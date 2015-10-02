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Прорыв России — на Кубани второй день идет Международный инвестиционный форум «Сочи-2015»

Опубликовано: 2 октября 2015, 14:40 | Служба новостей "ЮграPRO"

сочи

До 04 октября Международный инвестиционный форум «Сочи-2015» станет современной площадкой для конструктивного диалога бизнеса и власти, созданная при поддержке Правительства Российской Федерации для решения вопросов развития мировой экономики и ее основных тенденций, обсуждения перспектив инвестиционного и инновационного будущего нашей страны, а также для презентации масштабных инвестиционных проектов регионов Росс

Ежегодно форум посещают лидеры зарубежных стран, послы и руководители дипломатических миссий, главы международных корпораций и крупнейших предприятий России, эксперты и аналитики, а также представители ведущих мировых СМИ.

Девиз форума – «Инвестиции – путь развития экономики России» – полностью отражает современные тенденции долгосрочной стратегии достижения роста и экономического благосостояния нашего государства.

В рамках деловой программы главного инвестиционного мероприятия страны, которым по праву считается форум «Сочи», в форме открытой дискуссии поднимаются самые острые вопросы развития экономики России и регионов. Пленарное заседание является ключевым мероприятием форума и традиционно затрагивает актуальные темы экономического и инвестиционного будущего России, и регионов.

В рамках форума подписываются перспективные инвестиционные соглашения. Особо следует выделить проекты, повлиявшие на инвестиционное развитие Краснодарского края, а также проекты, направленные на развитие олимпийской инфраструктуры города Сочи и строительство олимпийских объектов.

Участникам форума «Сочи-2015» представляется уникальная возможность презентовать инвестиционный потенциал в одном из самых уникальных объектов Олимпийского парка. Главный Медиацентр обладает всеми преимуществами экспоцентра высокого международного уровня: закрытые выставочные площади, позволяющие разместить выставочные стенды свободной планировки любой конфигурации, современная система коммуникаций, возможность подключения экспозиции ко всем необходимым сетям, удобная логистическая и навигационная системы. Проектное решение Главного Медиацентра обеспечивает комфортный доступ на мероприятия форума для маломобильных групп населения. Кроме того, Главный Медиацентр располагает собственным медицинским пунктом, кухнями полного цикла, а также целым рядом специализированных помещений для всех служб, задействованных в организации форума.

Собственный пресс-центр позволяет не только организовать необходимое количество рабочих мест для представителей 1225 СМИ, но и обеспечить максимально комфортные условия работы.

Разнообразна и культурная программа форума «Сочи-2015». Традиционно в рамках форума будут работать так полюбившиеся участникам фестивали «Вина Кубани» и «Кубанская кухня». Также для участников форума, гостей и жителей города Сочи запланирован праздничный концерт, — сообщает Информационный центр «Сочи-2015».

Рубрики: Общество, Политика, Страна и Мир, Экономика. Метки: .


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Комментарии

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    12 февраля 2017 в 10:31

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