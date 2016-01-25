Литературная премия «Югра»
Опубликовано: 25 января 2016, 15:31 | Служба новостей "ЮграPRO"
Экспертный совет и учредители международной литературной премии «Югра», которая традиционно проводится при поддержке Правительства ХМАО, Ханты-Мансийского банка и Фонда «Дорога жизни,» определили лауреатов за 2015 год:
- Анатолий Омельчук (Тюмень) – в номинации «Краеведение» за блистательный вклад в Сибирскую литературу;
- Сергей Козлов (Ханты-Мансийск – Тюмень) – в номинации «Проза» за прозу XXI века;
- Максим Замшев (Москва) – в номинации «Публицистика» за цикл проблемных публицистических статей в «Литературной газете» и большой вклад в пропаганду творчества писателей Сибири;
- Владимир Волковец (Советский) – в номинации «Поэзия» за создание поэтического образа Югры и Сибири;
- Михаил Тарковский (с. Бахта, Туруханский район Красноярского края) – в номинации «Проза» за настоящую сибирскую прозу;
- Елена Алекова (Болгария) – в номинации «Славянская книга» за книгу «Сотворение ангела»;
- Андрей Блатник (Словения) – в номинации «Славянская книга» за сборник мининовелл «Ты ведь понимаешь?»;
- Славко Прегл (Словения) – в номинации «Славянская книга» за книгу «Гении без штанов».
Официальная церемония награждения лауреатов международной литературной премии «Югра» пройдет в конце февраля в Ханты-Мансийске.
Хочу видеть в конце февраля «гениев без штанов»!
А сколько денег-то дадут?
Сколько денег-то дадут, интересно? Может мне тоже попробовать?