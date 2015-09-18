Воскресенье, 19 марта 2017 18+

Комментарии:

Открытие гипермаркета «Лента» в Ханты-Мансийске намерено затягивается

Опубликовано: 18 сентября 2015, 16:04 | Служба новостей "ЮграPRO"

лента2

11 сентября 2015 года должно было состояться открытие торгового комплекса «Лента» в столице Югры, но Департамент градостроительства и архитектуры города Ханты-Мансийска ввод данного объекта в эксплуатацию отклонил, поскольку общество не представило заключение органа государственного надзора о соответствии торгового центра техническим регламентам и проектной документации. Торговая организация с таким решением не согласна и просит суд признать незаконным отказ и просит обязать Администрацию города Ханты-Мансийска выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Вот как прокомментировала ситуацию пресс секретарь Арбитражного суда ХМАО Татьяна Литвинова «ЮграPRO»: «17 сентября от «Ленты» поступило исковое заявление, оно еще не рассмотрено, только зарегистрировано. Время для принятия искового заявления и рассмотрение его по существу, будет на следующей неделе, приняли его или отклонили. Всего скорей, данный спор между Администрацией города Ханты-Мансийска и «Лентой» разрешится в Арбитражном суде. Или вдруг «Лента» найдет не достающую документацию - тогда произойдет открытие. Поскольку я читала исковое заявление — это здание «Ленты» стоит 500 миллионов рублей».

Как ранее сообщало «ЮграPRO» «Истец указывает, что 7 сентября 2015 года в Департамент градостроительства и архитектуры города Ханты-Мансийска было направлено заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта «Торговый комплекс «Лента». 11 сентября 2015 года заявителю было отказано в разрешении, поскольку Общество не представило заключение органа государственного надзора о соответствии торгового центра техническим регламентам и проектной документации. Торговая организация с таким решением не согласна и просит суд признать незаконным отказ, и обязать Администрацию Ханты-Мансийска выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию».

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск, Экономика. Метки: , .


Рейтинг новости:

11345
Просмотры:
116
Поделились:
5 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Комментарии

  1. МЕСТный:
    18 сентября 2015 в 18:37

    Ряшину и его Монетке конкуренты не нужны!

    Ответить
  2. Страх потеряли:
    19 сентября 2015 в 14:03

    Конкуренция никому не нужна, а в Ленту не только жители Ханты-Мансийска, но и Нягань и Урай… Дешевая и хамская Монетка с таджиками и таджичками уже всем надоела… Но повторюсь, конкуренция никому не нужна!

    Ответить
  3. Томич:
    20 сентября 2015 в 09:17

    А как вам РАЙТ

    Ответить
  4. югорчанин:
    20 сентября 2015 в 10:09

    Маленький клан торговцев не хочет и не желает конкуренции

    Ответить
  5. Викинг:
    25 сентября 2015 в 10:50

    С другой стороны, ЮграПРО первая напишет новость, когда обрушится конструкция на посетителей магазина.
    С ошибками, с фотографиями трупов, но напишет.
    Проверить документацию Ленты. Госнадзор проверить на предмет коррупционности и деятельности в интересах определенных лиц.
    Нам не нужна конкуренция!
    Райт/Монетка — ЮграТорг, Больше ничего не надо! Даёшь картофель по 100руб! Помидоры по 300руб!

    Ответить
  6. житель Югры:
    29 сентября 2015 в 13:16

    Ждем открытия Ленты…когда это произойдет…..

    Ответить
  7. Олеся Новикова:
    24 октября 2015 в 08:22

    Долгожданное для города открытие торгового комплекса «Лента» может произойти только после того, как застройщики в судебном порядке докажут, что возведенный ими объект безопасен для посетителей, сообщили Муксун.fm в управлении общественных связей окружной столицы.

    Ответить
  8. Николай:
    24 декабря 2015 в 12:40

    Пока откат не дадут никто ничего не откроет.

    Ответить
  9. Елена:
    28 декабря 2015 в 17:39

    Ни в рерионе , районе , области нет таких цен и отвратительных продуктов , товаров , как в Ханты мансийске ! А цены ??? Такое ощущение , что сидит кучка людей и не даёт искусственно создаёт преграды для нормальной торговле в городе ! Сколько грязных не соответствующих сан. нормам магазинов в городе , грязь несусветная , но их ни кто не трогает ? А почему Лента поперёк горла встала чиновникам ? Ответ ясен …… Господа — служители народа , одумайтесь , можно ведь лопнуть от взяток !!!

    Ответить
  10. Житель:
    5 февраля 2016 в 14:00

    Картошк за 100 и помидоры за 300 это очень дорого. Зажрались все кому не лень. А по факту картошку за 40 памидора за 100 вот такой ценник нам щас желательно бы щас увидеть.

    Ответить
  11. жители:
    19 марта 2017 в 14:15

    Ханта Мансийский Ленте работают девушки с подельными санитарными книжками, больные с Дагестана девушки.

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

В Ханты-Мансийске почти на 5% увеличились доходы городского бюджета

Опубликовано 9 марта 2017, 13:30

С начала года в окружном центре Югры на социальную сферу уже направлено порядка 440 миллионов рублей. Такие итоги подвели в Департаменте управления финансов Администрации окружной столицы в сфере исполнения бюджета за январь-февраль 2017 года. Социальная сфера ... Читать полностью >>

Чиновники Ханты-Мансийска убеждают горожан — снежные завалы вскоре исчезнут

Опубликовано 2 марта 2017, 12:07

Конечно исчезнут, ведь скоро весна. Администрация окружного центра Югры сообщает об аномальной погоде, якобы, работа властей здесь не причем. Как всегда - не ждали... Читать полностью >>

В окружном центре Югры вновь «столкнулись лбами» прокуратура и городская администрация

Опубликовано 2 февраля 2017, 15:27

Победителем в противостоянии стала прокуратура. Сотрудники правоохранительного ведомства вступились за права ребенка-инвалида в Ханты-Мансийске. Все началось с того, что в Ханты-Мансийскую межрайонную прокуратуру обратилась местная жительница с жалобой на нарушение администрацией города жилищных прав её несовершеннолетнего ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO