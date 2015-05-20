Сотовый беспредел в ХМАО
Опубликовано: 20 мая 2015, 20:27 | Служба новостей "ЮграPRO"
В современном мире хороший сотовый оператор – это не роскошь, и даже не необходимость, а ежедневная потребность человека. Даже бабушки «зависают» в стареньких «Нокия» и названивают внукам-студентам, находящихся в любой точке нашей необъятной Родины. Что уж говорить о современных деловых людях, которым нужно совершать по несколько десятков звонков ежедневно, дабы поддерживать связь с партнерами и коллегами по всей России. И я вообще молчу о тех внуках-студентах, которых связь в нужный момент ну никак не должна подвести. А ведь подводит! И довольно часто.
Много недовольств у югорчан вызывают услуги компании МТС. Пользователи жалуются и на сотовую связь, и на интернет, и на некачественное обслуживание. Вот лишь малая доля претензий.
«МТС по ХМАО полная лажа, каждые 10 минут связь полностью пропадает. Про онлай-игры можно забыть. А в Инете одна страница будет в лучшем случае открываться минут 10, а при их вечном сбое связи этого можно и вообще не дождаться…»
«Дозвониться до оператора МТС невозможно, только и слышишь «Нажмите 1», «Нажмите2» и т. д. Сложнее, чем в Смольный!!!»
Согласен с предыдущими авторами и абонент из Нижневартовска: «Связь очень нестабильная, моментами даже обычную сеть GSM не ловит, аппарат не может зарегистрироваться в сети … Звонишь, связь прерывается, и вновь дозвониться не получается 5, 10, 20 минут. Чего там говорить про 3G».
«Когда дозваниваешься до оператора в контактный центр, вот тут начинается самое интересное, что бы что-то узнать нужно кодовое слово, которое у них, почему то совершенно другое, и ни какой информации они из-за этого дать не могут. Какой тогда смысл в этом контактном центре??? Обслуживание отвратительное, списывают деньги не понятно за что, да и ещё не хотят предоставить инфу».
Ну а теперь коснемся сервиса и работников компании. «В офисе работников не хватает, а те, которые есть, толком ничего не знают, друг у друга узнают, что как делать. В итоге чтобы узнать за что деньги списывают пришлось с 5-ми операторами переговорить. Тупят по полной программе. В офисах очереди. Что не спросишь -отвечают -это от нас не зависит. Пришлось написать две претензии, с ответом по почте. Люди пишите претензии обязательно, их будут «чистить». Сейчас закон принимают о штрафах в процентном соотношении к получаемой прибыли компанией. Сейчас штраф для компании до 30 000 руб. и поэтому они ничего не делают, будут по ляму сдёргивать — зашевелятся точно».
«Бегите от этого МТС! До оператора не дозвониться. А если дозвонишься то сразу вопрос: «Ваше местоположение, город, улица, дом?». Такое впечатление, что сейчас приедут и проложат кабель! Я проживают в Покачах, где бы я не находился: в доме на улице, везде нет связи… Компания не заботится о своих клиентах».
В свою очередь в пресс-службе МТС на Урале так комментирует эту ситуацию: «Для обеспечения качественных мобильных сервисов для абонентов Ханты-Мансийска и округа в целом МТС использует оптические каналы с расширенной пропускной способностью, предоставляющие возможность обеспечить жителей мобильным интернетом на скорости до 75 Мбит/с. При этом МТС планомерно ведет строительство и модернизацию существующей транспортной инфраструктуры на территории ХМАО. В частности, для повышения пропускной способности магистральных линий используется технология WDM, которая позволяет передавать большие объемы информации в короткий срок путем сжатия передаваемых данных и равномерного распределения нагрузки на сеть. В текущем году МТС планирует продолжить в регионе модернизацию собственных транспортных каналов по данной технологии. Абонентам МТС в ХМАО услуги мобильного интернета доступны в сетях 2G, 3G и 4G. Согласно исследованию Speedtest от Ookla за 3 квартал 2014 года, в основу которого легло порядка 1,8 миллионов пользовательских замеров скорости, МТС лидирует по средней скорости мобильного интернета. В сети МТС на Урале средняя скорость зафиксирована на уровне 6,2 Мбит/с, в то время как в среднем по рынку данный показатель составляет 5,1 Мбит/с. По Ханты-Мансийску мы фиксируем аналогичные показатели».
Получается, как обычно, мы работаем, все делается, но за результат мы не отвечаем.
К «Ростелекому» претензии такого же рода, но в основном по поводу Интернета. Наталья Комарова, врио губернатора Югры, еще в 2012 году четко обрисовала инвестиционные планы компании. В частности, речь шла о строительстве волоконно-оптической распределительной сети «оптика до квартиры», которая в перспективе позволит подключить к Интернету 180 тыс. домохозяйств, а также вводе новой линии связи до Лянтора и модернизации существующих радиорелейных линий для увеличения их пропускной способности. А ситуация-то не поменялась. Перебои все еще существуют и это не единственный минус компании.
