома. Инициаторы референдума направили письма руководителям фракций с просьбой поддержать референдум, ответы получены от ЛДПР и КПРФ, оппозиционные фракции поддержали такую инициативу.

На 48 заседании Думы Югры большинством голосов окружные парламентарии проголосовали ПРОТИВ проведения в Югре референдума. Большинство – это представители партии «Единая Россия». Судя по всему, на встречах со своими избирателями они чудесным образом защищены от многочисленных жалоб жителей Югры на увеличившуюся сумму платежей за услуги ЖКХ именно из-за новой строки по капремонту многоквартирных домов?! Или же просто замалчивают эту тему? Остается только догадываться.

Зато на 53 заседании окружной Думы Югры принят Закон о вычетах с граждан на капитальный ремонт, но он касается в основном пенсионеров. В законе предлагается 80-летних стариков освободить от уплаты на капитальный ремонт жилья. Поистине, царский подарок!

Как «ЮграPRO» сообщало ранее. Данную законодательную инициативу в Думу Югры представила фракция «Единая Россия». Только вот незадача — официально средняя продолжительность жизни в России составляет 71 год, и то за счет женщин.