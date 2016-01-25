Литературная премия «Югра»

Экспертный совет и учредители международной литературной премии «Югра», которая традиционно проводится при поддержке Правительства ХМАО, Ханты-Мансийского банка и Фонда «Дорога жизни,» определили лауреатов за 2015 год:

- Анатолий Омельчук (Тюмень) – в номинации «Краеведение» за блистательный вклад в Сибирскую литературу;

- Сергей Козлов (Ханты-Мансийск – Тюмень) – в номинации «Проза» за прозу XXI века;

- Максим Замшев (Москва) – в номинации «Публицистика» за цикл проблемных публицистических статей в «Литературной газете» и большой вклад в пропаганду творчества писателей Сибири;

- Владимир Волковец (Советский) – в номинации «Поэзия» за создание поэтического образа Югры и Сибири;

- Михаил Тарковский (с. Бахта, Туруханский район Красноярского края) – в номинации «Проза» за настоящую сибирскую прозу;

- Елена Алекова (Болгария) – в номинации «Славянская книга» за книгу «Сотворение ангела»;

- Андрей Блатник (Словения) – в номинации «Славянская книга» за сборник мининовелл «Ты ведь понимаешь?»;

- Славко Прегл (Словения) – в номинации «Славянская книга» за книгу «Гении без штанов».

Официальная церемония награждения лауреатов международной литературной премии «Югра» пройдет в конце февраля в Ханты-Мансийске.