Вот, что говорят пользователи об Интернете «Ростелекома»: «Вы собираетесь подключать Интернет? Тогда послушайте мой совет: ни в коем случае не обращайтесь в Ростелеком!!! Я имела ужасный опыт, являясь их клиенткой ровно год. Почему год? Конечно, я бы убежала от них роняя тапки и раньше, но у них все хитро продумано (не знаю, как у других их клиентов, но со мной схема была такова): заключив договор, оказываешься на год в их ловушке, так как там есть такой пунктик, что при досрочном расторжении договора придется им выплачивать стоимость модема 700 рублей, да и в общем-то сумма конечно не критична — я бы заплатила, но дело еще было в том, что на тот момент у нас в городе просто не было другой альтернативы! Как же я рада, что ушла от них! Ростелекому мы платили за безлимитку 450 рублей месяц, при этом инет постоянно тормозил, техподдержки вообще никакой, при звонке и сообщении о проблеме мы получали (после часового ожидания и прослушивания мелодий) ответ, что мастеров у них нет, но они могут порекомендовать одного очень неплохого мастера, который «берет недорого»! Зато, хоть день просрочки и инет вырубали, к тому же присылали непонятные квитанции, в которых предлагали платить вперед за месяц, притом, что у меня была и так переплата. Короче, с их системой оплаты я так и не разобралась! К счастью, и не нужно, так как я больше не пользуюсь их услугами!»
Немало разговоров о лимитах в «безлимитных» интернет-тарифах. «Да им плевать», — утверждают знающие абоненты.
«Ростелеком уже сталкивался с подобными претензиями УФАС (были похожие дела на Северо-Западе, Урале и на Дальнем Востоке) и везде нам удавалось доказать свою правоту», — заявили CNews в пресс-службе компании.
Стоит отметить, что в случае с «Ростелекомом» речь идет о тарифе на домашний Интернет. Разбирательства же с операторами касались «безлимитного» мобильного Интернета. В этом случае снижение скорости при превышении лимита трафика – типичное для операторов явление. Представители «большой тройки» объясняли это возможностью контролировать нагрузку на сеть».
Однако и связь у Ростелекома бывает барахлит. Также порой пропадает и зависает сигнал. И частенько проблемы случаются, когда пользователи выезжают за пределы региона. Лично от одного клиента компании стало известно, что, пребывая в командировке в Нижнем Тагиле, он постоянно испытывал трудности с телефоном. Связь пропадала, телефон зависал, что повлекло за собой невозможность читать сообщения и даже потерю контактов и персональной информации.
Отметим, в опросе «ЮграPRO» «Какой из провайдеров, по вашему мнению, оказывает услуги сотовой связи в Югре хуже всего?» «победил» Ростелеком, хотя все же его мобильная связь лучше, чем МТС. Видимо, свою роль сыграли интернет-услуги. РТ набрал тогда 43% голосов, МТС 26%. Лучше на территории ХМАО свои услуги оказывают «Мегафон», «Мотив» и «Билайн».
Время идет, операторы сотовой связи всё что-то придумывают, внедряют и усовершенствуют, а результата нет. Хотели как лучше, а получается порой хуже, чем как всегда…
В последнее время и правда твориться что ужасное с МТС… Говорят оптимизация, которая не отразится на качестве связи, а на поверку звонки срываются на середине разговора, мобильный интернет просто никакой…
Все мобильные операторы заточены на получение сверх прибыли с минимальными затратами. Связь только в крупных городах. Частное лицо не хочет нести затраты, поэтому не строится необходимая инфраструктура для качественной мобильной связи. Только государство способно создать единую, эффективную сотовую связь. Государство это мы миллионы простых граждан. Буржуям нет до нас дела.
МТС — Когда то была хорошая реклама с оленями, сейчас бы добавить новую озвучку; в поисках сигнала и интернета надо весь север объехать.
Был в командировке со 2.08.2017 в ХНАО,на Кондинском месторождении,пользовался услагами Билайн с тарифом «Все четыре» безлимит по всей России,через пару дней деньги на телефоне закончились,когда попытался дозвониться до оператора,мне сказали номер заблокирован,когда все дозвонился с другово телефона до оператора сказали что там у нас (Кондинское месторождение) действует роуминг и что это не территория Российской федерации.выводы делайте сами
Андрей
У меня в квартире в Излучинске периодически оператор переключается на Стрежевскую вышку. Роуминг. Счёт потрошат. ОТМЕНИТЕ РОУМИНГ вам же уже сказали