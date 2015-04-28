В «эффективных карманах» Охлопкова-Мовсисяна могло осесть до 500 миллионов рублей
Опубликовано: 28 апреля 2015, 15:22 | Служба новостей "ЮграPRO"
Любимый подрядчик правительства Ханты-Мансийского автономного округа — ООО «Северные строительные технологии» — буквально недавно отчитался об итогах своей деятельности за 2014 год. Как стало известно корреспонденту «ЮграPRO», выручка компании за прошлый год составила порядка 8 млрд рублей, но все ли так радостно, как общественности пытается представить менеджеры строительной компании во главе с бизнесменом с армянскими корнями Вачаганом Мовсисяном.
Как заявил гендиректор «Северных строительных технологий Вачаган Мовсисян, в 2014 году компанией было введено в эксплуатацию около 155 тысяч квадратных метров жилой недвижимости и 25 тысяч квадратных метров коммерческих площадей. Если зайти на официальный ресурс девелопера, то можно улицезреть те проекты, которыми занимаются «Северные строительные технологии» на территории Ханты-Мансийского автономного округа.
В частности, на данный момент в Ханты-Мансийске это такие «элитные» объекты для «сливок общества» с «почти недорогими квадратами», как «Югорская звезда», «Литературный квартал», «Чехов-хаус», в Нягани – «Звездный», «Эмдер», в Сургуте – «Александрия» и «Взлетный», в Нефтеюганске — «Южный», в Нижневартовске «Адмирал», «Премьер», «Сибирский», в Югорске – «Авалон», в Урае – «Шаимский». Ориентировочная цена на типовые квартиры колеблется от 2,8 млн рублей до 5,5 млн рублей. На своем сайте «Северные строительные технологии» именуют себя застройщиком №1 в Югре. Скромненько, что сказать… Но один важный момент необходимо отметить — почти все эти объекты были начаты еще скандально известным строительным активом правительства округа – «ЮграИнвестСтройПроект» (ЮИСП), созданным когда-то заместителем первого губернатора Югры Кириллом Морозовым.
Напомним, что в 2010 году в начале своей деятельности на посту президента ХМНПФ молодой финансист Алексей Охлопков неоднократно заявлял, что инвестирование значительной доли пенсионных средств в строительную отрасль было одной из ошибок его предшественников. Более того, в 2010-м году все строительные объекты «ЮграИнвестСтройПроекта» были заморожены по личному распоряжению господина Охлопкова. И только после многочисленных обращений обманутых дольщиков в адрес губернатора дело сдвинулось с мертвой точки и на строительные недострои в Нягани, Сургуте и других городах вернулись строители. Правда уже под вывеской новой компании, в которую и были переданы вся многомиллиардная «незавершенка» по всему округу. Правда в 2012 году на слушаниях в окружной думе господин Охлопков показывал фотографии недостроев и сетовал перед депутатами на то, что мол досталось мне в наследство. Замороженные объекты использовали в роли жертвенного агница. И правда, зачем ругать себя, менеджеры экстракласса знают кто виноват и что делать… Лучше же обелить себя, а ноги вытереть о своих предшественников…Правда новый руководитель ХМПФ не упомянул о том, что для любого инвестора даже цоколь дома, два или три этажа строительного объекта – это ликвидные активы, которые легко превращаются в выручку от продажи недвижимости. А ведь многие объекты «ЮграИнвестСтройПроекта» уже имели 80-90% уровень готовности – взять хотя бы жилой комплекс «Александрия» в Сургуте.
Ну а теперь немного задумаемся, что могло способствовать выручке в 8 млрд и что осталось вдали от глаза потенциального покупателя, поскольку прошлые годы для строителя №1 были не такими радостными. К примеру, 2012 и 2013 годы были для «ССТ» убыточными. В 2012 году чистый убыток компании составил 9,39 млн рублей, то есть по сравнению с 2011 годом он увеличился в 53,99 раза. Убыток от продаж «Северных Строительных Технологий» за 2012 год составил 6,17 млн руб. против прибыли в 5,60 млн руб. годом ранее. В 2013 году чистый убыток по РБСУ составил 10,45 млн рублей, убыток до налогообложения — 12,57 млн руб. Возможно, многомиллиардная выручка и миллионные убытки – это две разные вещи, никак несвязанные между собой? Или может быть миллиарды от продажи недвижимости исчезают по пути отражения доходов и расходов в бухгалтерском балансе?
Про тесную связь господина Охлопкова и Мовсисяна «ЮграPRO» писало ранее, дружить Алексей с Вачаганом начали не вчера. Как стало известно из собственных источников Вачаган Мовсисян и Алексей Охлопков, ныне глава ХМНПФ и ГСК «Югория», являлись владельцами объекта малого бизнеса в Москве, в 2002 года они организовали – ООО «Гравита» и занимались техническим обслуживанием и ремонтом легковых автомобилей. Далее друзья делают головокружительную карьеру, и в 2009 году Вачаган Мовсисян и Алексей Охлопков становятся членами Наблюдательного совета в ОАО «Проектно-изыскательский институт «Промлесстрой».
После переезда в Югру руководитель главного строительного актива ХМ НПФ ООО «Северные строительные технологии» Вачаган Мовсисян странным образом стал числиться руководителем еще 29 компаний: ООО «Ханты-Мансийск Стройресурс», ЗАО «Ханты-Мансийский Деловой Центр», ООО «Мобильные решения», ООО «ХМНПФ — недвижимость» и т.д. Этот длинный список можно было бы продолжить и включить в него еще ряд компаний, в которых учредителями или директорами числятся друзья или родственники господина Мовсисяна и президента Охлопкова. Жена Вачагана Мовсисяна — Преловская Мария Викторовна — числится инженером в OOO «Металург-ремонт», при этом является собственником ООО «77 квартал», а также ряда других компаний, в том числе ООО «БАГЕТ».
