Внимание! Фонд «Титул» в Югре «водит за нос» своих акционеров

Чековые инвестиционные фонды создавались как акционерные инвестиционные фонды закрытого типа, не имеющие обязательств выкупать свои акции у акционеров. Как стало известно редакции «ЮграPRO», Фонд «Титул» активно скупал и продолжает скупать акции у коренных малочисленных народов Севера за копейки, обманывая и лишая их будущего.

Справка: В соответствии с Указом первого Президента РФ №1186 «О мерах по организации рынка ценных бумаг в процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий» от 7 октября 1992 года, а также рядом других нормативных актов, чековые инвестиционные фонды создавались с целью обеспечения инвестирования приватизационных чеков (ваучеров), полученных населением в процессе ваучерной приватизации и, далее, обеспечения профессионального управления активами фонд.

По замыслу идеологов приватизации в России, ЧИФы должны были сыграть роль новых институциональных инвесторов на вновь создаваемом российском рынке ценных бумаг, которые способны были бы в качестве крупных акционеров контролировать деятельность администрации предприятий в интересах вкладчиков фонда.

Лицензирование ЧИФ и регистрация выпусков акций ЧИФ осуществлялись Госкомимуществом РФ. В качестве оплаты собственных акций ЧИФы принимали ваучеры, идеи, средства. Полученные средства инвестировались управляющей компанией ЧИФа в акции приватизируемых предприятий с целью получения дохода.

Основание возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: в отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Схема действия чековыx инвестиционныx фондoв была примерно одинакова: фонды собирали ваучеры с населения, участвовали в чековом аукционе, и покупали за ваучеры акции доходных предприятий. Затем, акции продавались с баланса чековыx инвестиционныx фондoв на баланс структур, контролируемых влиятельными в регионе группировками (зачастую организованной преступностью) по низкой балансовой стоимости, оставляя номинальные активы в фонде для последующей фактической ликвидации.

Обязанностью фонд является ежеквартальная публикация отчетов, такой последний прогноз был опубликован, аж в 2012 году!

Члены Совета директоров: Сидоров Александр Леонидович – Председатель Совета директоров 1954 г.р Алиев Руслан Гаджиевич 1962 г.р Вахрушев Евгений Александрович, 1946 г.р Константинов Александр Михайлович, 1948г.р Лазарев Михаил Георгиевич, 1964г.р Осокин Николай Николаевич 1960г.р Срабов Ерванд Мартуниевич 1962г.р Фролов Юрий Алексеевич 1949 г.р Царегородцев Сергей Станиславович 1960г.р Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Царегородцев Сергей Станиславович – Директор

К настоящему времени большинство чековых инвестиционных фондов признаны банкротами и ликвидированы. Причины банкротства чековых инвестиционных фондов различны:

Двойное налогообложение их доходов. Поскольку ЧИФы по организационно-правовой форме являлись акционерным обществом, они были обязаны платить налог на полученную им прибыль на общих основаниях. Затем уже из полученной в качестве дивидендов распределенной чистой прибыли фонда акционеры фонда также должны были заплатить налог. В результате общие налоговые выплаты достигали 47-50 % первоначально полученной фондом прибыли, что снижало доходность вложений в ЧИФ. Действовавшая в отношении чековых инвестиционных фондов система налогообложения нарушала ключевой принцип коллективного инвестирования: инвестор, вкладывающий свои деньги в ценные бумаги через ЧИФ, и инвестор, осуществляющий вклады самостоятельно, должны находиться в равном положении относительно условий налогообложения.

Отсутствие контроля за деятельностью чековых инвестиционных фондов со стороны государства в лице Госкомимущества РФ и других органов. Не существовало рычагов воздействия со стороны государства на ЧИФы в случае невыполнения ими своих обязательств перед вкладчиками. Могла быть применена только одна мера наказания — отзыв лицензии или приостановка её действия. Однако к этому моменту большинство активов уже находилось в офшорах.