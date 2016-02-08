Антикоррупционное расследование «ЮграPRO» привело к отставке директора Департамента здравоохранения Филимонова

После ряда публикаций в «ЮграPRO» о нецелевом расходовании сотен миллионов бюджетных рублей Губернатор Югры Наталья Комарова приняла решение уволить директора Департамента здравоохранения ХМАО Александра Филимонова.

Распоряжением губернатора ХМАО с 11 февраля 2016 года будет отстранен от должности директор Департамента здравоохранения Югры Александр Филимонов.

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала Распоряжение об увольнении Александра Филимонова с должности директора Департамента здравоохранения Югры с 11 февраля 2016 года. Исполнение обязанностей руководителя ведомства временно возложено на заместителя директора Департамента Александра Владимирова.

Одновременно стартует процедура общественного отбора кандидатов на должность директора Департамента здравоохранения автономного округа. Порядок учета общественного мнения при отборе кандидатов для назначения на должность руководителя ведомства утвержден Распоряжением губернатора Югры Натальи Комаровой. В частности, претендентам предстоит представить профессиональному сообществу, общественности, экспертам и гражданам свои предложения по повышению эффективности мероприятий государственной Программы развития здравоохранения и работы отрасли в целом. Эти предложения будут рассмотрены и оценены участниками интернет-голосования, теледебатов, отраслевой окружной конференции для специалистов в сфере здравоохранения, сообщает пресс-служба губернатора ХМАО.

Как «ЮграPRO» сообщало ранее. В ноябре 2015 года директор Депздрава Югры Александр Филимонов сделал попытку передать 157 млн бюджетных рублей подконтрольному ему учреждению — Медицинскому информационно-аналитическому центру — фактически без конкурса. Для этого Филимонов издал два приказа от 6 ноября 2015 г. за №1250 и №1252 «Об организации совместного аукциона на оказание услуг по обслуживанию информационных систем и информационных ресурсов в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа». Сегодня корреспонденту «ЮграPRO» стало известно, что Александр Филимонов своим приказом №1404 от 30.11. 2015 года отменил свой предыдущий приказ с коррупционным душком. По всей видимости, некоторые чиновники читают наши публикации и делают правильные и своевременные выводы. Жаль, что не все.