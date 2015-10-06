Абориген Олег Шатин из Югры решил обратиться к Владимиру Путину и в ООН

В Югре представитель коренных малочисленных народов Севера, Президент Союза общин Олег Шатин возмущен сокращением финансирования программ, касающихся аборигенов, и собирается обращаться в ООН и к президенту Путину.

«Вообще программы по субсидированию сокращаются — это дотации на кг выпущенной продукции и по рыбе, и по мясу, и по дикоросам. Власть не всегда прислушивается к мнению и согласовывает свои действия и с общественностью. Похоже, что это целенаправленная политика, направленная на уничтожение всего, что связано с национальным в округе. Мы будем обращается в ООН и Президенту России Владимиру Путину. Все программы по КМНС сокращаются, а некоторые закрываются полностью — обучение, жилье, здравоохранение, коренные студенты не могут учиться в ЮГУ», — сообщил Олег Шатин корреспонденту «Югра PRO».

А на федеральном уровне по-другому подходят к этой проблеме. Так, вице-премьер Дмитрий Рогозин призвал федеральное агентство по делам национальностей России увеличить финансирование программ развития коренных народов, об этом он рассказал на выездном заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

Вице-премьер отметил что за шесть лет объем средств на развитие КМНС сократился в три раза: с 600 млн рублей в 2009 году до 205млн — в 2015году. Рогозин считает, что федеральное агентство по делам национальностей должно внимательно посчитать необходимое количество денег на развитие КМНС и предоставить свои предложения на 2016 год.

«Сделать это нужно в привязке к комплексной оценке достаточности мер государственной поддержки коренных малочисленных народов, предусмотренных, в том числе, в свете реализации «Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов», — подчеркнул вице-премьер. Рогозин отметил, что вопрос развития коренных малочисленных народов находится на контроле у президента страны. «Нам дан ряд поручений, по которым мы ведем планомерную работу. К 1 декабря от нас ждут доклад по этому вопросу», — заключил Дмитрий Рогозин, сообщает РИА «Новости».

Интересно, какие сведения по реализации «Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов» будет подавать в Москву губернатор ХМАО? Как в песенке «Все хорошо, прекрасная маркиза»? И далее по тексту, что в Югре 2010 году ликвидирован департамент по вопросам КМНС, что с 1 января 2013 года прекратила свое существование программа «Жилье аборигенам», что в ЮГУ закрыты кафедры хантыйской и мансийской филологии и нет набора студентов КМНС на эти специальности, что субсидии на 2016 на покрытие расходов товаропроизводителей КМНС не предусмотрены, что принятые Думой Югры законы, подготовленные Ассамблеей КМНС, финансово не подкреплены. Этот грустный список можно продолжить. Но видимо, есть смысл положить его на стол Рагозину наряду с официальным отчетом правительства ХМАО. Для сравнения.