Данные моменты наводят на мысль о коммерческих многоходовках предприимчивых менеджеров. На что не пойдешь, чтобы в карман упал «золотой кренделек»?
В начале мы уже писали, что впервые концепцию инвестирования пенсионных накоплений в высокодоходную строительную отрасль в Югре сформулировали еще в бытность Кирилла Морозова. Его и предыдущего президента ХМНПФ Филатова господин Охлопков ранее обвинил в «нечистых делах», но в скором времени вернулись в придуманной предшественниками схеме, значительно «усовершенствовав» её. И обращения обманутых дольщиков здесь ни причем, всему причиной желание получить коммерческую прибыль.
Сейчас как раз стоит задуматься сколько грошей осело в карманах нынешних строительных бизнес-магнатов, сколько положено и переложено из окружного пенсионного фонда в стройку и обратно. Режим однодневок популярен, фактически под каждый строительный объект была создана подконтрольное, а правильнее сказать аффилированное, юридическое лицо — ЗАО «Чкалова 7», «ЗАО «Микрорайон №6», «ЗАО Микрорайон №3», ООО «Арарат», ООО «Весла», ЗАО «Ханты-Мансийский деловой центр», две «Югорских звезды» и другие. Сотрудникам и клиентам, которые задавали «неудобные вопросы» это объясняли тем, что, так мол удобнее управлять многочисленными активами, так мол все прозрачно… Но давайте разберемся! В каждой из более чем 20-ти юридических лиц есть директор, есть и главный бухгалтер, которым нужно ежемесячно начислять заработную плату. А где вы видели директора, который будет работать меньше чем за 100 тысяч в месяц – ну разве, что директор Мовсисян! А теперь давайте уточним еще один вопрос, а сколько налогов заплатили эти юридические лица – ведь фактически вся 8-миллиардная выручка в начале было получена «маленькими ооошками», а потом уже концентрировалась на счетах «Северных строительных технологий». Таким образом, вся эта армия аффилированных однодневок должна была заплатить «своим руководителям» только за один год по меньшей мере 100-120 миллионов рублей заработной платы. Кроме того, даже если все эти многочисленные компании работают по самой щадящей системе налогообложения и платят налогов в виде 6% от оборота денежных средств, то с 8 миллиардов выручки должно было быть выплачено не менее 400 миллионов рублей налогов. Клиентам и сотрудникам говорят, что квартиры продаются через эти компании для обеспечения прозрачности и эффективности. Вот вам и вся прозрачность, вот вам и вся эффективность… Только надо уточнить, — эффективность для кого и для чего!?
Как говорил автор «Капитала» Карл Маркс, ради 300% прибыли эффективный капиталист пойдет на любое преступление или образно выражаясь Охлопков — Мовсисян и их друзья-родственники умеют хорошо стирать и полоскать пенсионное бельишко со строительным порошком.
Хочется отметить также ряд интересных фактов, связанных с персоной господина Мовсисяна, осенью 2014 года компания «Северные Строительные Технологии» на базе ЮГУ создала кафедру жилищного строительства и управления девелоперскими проектами. Генеральный директор ООО «ССТ» Вачаган Мовсисян на этой кафедре преподает «стратегическое управление». Кроме того, в прошлом году был Вачаган Вачаганович был назначен заместителем председателя Союза строителей Югры. Так что талантливые во всех отношениях люди «рулят» сегодня миллиардами пенсионных средств, рулят и немного отруливают в свои в карманы. Но как говорил советский сатирик Константин Райкин, ладно бы воровали с прибыли, а то ведь воруют с убытков…
Также стоит отметить, что значительное количество квартир все же в «ССТ», по данным собственных источников, по-прежнему остаются непроданными, поскольку спрос сейчас на жилье фактически обнулился. Очевидный факт, что динамика спроса на жилье на данный момент резко отрицательная. «Радужная» перспектива убедить всех в благополучии – это всего лишь уловка окружных риелторов, чтобы на фоне таких «строймозгов», как Сторожук, Сердюк, Сафиоллин и прочих, накинуть на плечи бархатную мантию и взять в руки долларовый скипетр.
Блистательность или панихида? Все мы люди взрослые и сами можем делать выводы, что от нас пытаются скрыть и чем пытаются усиленно накормить. Текущий год – год сложный, безусловно, и «стройменов», вероятнее всего, ждут семейные карманные потери. Напомним, компания «Северные Строительные Технологии» осуществляет продажу недвижимости на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Уставный капитал компании на 30 сентября 2010 года — 10 тысяч рублей…
ЕСЛИ КТО ТО ВОРУЕТ, ЗНАЧИТ ЭТО КОМУ НИБУДЬ НУЖНО!))))
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Екатеринбург
30 января 2015 года Дело №А60-31099/2014
Резолютивная часть решения объявлена 27 января 2015 года
Полный текст решения изготовлен 30 января 2015 года
«Общество «Государственная страховая компания «Югория» обратилось в суд с иском к обществу «Ура.ру» о признании не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца сведений,
распространенных обществом «Ура.ру» в информационной телекоммуникационной сети общего пользования Интернет на сайте электронного периодического издания «Ура.ру», находящегося в информационной телекоммуникационной сети общего пользования Интернет по адресу: http://www.ura.ru. в статьях:
«Ай-яй-яй. Любимая «дочка» югорского
правительства опять погрязла в долгах.
«Копните глубже — там все гораздо
хуже» от 26.06.2014;
«Кольцо сжимается» от 18.06.2014;
«Срочно! Следователи
всерьез взялись за «Югорию».
Очередные «маски-шоу» прошли в
екатеринбургском филиале» от 28.05.2014
«Будем выжигать воров калёным
железом» от 20.05.2014.
Истец также просил суд обязать общество «Ура.ру» разместить в информационной телекоммуникационной сети общего пользования Интернет на сайте электронного периодического издания «Ура.ру», находящегося в информационной телекоммуникационной сети общего пользования Интернет по адресу: http://www.ura.ru. резолютивную часть решения суда, разместив её на том же месте и тем же шрифтом, что и спорные сведения,
на срок продолжительностью 3 месяца; и прекратить распространение указанных сведений путем удаления указанных статей с интернет-сайта электронного периодического издания «Ура.ру», находящегося в
информационной телекоммуникационной сети общего пользования Интернет по адресу: http://www.ura.ru; а также взыскать с общества «Ура.ру» компенсацию репутационного вреда в размере 1 000 000 руб… (ну, так себе репутация! На лимон рубликов себя оценили?)
ЛЕХИНО ДЕТИЩЕ РЕШИЛО ДОКАЗАТЬ, ЧТО ИМЕЕТ ДЕЛОВУЮ РЕПУТАЦИЮ! ТОЧНЕЕ, ЛЕХИНЫ АМБИЦИИ!
…По мнению ответчиков, сведения, изложенные в спорных статьях,
представляют собой оценку деятельности общества «Югория»…, Кроме того, ответчики полагают, что сведения, изложенные в спорных статьях, соответствуют действительности и подтверждаются представленными
в материалы дела документами, правоохранительными органами и должностными лицами…
Таким образом, судом установлено, что ответчик доказал, что указанные спорные сведения соответствуют действительности…!!!
Таким образом, учитывая, что часть оспариваемых сведений носят оценочный характер, являются выражением субъективного мнения А. и автора статей, т.е. не являются предметом судебной защиты; а в остальных
оспариваемых утверждениях ОТВЕТЧИКОМ ПРИВЕДЕНЫ ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ, а
также в связи с тем, что критериям порочащего характера данные сведения не соответствуют, в удовлетворении исковых требований следует ОТКАЗАТЬ!!!
РЕШИЛ:
1. В удовлетворении исковых требований отказать…
Судья А.А.Ерин
ОХлопков не угомонился и попытался обжаловать решение Арбитражного суда в Екатеринбурге. За казенный счет, а юристы свои карманные, оформили аппеляцию в Перми. Где 30.04.15 и 05.05.15 состоялись заседания КОЛЛЕГИИ судей. Наверняка отправил в Пермь штатных юристов 30 апреля, затем и 5 мая, это удобно, когда личные амбиции зарвавшегося руководителя госкомпании можно удовлетворять за казенный счет. Во сколько обошлись командировки юристов из ХМАО-Югры, а они были оттуда (авиабилет от 8000 рублей в один конец) и живут не придорожных отелях (в Ё-бурге, это отель «Вознесенская горка» номер стандарт от 4400 рублей)? Во сколько обошлись репутационные вояжи в Пермь и Екатеринбург Лешиных халдеев для Госкомпании?
Иногда, этот «перчик» нанимает юристов со стороны за денюжку.
ИТОГ ЗАКОНОМЕРЕН:
05.05.2015
Информация о принятом судебном акте
Дружинина Л. В., Балдин Р. А., Гребенкина Н. А.
Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата публикации: 05.05.2015 г. 07:56:53 МСК
Репутационные «понты» Охлопкова А.А., оставлены без изменений и удовлетворений. Не может пострадать то, чего не существует в природе. Придется удовлетворятся самостоятельно?
Резюме: сведения изложенные в вышеприведенных статьях и публикациях — ДОСТОВЕРНЫЕ!
Интересно, а Прокурор ХМАО-Югры обязан реагировать на сообщение СМИ о возможном преступлении?
Процессуальный закон (ч. 2 ст. 144) предусматривает особый порядок проверки сообщения о преступлении, распространенного в средствах массовой информации.
Сам факт распространения в СМИ сообщения о преступлении не является поводом к возбуждению дела (не влечет обязанности приступить к его приему и проверке) до тех пор, пока оно не было обнаружено органами уголовного преследования и не оформлено рапортом (ст. 143 УПК). С момента подачи рапорта начинает исчисляться срок процессуальной проверки (а не с момента публикации издания или выхода в эфир передачи). Рапорт об обнаружении признаков преступления подается прокурору.
Или полицейские ХМАО не умеют читать? Открытым текстом сообщается о возможном присвоении полумиллиарда рублей НПФ и тишина! Сообщение содержит сведения о возможных налоговых потерях в сотни миллионов рублей и тишина!
В суд за клевету или пстрадавшую «деловую» репутацию не обратился (не слышно), значит есть повод для прокурорского реагирования?
5.9. И н ф о р м а ц и я р а з м е р а х в о з н а гр а ж д е н и й , в ы п л а ч и в а е м ы х о с н о в н о м у
~п р а в л е п ч е с т с о iи у п е р с о н а л у .
