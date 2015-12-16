Гуманитарным фондом «Открытая помощь. Донбасс» реализуется программа «Семейное тепло»
Опубликовано: 16 декабря 2015, 16:31 | Служба новостей "ЮграPRO"
Гуманитарный фонд «Открытая помощь. Донбасс» реализует программу «Семейное тепло» для детей и семей из Донбасса.
Цель Программы – создание условий и возможностей для проведения новогодних и рождественских праздников детям и семьям из Донбасса в семьях россиян, имеющих желание и возможность принять их у себя дома, познакомить с национальными и культурными традициями.
Приглашаем всех жителей Югры принять участие в программе.
О желании принять участие в Программе можно сообщить в Гуманитарный фонд «Открытая помощь. Донбасс» (контактное лицо Пронин Виктор Геннадьевич, электронный адрес: mail@openhelpdonbass.org, сайт http://www.openhelpdonbass.org, тел. +38(0642)505-266).
Добрый день мой позывной Одесса я с 2014 по 16 год служил защещая Донбасса как и все остальные боевые братья от фашистов помогите встать встрой мне не обхадима сума на припараты стоит три припараты 100000т.р я неивладею такой самой помогите встать встрой и дальше нести службу и защещать от фашистов укр номер карты 4276 8270 1456 0036 меркушев Олег Михайлович 08/18 эти цифры могут еще попросить это друга моего боевого таварища у меня гипатит с гинотип 1b я был санитаром стрелком вот и заработал гипатит с как многие боевые братья друзья кто воевал защещая Донбасс помогите я вас умаляю помогите собрать сумму или припараты