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Гуманитарным фондом «Открытая помощь. Донбасс» реализуется программа «Семейное тепло»

Опубликовано: 16 декабря 2015, 16:31 | Служба новостей "ЮграPRO"

Колонна с гуманитарной помощью РФ выехала из украинского КПП "Изварино" в сторону Луганска

Гуманитарный фонд «Открытая помощь. Донбасс» реализует программу «Семейное тепло» для детей и семей из Донбасса.

Цель Программы – создание условий и возможностей для проведения новогодних и рождественских праздников детям и семьям из Донбасса в семьях россиян, имеющих желание и возможность принять их у себя дома, познакомить с национальными и культурными традициями.

Приглашаем всех жителей Югры принять участие в программе.

О желании принять участие в Программе можно сообщить в Гуманитарный фонд «Открытая помощь. Донбасс» (контактное лицо Пронин Виктор Геннадьевич, электронный адрес: mail@openhelpdonbass.org, сайт http://www.openhelpdonbass.org, тел. +38(0642)505-266).

Рубрики: Общество, Политика. Метки: .


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Комментарии

  1. виктор:
    26 декабря 2016 в 21:17

    Добрый день мой позывной Одесса я с 2014 по 16 год служил защещая Донбасса как и все остальные боевые братья от фашистов помогите встать встрой мне не обхадима сума на припараты стоит три припараты 100000т.р я неивладею такой самой помогите встать встрой и дальше нести службу и защещать от фашистов укр номер карты 4276 8270 1456 0036 меркушев Олег Михайлович 08/18 эти цифры могут еще попросить это друга моего боевого таварища у меня гипатит с гинотип 1b я был санитаром стрелком вот и заработал гипатит с как многие боевые братья друзья кто воевал защещая Донбасс помогите я вас умаляю помогите собрать сумму или припараты

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