у п р а в л е н ч е с к о м у п е р с о н а л у :
Г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р О б щ е с т в а
П е р в ы й з а м е с т и т е л ь ге н е р а л ь н о го д и р е к т о р а О б щ е с т в а
З а м е с т и т е л ь ге н е р а л ь н о го д и р е к т о р а п о ю р и д и ч е с к и м в о п р о с а м
Г л а в н ы й б у х га л т е р О б щ е с т в а
Ф и н а н с о в ы й д и р е к т о р О б щ е с т в а
К о м м е р ч е с к и й д и р е к т о р О б щ е с т в а
(в т ы с , р у б е й )
К р а т к о с р о ч н ы е в о з н а гр а ж д е н и я. С у м м ы ,в ы п л а ч е н ы е и п о д л е ж а щ н е в ы п л а т е
т е ч е и iiе о т ч е т н о го т е ч е н и е 12 м е с я ц е в
п е р п о д а п о с л е о т ч е т н о й д а т ы (в
(2014 го д а ) 2015 го д у )
I 2 3
О п л а т а т р у д а з а о т ч е т н ы й п е р и о д (в к л ю ч а я в о з н а гр а ж д е н и я , 24 039 24 058 рублей
Е ж е го д н ы й о п л а ч и в а е м ы й о т п у с к з а р а б о т у в о т ч е т н о м периоде: 3 665 3 955 рублей.
В С Е Г О: 32 697 32 549 рублей.
д о л го с р о ч н ы е в о з н а гр а ж д е н и я т р у д о в ы м и д о го в о р а м и (к о н т р а к т а м и ) н е п р е д у с м о т р е н ы .
Лёха заявил о «доходности» НПФ Ханты-Мансийский в 0,44% по итогам 2014 года. Мало того, он поставил себе в заслугу, якобы консерватиную политику фонда? Консервативное от слова законсервировал в Северных Строительных Технологиях? Имея в обороте пару десятков миллиардов пенсионных денег получить доход в полпроцента за год?
Интересно, пенсионеры ХМАО-Югры понимают, что делается с их накоплениями? Ребята сколачивают состояния на халявных деньгах. Полпроцента за год!!!
Наверное Вачаган будет гарантировать?
«Ханты-Мансийский НПФ не допущен в систему гарантирования накоплений.
ЦБ не понравились его массированные инвестиции в строительство жилья.
18.06.2015 Ведомости Наталия Биянова «
Есть очень сурьезная структура срели ПИФов — УК «Газпромбанк-Управление активами». Если не ошибаюсь, то НПФ Ханты-Мансийский «доверил» этой структуре около 4 000 000 000 рубликов! Эта контора брала КВ в размере до 1,7% от суммы.
И вдруг, с 17.06.2015 года, размер КВ поднялся до 4%, а это совсем другой коленкор. Интересно, Лёха с газпромбанковским Рубановым, перевели пенсионные накопления?
Не прошло 4 месяцев как созрели? Лёха Эльбрусик и Вача-джан подали в арбитраж?
«Признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Закрытого акционерного общества «Югорское управление инвестиционностроительными проектами», Мовсисяна Вачагана Вачагановича и Охлопкова Алексея Анатольевича…
… Интернет по адресу: http://www.ugrapro.ru в статье «В эффективных карманах» Охлопкова — Мовсисяна могло осесть до 500 миллионов рублей» от 28.04.2015…»
Оспаривают два абзаца:«…Более того, в 2010-м году все строительные объекты «ЮграИнвестСтроШроекта» были заморожены по личному распоряжению господина Охлопкова.»;
«…Так что талантливые во всех отношениях люди «рулят» сегодня миллиардами пенсионных средств, рулят и немного отруливают в свои в карманы. Но как говорил советский сатирик Константин Райкин, ладно бы: воровали с прибыли, а то ведь воруют с убытков…».
Факт возможного присовения 500 млн. рублей, не оспаривают?
Факт возможного наличия 29 «однодневок» у Мовсисяна, не оспаривают?
Налоговые схемы, не оспаривают?
В полицию заявления о привлечении по ст. 128 УК РФ, не подали?
Странно! Эти сведения не покоробили «честь» и «достоинство» мажоров! 250 тысяч за честь, 250 тысяч за достоинство, одного перца и столько же, за второго? Ну, так себе, цена.
А Арбитраж разберется по закону. То, что сам суд расположен в здании принадлежащем фирме Мовсисяна, это мелочь. И ущерб от недавнего пожара, наверняка был застрахован:)
Выручка не прибыль! Все долги ЮИСП в мае 2012 года «реструктурированы» с благословения правительства округа. Это более 12 000 000 000 рублей! Четыре миллиарда рублей в совокупности должны «ЮИСП» и «Ханты-Мансийск Стройресурс» по соглашению с кредиторами и подписями (ЮИСП)Мовсисян и (Стройресурс) Ремезов А.Н., необходимо погасить 31.12.2016 года. Остальные девять миллиардов «гуляют» раядышком и сроки снесены в небытие.
Кстати, удобно устроились, здание Арбитражного суда (подгоревшее) на 50% принадлежит фирме Мовсисяна.
Незаслуженно забытый еще один, Друг вологодский! Ремезов А.В., бывший зам Охлопкова в НПФ, сейчас в ГСК «Югория». Тот самый, с Череповца прибымший «на собачек говорящих, посмотреть».
Этот, юрист и юрист грамотный. Отвечал и отвечает за правовое обеспечение всяких-разных сделочек.
