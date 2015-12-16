Гуманитарным фондом «Открытая помощь. Донбасс» реализуется программа «Семейное тепло»

Гуманитарный фонд «Открытая помощь. Донбасс» реализует программу «Семейное тепло» для детей и семей из Донбасса.

Цель Программы – создание условий и возможностей для проведения новогодних и рождественских праздников детям и семьям из Донбасса в семьях россиян, имеющих желание и возможность принять их у себя дома, познакомить с национальными и культурными традициями.

Приглашаем всех жителей Югры принять участие в программе.

О желании принять участие в Программе можно сообщить в Гуманитарный фонд «Открытая помощь. Донбасс» (контактное лицо Пронин Виктор Геннадьевич, электронный адрес: mail@openhelpdonbass.org, сайт http://www.openhelpdonbass.org, тел. +38(0642)505-266).