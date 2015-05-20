Сотовый беспредел в ХМАО

В современном мире хороший сотовый оператор – это не роскошь, и даже не необходимость, а ежедневная потребность человека. Даже бабушки «зависают» в стареньких «Нокия» и названивают внукам-студентам, находящихся в любой точке нашей необъятной Родины. Что уж говорить о современных деловых людях, которым нужно совершать по несколько десятков звонков ежедневно, дабы поддерживать связь с партнерами и коллегами по всей России. И я вообще молчу о тех внуках-студентах, которых связь в нужный момент ну никак не должна подвести. А ведь подводит! И довольно часто.

Много недовольств у югорчан вызывают услуги компании МТС. Пользователи жалуются и на сотовую связь, и на интернет, и на некачественное обслуживание. Вот лишь малая доля претензий.

«МТС по ХМАО полная лажа, каждые 10 минут связь полностью пропадает. Про онлай-игры можно забыть. А в Инете одна страница будет в лучшем случае открываться минут 10, а при их вечном сбое связи этого можно и вообще не дождаться…»

«Дозвониться до оператора МТС невозможно, только и слышишь «Нажмите 1», «Нажмите2» и т. д. Сложнее, чем в Смольный!!!»

Согласен с предыдущими авторами и абонент из Нижневартовска: «Связь очень нестабильная, моментами даже обычную сеть GSM не ловит, аппарат не может зарегистрироваться в сети … Звонишь, связь прерывается, и вновь дозвониться не получается 5, 10, 20 минут. Чего там говорить про 3G».

«Когда дозваниваешься до оператора в контактный центр, вот тут начинается самое интересное, что бы что-то узнать нужно кодовое слово, которое у них, почему то совершенно другое, и ни какой информации они из-за этого дать не могут. Какой тогда смысл в этом контактном центре??? Обслуживание отвратительное, списывают деньги не понятно за что, да и ещё не хотят предоставить инфу».

Ну а теперь коснемся сервиса и работников компании. «В офисе работников не хватает, а те, которые есть, толком ничего не знают, друг у друга узнают, что как делать. В итоге чтобы узнать за что деньги списывают пришлось с 5-ми операторами переговорить. Тупят по полной программе. В офисах очереди. Что не спросишь -отвечают -это от нас не зависит. Пришлось написать две претензии, с ответом по почте. Люди пишите претензии обязательно, их будут «чистить». Сейчас закон принимают о штрафах в процентном соотношении к получаемой прибыли компанией. Сейчас штраф для компании до 30 000 руб. и поэтому они ничего не делают, будут по ляму сдёргивать — зашевелятся точно».

«Бегите от этого МТС! До оператора не дозвониться. А если дозвонишься то сразу вопрос: «Ваше местоположение, город, улица, дом?». Такое впечатление, что сейчас приедут и проложат кабель! Я проживают в Покачах, где бы я не находился: в доме на улице, везде нет связи… Компания не заботится о своих клиентах».

В свою очередь в пресс-службе МТС на Урале так комментирует эту ситуацию: «Для обеспечения качественных мобильных сервисов для абонентов Ханты-Мансийска и округа в целом МТС использует оптические каналы с расширенной пропускной способностью, предоставляющие возможность обеспечить жителей мобильным интернетом на скорости до 75 Мбит/с. При этом МТС планомерно ведет строительство и модернизацию существующей транспортной инфраструктуры на территории ХМАО. В частности, для повышения пропускной способности магистральных линий используется технология WDM, которая позволяет передавать большие объемы информации в короткий срок путем сжатия передаваемых данных и равномерного распределения нагрузки на сеть. В текущем году МТС планирует продолжить в регионе модернизацию собственных транспортных каналов по данной технологии. Абонентам МТС в ХМАО услуги мобильного интернета доступны в сетях 2G, 3G и 4G. Согласно исследованию Speedtest от Ookla за 3 квартал 2014 года, в основу которого легло порядка 1,8 миллионов пользовательских замеров скорости, МТС лидирует по средней скорости мобильного интернета. В сети МТС на Урале средняя скорость зафиксирована на уровне 6,2 Мбит/с, в то время как в среднем по рынку данный показатель составляет 5,1 Мбит/с. По Ханты-Мансийску мы фиксируем аналогичные показатели».