«ООО «ХАНТЫ-МАНСИЙСК СТРОЙРЕСУРС» зарегистрирована 19 октября 2005 года по адресу 628002, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г Ханты-Мансийск, пер Энергетиков, д 1. Компании был присвоен ОГРН 1058600023460 и выдан ИНН 8601026590. Основным видом деятельности является производство общестроительных работ по возведению зданий. Компанию возглавляет Ремезов Андрей Викторович. За 2012 год убыток компании составил 57 702 000 руб.
Змеелов возглавил компанию в 2014 году:
Компания Ханты-Мансийск Стройресурс, ООО зарегистрирована по адресу г.Ханты-Мансийск, пер.Энергетиков, д.1, 628007. Представитель управляющей компании организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХАНТЫ-МАНСИЙСК СТРОЙРЕСУРС» Мовсисян Вачаган Вачаганович.
«Организация ‘ООО «ХАНТЫ-МАНСИЙСК — ДЕВЕЛОПМЕНТ»‘ зарегистрирована 03 апреля 2008 года по адресу 628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г Ханты-Мансийск, ул Гагарина, д 65. Компании был присвоен ОГРН 1088601000730 и выдан ИНН 8601034954. Основным видом деятельности является строительство зданий и сооружений. Компанию возглавляет Ремезов Андрей Викторович.»
Сейчас рулит АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ!!!:
«Ханты-Мансийск — Девелопмент», ООО зарегистрирована по адресу г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, д.65, 628011. организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХАНТЫ-МАНСИЙСК — ДЕВЕЛОПМЕНТ» Нуриева Татьяна Мухарамовна. ИНН 8601034954, КПП 860101001, ОГРН 1088601000730, ОКПО 86042752.
Неужели обанкротилось?
06.06.2014 года в АиФ ХМАО-Югра:
«В СМИ неоднократно поднимали вопрос об объединении компаний, однако президент фонда подчеркнул, что объединение брендов не предполагает слияния активов. «Это скорее обмен возможностями внутри некой финансовой группы. О юридическом объединении речь пока не идет – такой надобности нет. Гораздо интереснее и важнее то, что мы можем получить от объединения усилий. И сейчас компании внутри группы помогают друг другу», – пояснил Алексей Охлопков.»
Вот, когда врет? Когда лепит про объединение или здесь? Не лукавит о помощи внутри группы товарищей.
Сентябрь 2013 года на заке.ком:
«Директор страховой компании «Югория» и Ханты-Мансийского Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Алексей Охлопков предложил властям округа объединить все свои ведущие финансовые активы в единый холдинг. Его планируется создать на базе страховой компании «Югория» с участием компаний «Югория-Жизнь», «Югория-Мед», Ханты-Мансийский НПФ и Ипотечное агентство Югры. Две последние структуры недавно были переданы в уставный капитал «Югории» для восстановления её платежеспособности. По словам Охлопкова, эти меры помогли восстановить платежеспособность «Югории», но не добавили ей ликвидности (не хватает 600 млн рублей)…»
А еще есть фишка про АйПиО!
Этот неугомонный «фрукт», любитель хоккея и зеленого цвета, набит идеями на любое ухо
(Характер: Тот, кто его предпочитает, боится чужого влияния, ищет способ самоутверждения, так как для него это жизненно важно. Тот, кто его не любит, страшится житейских проблем, превратностей судьбы, вообще, всех трудностей. Зеленый цвет содержит в себе скрытую потенциальную энергию, отражает степень волевого напряжения, поэтому люди, предпочитающие зеленый цвет, стремятся к самоуверенности и уверенности вообще.)
Журнал «Стратег» октябрь-ноябрь 2010 года: и про хоккей, про цвета и прочее. С возвращением Олёша!
За кадром остается Член всех наблюдательных и советов директоров в ХМАО, Татьяна Викторовна Мирошник — заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры:
«Челябинская птицефабрика»
«Ипотечное агентство Югры»
«Совет фонда Ханты-Мансийского НПФ»
«Северная промзона, Промбаза № 2, строение 1»
«Югорский лесопромышленный холдинг»
«Регинальное агентство реконструкции жилищного фонда»
«Государственная страховая компания «Югория»
«Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети»
«Югорская региональная электросетевая компания»
«Ханты-Мансийская аптека»
«Птицефабрика «Боровская»
Это на вскидку в открытом доступе. Во скольких организациях одновременно, может осуществлять НОРМАЛЬНО работу госчиновник? Сколько прибыли принесли опекаемые активы? В чем вообще, заключается смысл такого участия (безвозмездного?) в куче предприятий? А зарплата чиновника госаппарата платится за что?
ЮграПРО, ну когда же вы напишите про доход по накопительной части пенсии в размере 0,044% у ХМНПФ. Уж конец апреля, а статьи все нет…
Ой как интересно! Мовсисянову «выручку» в 8 миллиардов на пенсионеров расписывать не собираются? Нужен, нужен «сахалинский самолет».
По мнению регулятора, вознаграждение руководства негосударственных пенсионных фондов должно как минимум на 40% зависеть от итогов их работы.
Читайте далее: http://izvestia.ru
Следующими будут страховые компании. По-любому.
