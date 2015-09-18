Открытие гипермаркета «Лента» в Ханты-Мансийске намерено затягивается

11 сентября 2015 года должно было состояться открытие торгового комплекса «Лента» в столице Югры, но Департамент градостроительства и архитектуры города Ханты-Мансийска ввод данного объекта в эксплуатацию отклонил, поскольку общество не представило заключение органа государственного надзора о соответствии торгового центра техническим регламентам и проектной документации. Торговая организация с таким решением не согласна и просит суд признать незаконным отказ и просит обязать Администрацию города Ханты-Мансийска выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Вот как прокомментировала ситуацию пресс секретарь Арбитражного суда ХМАО Татьяна Литвинова «ЮграPRO»: «17 сентября от «Ленты» поступило исковое заявление, оно еще не рассмотрено, только зарегистрировано. Время для принятия искового заявления и рассмотрение его по существу, будет на следующей неделе, приняли его или отклонили. Всего скорей, данный спор между Администрацией города Ханты-Мансийска и «Лентой» разрешится в Арбитражном суде. Или вдруг «Лента» найдет не достающую документацию - тогда произойдет открытие. Поскольку я читала исковое заявление — это здание «Ленты» стоит 500 миллионов рублей».

Как ранее сообщало «ЮграPRO» «Истец указывает, что 7 сентября 2015 года в Департамент градостроительства и архитектуры города Ханты-Мансийска было направлено заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта «Торговый комплекс «Лента». 11 сентября 2015 года заявителю было отказано в разрешении, поскольку Общество не представило заключение органа государственного надзора о соответствии торгового центра техническим регламентам и проектной документации. Торговая организация с таким решением не согласна и просит суд признать незаконным отказ, и обязать Администрацию Ханты-Мансийска выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию».