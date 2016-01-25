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Комментарии:

Литературная премия «Югра»

Опубликовано: 25 января 2016, 15:31 | Служба новостей "ЮграPRO"

год

Экспертный совет и учредители международной литературной премии «Югра», которая традиционно проводится при поддержке Правительства ХМАО, Ханты-Мансийского банка и Фонда «Дорога жизни,» определили лауреатов за 2015 год:

- Анатолий Омельчук (Тюмень) – в номинации «Краеведение» за блистательный вклад в Сибирскую литературу;

- Сергей Козлов (Ханты-Мансийск – Тюмень) – в номинации «Проза» за прозу XXI века;

- Максим Замшев (Москва) – в номинации «Публицистика» за цикл проблемных публицистических статей в «Литературной газете» и большой вклад в пропаганду творчества писателей Сибири;

- Владимир Волковец (Советский) – в номинации «Поэзия» за создание поэтического образа Югры и Сибири;

- Михаил Тарковский (с. Бахта, Туруханский район Красноярского края) – в номинации «Проза» за настоящую сибирскую прозу;

- Елена Алекова (Болгария) – в номинации «Славянская книга» за книгу «Сотворение ангела»;

- Андрей Блатник (Словения) – в номинации «Славянская книга» за сборник мининовелл «Ты ведь понимаешь?»;

- Славко Прегл (Словения) – в номинации «Славянская книга» за книгу «Гении без штанов».

Официальная церемония награждения лауреатов международной литературной премии «Югра» пройдет в конце февраля в Ханты-Мансийске.

 

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , , , , .


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Комментарии

  1. Свидетель:
    25 января 2016 в 17:56

    Хочу видеть в конце февраля «гениев без штанов»!

    Ответить
  2. Заинтересованный:
    3 марта 2017 в 21:14

    А сколько денег-то дадут?

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  3. Заинтересованный:
    3 марта 2017 в 21:15

    Сколько денег-то дадут, интересно? Может мне тоже попробовать?

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