Следим за руками, с наперсточниками по-другому, никак. На сегодняшний день волшебным 77-м кварталом рулит по документам в заявке на банковский кредит:
ООО «77 квартал»
Дата генерации отчета: 29.04.2015. № 1430165105174. CNN: 8845662.
die letzte Eintragung: 28.02.2015
OGRN: 1128601004025 от 29.10.2012
INN: 8601048080
OKPOa: 12524352
OKFS: (16) Privateigentum
OKATO: TYUMENSKAYA OBLAST, KHANTY-MANSIYSKIY AVTONOMNY OKRUG — YUGRA (TYUMENSKAYA OBLAST), KHANTY-MANSIYSK (71131000000)
die Gewerbeart 70.1 Erschliessung, Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
der Generaldirektor per Ist aktuell das Amt
22.07.2014 28.02.2015 GENERALNYY DIREKTOR PRELOVSKAYA MARIYA VIKTOROVNA
Juristischer Sitz per ist aktuell
23.05.2013 28.02.2015 628002, TYUMENSKAYA OBLAST, KHANTY-MANSIYSKIY AVTONOMNY OKRUG — YUGRA, G KHANTY-MANSIYSK, PER ENERGETIKOV, D 1
Перевод не нужен. А что в ЕГРЮЛ?
77 квартал, Общество с ограниченной ответственностью «77 квартал»
Мовсисян Вачаган Вачаганович Генеральный директор еще 26 компаний
Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества еще 23 вида деятельности
ИНН 8601048080, КПП 860101001, ОГРН 1128601004025, ОКПО 12524352
Действует с 29.10.2012
г.Ханты-Мансийск, пер.Энергетиков, д.1 , 628007
Владельцы:
Сити Лайф, ООО 9,9 тыс р.99%
Преловская Мария Викторовна 100 р.1%
Всего сто рубликов и ты ВЛАДЕЛЕЦ ФИРМЫ!
Уставный капитал10 тыс р.100%
Связанные лица:
Чехов Хаус, ООО!!!!!
Эта фирма, ЧЕХОВ ХАУС, вместе с СИТИ ЛАЙФ, очень не простые. «Золотые», можно сказать.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧЕХОВ ХАУС»
Преловская Мария Викторовна ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества еще 23 вида деятельности
ИНН 8601049051, КПП 860101001, ОГРН 1138601000493, ОКПО 26142246
Действует с 20.02.2013
г.Ханты-Мансийск, пер.Энергетиков, д.1 , 628007
Владельцы: Сити Лайф, ООО 10 тыс р.100%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Уставный капитал 10 тыс. р. 100%, Учредителей: 1?
Связанные лица:
77 квартал, ООО!!!!!
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИТИ ЛАЙФ»
Название на английском: LIMITED LIABILITY COMPANY «CITY LIFE» !!!!!!
Преловская Мария Викторовна ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР еще 1 компания
Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием еще 10 видов деятельности
ИНН 7743867597, КПП 774301001, ОГРН 1127747074091,
Действует с 23.10.2012
Москва г, ш.Ленинградское, д.88 , 125565!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
«Тут у него любовь с интересом, тут у него(них) лежбище.»?
Является или была в прошлом учредителем следующих организаций:
Дата Наименование Доля Сумма
20.05.2013 ООО «77 кварт 99% 9.9 тыс.руб.
20.02.2013 ООО «Чехов Хаус» 100% 10 тыс.руб.
Владельцы:
Каграманян Геворг Карленович 3,9 тыс р.39%
Миронов Андрей Евгеньевич 3 тыс р.30%
Панов Тарас Евгеньевич 3 тыс р.30%
Еще 1 частное лицо.
Уставный капитал 10 тыс. р. 100%
Связанные лица:
Ханты-Мансийский НПФ? Чем может быть, связан полугосударственный НПФ и ооо-шка с десятитысячным уставняком? Кто четвертый загадошный 4-й учредитель? Зачем российскому ООО с уставным в 10 т.р., название на английском?
А что еще есть, в Москве на Ленинградском шоссе д.88, где зарегистрировано ООО «Сити Лайф».
Ну например: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»
Генеральный директор — ???
Деятельность лечебных учреждений еще 26 видов деятельности!!!
ИНН 7743691223, КПП 774301001, ОГРН 1087746603394, ОКПО 86446219
Действует с 05.05.2008
Москва г, ш.Ленинградское, д.88 , 125565
Еще 14 компаний зарегистрировано по этому адресу.
Владельцы:
Белькинд Михаил Борисович 5,1 тыс р.51%
???????????????????????? 4,9 тыс р.49%
Уставный капитал 10 тыс. р. 100%
Связанные лица
ООО «Ваше здоровье в Митино»
Владельцы: см.выше
Это не просто дружба с Череповца, это подряд, повязанный кровными узами:) Собственно, ничего нового, все как всегда. Чужих не подпускают к корытцу.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИТИ ЛАЙФ»
Преловская Мария Викторовна — ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ИНН 7743867597, КПП 774301001, ОГРН 1127747074091
Действует с 23.10.2012
Москва, ш. Ленинградское, д.88, 125565
Владельцы:
Каграманян Г.К. — 3,9 т.р. 39%
Миронов А.Е. — 3 т.р. 30%
Панов Т.Е. — 3 т.р. 30%
Еще 1 частное лицо.
Кто он, счастливый владелец 100-рублевой доли? Странно, а в контуре говорят, что есть и такой учредитель и судя по 12-ти значному личному ИНН:
«Limited Liability Company «City Life»
Генеральный директор: Охлопков А.А. — 7733055424??
Учредитель: Охлопков А.А. — ой-ой:)
125565, г Москва, ш Ленинградское, 88
ИНН: 7743867597 ОГРН:1127747074091 – 23.10.2012
В соседях:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»
Охлопкова К.А. — Генеральный директор
ИНН 7743691223, КПП 774301001, ОГРН 1087746603394, ОКПО 86446219
Действует с 05.05.2008
Москва, ш. Ленинградское, д.88 , 125565
Владельцы
Белькинд М.Б. — 5,1 т.р. 51%
Охлопкова К.А. — 4,9 т.р. 49%
Уставный капитал: 10 т.р. 100%
В нашем доме поселился «замечательный» сосед!
Рекомендую к Празднику Победы ознакомится с твиттером гендиректора госкомпании. Там со ссылкой на очень, очень «авторитетных» товарищей размещен отрывок из повествования Н.Н. Никитина. Очень празднично и «феерично». Типа, Никитин и есть самая и единственная «совесть» войны?
alexey okhlopkov ретвитнул(а) это
Pavel Senko @senko · 30 апр.
Так гибли самые честные, чувствовавшие свою ответственность перед обществом, люди.
Прямая ссылка на встроенное изображение
44 ретвитов 12 избранных
Ответить Ретвитнуть44 В избранное12
Не вдаваясь в подробности повествования Никитина, спрошу зачем накануне 70-летия Победы, размещать у себя в твиттере с присказкой? Остальные, что гибли не честные и не ответственные? У меня Дед сгорел в марте 1945 года без СМЕРША и комиссаров и что?
Самое противное, что у Никитина, нет про то, что СМЕРШ создали в апреле 1943 года и его не могло быть в 1942 на никитинской высотке!
И про штрафные роты, что появились летом 1942 в связи с тяжелым положением на фронте. По три роты на армию.
У Никитина ни слова про штрафные роты вермахта с 16.12.1941 года, про расстрелы в вермахте при покидании передовой! Нет, это же, гуманисты, а сталинские упыри! У гуманистов было 100 штрафных рот численностью 16 500 человек! И срок от 6 мес до 5 лет по ранению не смывался! Ну не пишет Охлопков и не ужасается об этом, главное под Юбилей Победы мерзость вывалить, типа продвинутый!
Охлопков-негодай, спорные публикации накануне Праздника не публикуй!!! Учи Историю! ты уже живописал про рядового Райна и высадку союзников в Нормандии! Про танки высаженные в первые часы высадки, что ВРАНЬЁ из кинофильма. Как и соотношение потерь союзников и вермахта. Нельзя же безудержно восторгаться всем забугорным и поливать грязью своё.
Накануне Праздника, не надо.
Александр Огнев. Фронтовик, профессор, заслуженный деятель науки РФ
2012-05-20 10:51 про Никулина Н.Н. «Воспоминания о войне»
…Сам Никулин поведал: «Почти три десятилетия я никому не показывал эту рукопись, считая её своим личным делом. Недавно неосторожно дал прочесть её знакомому, и это была роковая ошибка: рукопись стала жить своей жизнью — пошла по рукам. Мне ничего не оставалось делать, как разрешить её публикацию… И всё же я считаю, что этого не следовало делать: слишком много грязи оказалось на её страницах».
Автор призывал: «Не судите меня слишком строго…» Будем учитывать его просьбу. Но как быть с тем, что в книге Никулина есть ряд ошибочных оценок и неверных сведений, что за ней стоит человек, впитавший в себя либеральные миазмы? Сделать вид, что этого не было? Уклониться от схватки с теми, кто развенчивает нашу Победу? Но это будет означать, что ты предашь своих товарищей, воевавших вместе с тобой и уже покинувших наш мир.
Никулин признал: «Эти записки глубоко личные, написанные для себя… крайне субъективные».
И добавил: «Конечно, мои записки в какой-то мере являются исповедью очень сильно испугавшегося мальчишки». Он обоснованно считал, что не надо публиковать их, но… опубликовал. Почему? Не допустил ли он «роковой ошибки», потому что на него расчётливо давили антисоветчики, которым требовалась поддержка фронтовика: его свидетельства лучше могут помочь им обесценивать нашу Победу. А мощная финансовая закулиса обеспечит издание книги, организует её распространение и даже кое-что важное подправит при редактировании.
Никулин сообщил, что в его «Воспоминаниях о войне» есть мемуары и рассказы, написанные в 70-е годы, дневники боёв 311 стрелковой дивизии, послесловие к публикации 2008 года, «несколько незначительных подробностей, добавленных в разных местах». Не эти ли добавки, как дёготь в мёде, придали книге ярый антисоветский окрас? По словам Никулина, его воспоминания «не могут быть объективными потому, что война была пережита» им «почти в детском возрасте, при полном отсутствии жизненного опыта, знания людей, при полном отсутствии защитных реакций или иммунитета от ударов судьбы». Он видел события тех лет «не сверху, а снизу, с точки зрения солдата, ползущего на брюхе по фронтовой грязи, а иногда и уткнувшего нос в эту грязь». Он «видел немногое и видел специфически». Это и надо иметь в виду при рассуждении о правде его книги.
Никулин считает свои «Воспоминания о войне» «протестом против… сохранившегося теперь ура-патриотического изображения войны». Он уверяет: «Нет и не было войн справедливых, все они, как бы их ни оправдывали, — античеловечны. Солдаты же всегда были навозом. Особенно в нашей великой державе и особенно при социализме». Опять дешёвый пинок в эпоху социализма. Выходит, нам надо было уклониться от участия в «античеловечной» войне с Германией, поднять вверх руки? И жить под началом фашистов? Неужели любая война — даже Великая Отечественная — поднимает, как пишет Никулин, только «всё низменное из глубины нашего подсознания» и «превращает человека в злобное животное»?
