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Комментарии:

Антикоррупционное расследование «ЮграPRO» привело к отставке директора Департамента здравоохранения Филимонова

Опубликовано: 8 февраля 2016, 10:43 | Служба новостей "ЮграPRO"

После ряда публикаций в «ЮграPRO» о нецелевом расходовании сотен миллионов бюджетных рублей Губернатор Югры Наталья Комарова приняла решение уволить  директора Департамента здравоохранения ХМАО Александра Филимонова.

Распоряжением губернатора ХМАО с 11 февраля 2016 года будет отстранен от должности директор Департамента здравоохранения Югры Александр Филимонов.

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала Распоряжение об увольнении Александра Филимонова с должности директора Департамента здравоохранения Югры с 11 февраля 2016 года. Исполнение обязанностей руководителя ведомства временно возложено на заместителя директора Департамента Александра Владимирова.

Одновременно стартует процедура общественного отбора кандидатов на должность директора Департамента здравоохранения автономного округа. Порядок учета общественного мнения при отборе кандидатов для назначения на должность руководителя ведомства утвержден Распоряжением губернатора Югры Натальи Комаровой. В частности, претендентам предстоит представить профессиональному сообществу, общественности, экспертам и гражданам свои предложения по повышению эффективности мероприятий государственной Программы развития здравоохранения и работы отрасли в целом. Эти предложения будут рассмотрены и оценены участниками интернет-голосования, теледебатов, отраслевой окружной конференции для специалистов в сфере здравоохранения, сообщает пресс-служба губернатора ХМАО.

Как «ЮграPRO» сообщало ранее. В ноябре 2015 года директор Депздрава Югры Александр Филимонов сделал попытку передать 157 млн бюджетных рублей подконтрольному ему учреждению — Медицинскому информационно-аналитическому центру — фактически без конкурса. Для этого Филимонов издал два приказа от 6 ноября 2015 г. за №1250 и №1252 «Об организации совместного аукциона на оказание услуг по обслуживанию информационных систем и информационных ресурсов в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа». Сегодня корреспонденту «ЮграPRO» стало известно, что Александр Филимонов своим приказом №1404 от 30.11. 2015 года отменил свой предыдущий приказ с коррупционным душком. По всей видимости, некоторые чиновники читают наши публикации и делают правильные и своевременные выводы. Жаль, что не все.

Рубрики: Общество, Политика. Метки: , , .


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Комментарии

  1. миша:
    8 февраля 2016 в 10:57

    В тяжелые времена делать ошибки -это непростительно.

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    • Страх потеряли:
      9 февраля 2016 в 12:02

      Судя по всему, Филимонов уволился, потому что в Прокуратуре нашли «состав преступления». Помещения Департамента здравоохранения опечатаны — так бывает, только тогда, когда возбуждается уголовное дело или проводится следственная проверка…

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  2. Местный:
    8 февраля 2016 в 11:00

    Так что, значит права была Рафикова Лариса! Кто следующий?

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  3. Стас:
    8 февраля 2016 в 11:13

    А когда же Комарова уволит Савельевских, который избил 2-х инвалидов?!

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    • коля:
      8 февраля 2016 в 12:54

      Стас ты еще не все знаешь,Савельевских в кабинете бывшего секретаря Татьяну Юрьевну ударил, она потеряла сознание и даже не оформили несчастный случай на производстве и он со своим водителем увез ее домой, после она сразу уволилась. А Татьяна Юрьевна честнейшей души человек, муху не обидит и конечно про это будет молчать.
      Савельевских «дошутится», а Комарова дождется, пока Савельевских кого нибудь не убьет в УЮТЕ.

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    • был там:
      8 февраля 2016 в 16:50

      Почему столько охраны чувствуешь как будто в закрытую зону проходишь…….Это же Уют где должно быть комфортно тем для кого это сделано а про Савельевского слышал говорят нормальный мужик.

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      • коля:
        9 февраля 2016 в 08:28

        уволить 70 человек за год это нормальный мужик? цирк уехал, а клоун остался!

  4. Авось:
    8 февраля 2016 в 11:15

    А следующим должен быть Евгений Редькин. Пока он все концы не попрятал его надо брать за жабры тепленьким.

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  5. МЕСТНый:
    8 февраля 2016 в 12:06

    Понеслась душа в рай! За этим парнем потянется еще не один «руководящий» работник здравоохранения… Посадок не избежать!

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  6. Зырянин:
    8 февраля 2016 в 16:17

    Если чиновники от медицина приходят на работу своровать, а не лечить, это катастрофа!

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  7. Юлия Владимиров:
    8 февраля 2016 в 16:47

    Впервые столкнулась с ФИЛИМОНОВЫМ по врачу Медведеву, который дружил с нашим чиновником соседом и часто был на больничном.Молодой парень, имеющий спортивный разряд и больничные.? Медведев часто приезжал в гости теплые объятия, шашлычок под коньячок.Сосед никогда не скрывал помощи доктора. ..Где сейчас Медведев — на зоне.Соседа чиновника с работы выгнали он даже из Ханты-Мансийска уехал.Подошла очередь Филимонова…Надеюсь все же есть справедливость

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  8. Хант:
    8 февраля 2016 в 20:53

    А какова официальная причина отставки? Очень грустно за нашу медицину…. ОКБ это позор округа … только вот кто придет на смену и дадут ли что либо изменить?

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    • ПЕДАГОГИ ХМАО:
      15 февраля 2016 в 12:36

      Образование ХМАО-Югры — это тоже ПОЗОР округа! Разве не так?

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      • Родители Сургута:
        16 февраля 2016 в 10:08

        Совершенно не так. В Сургуте например отличное образование! У педагогов своя очень интеллигентная культура. А институт общественного управления, с которым открыто работают чиновники образования, помогает решать вопросы. Если у Вас Педагоги ХМАО это не так, займите активную общественную позицию. Слава Богу сейчас трибун для конструктивного диалога предостаточно.

  9. лариса:
    2 марта 2016 в 22:45

    а когда же уволят Билана Е.В заведующего онкологическим центром г.Ханты-Мансийска???? он работает не в той сфере и принимает такие решения дальнейшего лечения, после которых люди умирают раньше времени,

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  10. Anton:
    1 апреля 2016 в 19:28

    Даа, отличился :)) соратник и ближайший знакомый Александра Филимонова, Евгений Степанович Понич успешно продолжит дело Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер» :)))))))))))))
    http://goszakupki.livejournal.com/?skip=10

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  11. Борзых:
    25 июля 2017 в 18:11

    А где сейчас Филимонов?!

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