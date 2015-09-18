Открытие гипермаркета «Лента» в Ханты-Мансийске намерено затягивается
Опубликовано: 18 сентября 2015, 16:04 | Служба новостей "ЮграPRO"
11 сентября 2015 года должно было состояться открытие торгового комплекса «Лента» в столице Югры, но Департамент градостроительства и архитектуры города Ханты-Мансийска ввод данного объекта в эксплуатацию отклонил, поскольку общество не представило заключение органа государственного надзора о соответствии торгового центра техническим регламентам и проектной документации. Торговая организация с таким решением не согласна и просит суд признать незаконным отказ и просит обязать Администрацию города Ханты-Мансийска выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Вот как прокомментировала ситуацию пресс секретарь Арбитражного суда ХМАО Татьяна Литвинова «ЮграPRO»: «17 сентября от «Ленты» поступило исковое заявление, оно еще не рассмотрено, только зарегистрировано. Время для принятия искового заявления и рассмотрение его по существу, будет на следующей неделе, приняли его или отклонили. Всего скорей, данный спор между Администрацией города Ханты-Мансийска и «Лентой» разрешится в Арбитражном суде. Или вдруг «Лента» найдет не достающую документацию - тогда произойдет открытие. Поскольку я читала исковое заявление — это здание «Ленты» стоит 500 миллионов рублей».
Как ранее сообщало «ЮграPRO» «Истец указывает, что 7 сентября 2015 года в Департамент градостроительства и архитектуры города Ханты-Мансийска было направлено заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта «Торговый комплекс «Лента». 11 сентября 2015 года заявителю было отказано в разрешении, поскольку Общество не представило заключение органа государственного надзора о соответствии торгового центра техническим регламентам и проектной документации. Торговая организация с таким решением не согласна и просит суд признать незаконным отказ, и обязать Администрацию Ханты-Мансийска выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию».
Ряшину и его Монетке конкуренты не нужны!
Это точно, не в бровь , а в глаз!
Конкуренция никому не нужна, а в Ленту не только жители Ханты-Мансийска, но и Нягань и Урай… Дешевая и хамская Монетка с таджиками и таджичками уже всем надоела… Но повторюсь, конкуренция никому не нужна!
А как вам РАЙТ
Райт очень всё дорого
Маленький клан торговцев не хочет и не желает конкуренции
С другой стороны, ЮграПРО первая напишет новость, когда обрушится конструкция на посетителей магазина.
С ошибками, с фотографиями трупов, но напишет.
Проверить документацию Ленты. Госнадзор проверить на предмет коррупционности и деятельности в интересах определенных лиц.
Нам не нужна конкуренция!
Райт/Монетка — ЮграТорг, Больше ничего не надо! Даёшь картофель по 100руб! Помидоры по 300руб!
Ждем открытия Ленты…когда это произойдет…..
Долгожданное для города открытие торгового комплекса «Лента» может произойти только после того, как застройщики в судебном порядке докажут, что возведенный ими объект безопасен для посетителей, сообщили Муксун.fm в управлении общественных связей окружной столицы.
Пока откат не дадут никто ничего не откроет.
Ни в рерионе , районе , области нет таких цен и отвратительных продуктов , товаров , как в Ханты мансийске ! А цены ??? Такое ощущение , что сидит кучка людей и не даёт искусственно создаёт преграды для нормальной торговле в городе ! Сколько грязных не соответствующих сан. нормам магазинов в городе , грязь несусветная , но их ни кто не трогает ? А почему Лента поперёк горла встала чиновникам ? Ответ ясен …… Господа — служители народа , одумайтесь , можно ведь лопнуть от взяток !!!
Картошк за 100 и помидоры за 300 это очень дорого. Зажрались все кому не лень. А по факту картошку за 40 памидора за 100 вот такой ценник нам щас желательно бы щас увидеть.
Ханта Мансийский Ленте работают девушки с подельными санитарными книжками, больные с Дагестана девушки.