Получается, как обычно, мы работаем, все делается, но за результат мы не отвечаем.

К «Ростелекому» претензии такого же рода, но в основном по поводу Интернета. Наталья Комарова, врио губернатора Югры, еще в 2012 году четко обрисовала инвестиционные планы компании. В частности, речь шла о строительстве волоконно-оптической распределительной сети «оптика до квартиры», которая в перспективе позволит подключить к Интернету 180 тыс. домохозяйств, а также вводе новой линии связи до Лянтора и модернизации существующих радиорелейных линий для увеличения их пропускной способности. А ситуация-то не поменялась. Перебои все еще существуют и это не единственный минус компании.

Вот, что говорят пользователи об Интернете «Ростелекома»: «Вы собираетесь подключать Интернет? Тогда послушайте мой совет: ни в коем случае не обращайтесь в Ростелеком!!! Я имела ужасный опыт, являясь их клиенткой ровно год. Почему год? Конечно, я бы убежала от них роняя тапки и раньше, но у них все хитро продумано (не знаю, как у других их клиентов, но со мной схема была такова): заключив договор, оказываешься на год в их ловушке, так как там есть такой пунктик, что при досрочном расторжении договора придется им выплачивать стоимость модема 700 рублей, да и в общем-то сумма конечно не критична — я бы заплатила, но дело еще было в том, что на тот момент у нас в городе просто не было другой альтернативы! Как же я рада, что ушла от них! Ростелекому мы платили за безлимитку 450 рублей месяц, при этом инет постоянно тормозил, техподдержки вообще никакой, при звонке и сообщении о проблеме мы получали (после часового ожидания и прослушивания мелодий) ответ, что мастеров у них нет, но они могут порекомендовать одного очень неплохого мастера, который «берет недорого»! Зато, хоть день просрочки и инет вырубали, к тому же присылали непонятные квитанции, в которых предлагали платить вперед за месяц, притом, что у меня была и так переплата. Короче, с их системой оплаты я так и не разобралась! К счастью, и не нужно, так как я больше не пользуюсь их услугами!»

Немало разговоров о лимитах в «безлимитных» интернет-тарифах. «Да им плевать», — утверждают знающие абоненты.

«Ростелеком уже сталкивался с подобными претензиями УФАС (были похожие дела на Северо-Западе, Урале и на Дальнем Востоке) и везде нам удавалось доказать свою правоту», — заявили CNews в пресс-службе компании.

Стоит отметить, что в случае с «Ростелекомом» речь идет о тарифе на домашний Интернет. Разбирательства же с операторами касались «безлимитного» мобильного Интернета. В этом случае снижение скорости при превышении лимита трафика – типичное для операторов явление. Представители «большой тройки» объясняли это возможностью контролировать нагрузку на сеть».

Однако и связь у Ростелекома бывает барахлит. Также порой пропадает и зависает сигнал. И частенько проблемы случаются, когда пользователи выезжают за пределы региона. Лично от одного клиента компании стало известно, что, пребывая в командировке в Нижнем Тагиле, он постоянно испытывал трудности с телефоном. Связь пропадала, телефон зависал, что повлекло за собой невозможность читать сообщения и даже потерю контактов и персональной информации.

Отметим, в опросе «ЮграPRO» «Какой из провайдеров, по вашему мнению, оказывает услуги сотовой связи в Югре хуже всего?» «победил» Ростелеком, хотя все же его мобильная связь лучше, чем МТС. Видимо, свою роль сыграли интернет-услуги. РТ набрал тогда 43% голосов, МТС 26%. Лучше на территории ХМАО свои услуги оказывают «Мегафон», «Мотив» и «Билайн».

Время идет, операторы сотовой связи всё что-то придумывают, внедряют и усовершенствуют, а результата нет. Хотели как лучше, а получается порой хуже, чем как всегда…