В 1967 году в Западном Берлине немец задал вопрос Юлии Друниной: «Я был полковым врачом на Восточном фронте и хорошо знаю, что такое война. Это прежде всего то, что убивает в человеке всё человеческое. И я не могу понять, как женщина, прошедшая фронт, не только смогла остаться женщиной, но и стать поэтом?» Она ответила: «На мой взгляд, всё опять-таки упирается в то, что вы были солдатами армии захватнической, а мы — освободительной. Вы ворвались в чужую страну, убивая, истязая, грабя. Конечно, делать это можно лишь тогда, когда в твоей душе уничтожено или по меньшей мере усыплено всё человеческое. Иначе просто сойдёшь с ума… Но почему должно умирать человеческое в душах людей, которые защищают своих детей, своих близких, свои дома, людей, которые если и убивают, то вынуждены — обороняясь? Нет, мы не переставали быть людьми. Конечно, мы научились ненавидеть. Но мы не разучились любить. Мне кажется, что после войны мы ещё острее почувствовали счастье жить, что, перестрадав, мы стали ближе принимать к сердцу страдания других».
Почему же другие участники боёв не могли приобрести эту самую нравственную способность? Не потому ли, что, оценивая события войны с высоты сотрудника Эрмитажа, Никулин людей низшего круга ставит гораздо ниже себя. Это проглядывается и в таком отрывке: «И всё-таки Погостье взяли… Пришла дивизия вятских мужичков, низкорослых, кривоногих, жилистых, скуластых. «Эх мать твою! Была не была!» — полезли они на немецкие дзоты, выкурили фрицев, всё повзрывали и продвинулись метров на пятьсот».
Среди таких «низкорослых, кривоногих» в 1943—1944 годах воевал в пехоте и я, выросший в многодетной крестьянской семье. Конечно, мне, по сравнению с Никулиным, было легче привыкать к трудностям и злоключениям военной службы. Он здраво оценил себя: «Я был никудышный солдат. В пехоте меня либо сразу же расстреляли бы для примера, либо я сам умер бы от слабости, кувырнувшись головой в костёр». Не для пехоты он родился и воспитывался. Отец его окончил Санкт-Петербургский университет, а мать — Бестужевские курсы. Для Никулина армия была нечто сродни аду, он поначалу не мог даже «привыкнуть к армейской пище». Ему очень повезло, он стал радиосвязистом.
Никулин сосредоточил своё внимание на поисках плохого, допущенного нами в годы войны, всё другое как бы прошло мимо него. Он выступил против изображения войны «в романтическом ореоле», для него очень необходимо, чтобы не отошло на второй план то, «что война — ужас, смерть, голод, подлость, подлость и подлость», что в то время были и «головотяпство, негодная организация». Мог бы и я добавить ряд фактов, подтверждающих такое заключение. Но, кроме «ужасного и подлого», было и другое — беспримерная стойкость, самопожертвование, выдающийся героизм. Иначе мы бы не победили. И вот это «другое» предательски скрылось у гуманного Никулина в туманной дымке десятого плана.
Вызывает недоумение его фраза: «Дело было в феврале 1944 года в Восточной Пруссии, в городе Алленштайн». В это время наши войска находились более чем за сотню километров к востоку от Пруссии. Подобные ошибки заставляют критически относиться к ряду других — более существенных — утверждений в книге.!!!!!!!!!!!!!!!!
В моём сознании никак не может органично объединиться в одно целое то, что профессор, член-корреспондент Российской академии художеств, ведущий научный сотрудник и член учёного совета Государственного Эрмитажа Н. Никулин может выносить на божий свет такое, что вызывает сомнение в его, простите, интеллектуальном здравии: «Как же может уважать память своих погибших народ, у которого национальным героем сделан Павлик Морозов?!»; «На войне особенно отчётливо проявилась подлость большевистского строя»; «Война, которая велась методами концлагерей и коллективизации, не способствовала развитию человечности. Солдатские жизни ни во что не ставились».
Или: «…в Сталинграде… поставили громадную бабу с ножом в руке на Мамаевом кургане — «символ Победы» (?!). А на местах, где гибли солдаты, возникли могилы каких-то политработников, не имеющих отношения к событиям войны».
Это «авторитет» охлопковский?
Согласимся с тем, что во время войны действительно чаще всего «гибли самые честные, чувствовавшие свою ответственность перед обществом люди». Живых свидетелей, по-настоящему воевавших, сейчас почти не осталось. Однако как же должен чувствовать себя тот, кто честно воевал, вполне испытал ужасы войны, но пока остался в живых и сталкивается с подозрениями в нечестности со стороны обличителей?
Только политическим недомыслием, непониманием и нежеланием считаться с движущими силами истории можно объяснить появление в книге Никулина таких несуразиц: «Конечно, Сталин — главное зло… Великий Сталин, не обременённый ни совестью, ни моралью, ни религиозными мотивами, создал столь же великую партию, развратившую всю страну и подавившую инакомыслие». Никак не хочет признать этот автор очевидной истины: партия во время Великой Отечественной войны сыграла выдающуюся роль в мобилизации и направлении всех сил нашего народа на борьбу с врагом.
Н. Никулин в «Воспоминаниях о войне» спрашивает: «Кто же победил немцев? Сталин и его партия? Или Дьяконов и миллионы других, подобных ему?»; «Откуда же сейчас, в шестидесятые годы, опять возник миф, что победили только благодаря Сталину, под знаменем Сталина?» Однако зачем здесь «или» да «только»? Неужели так уж трудно понять, что «миллионы других» (то есть народ) победили фашизм под руководством Коммунистической партии, что победу одержала Красная Армия, возглавляемая Верховным Главнокомандующим Сталиным?
Никулин провозглашает: «Не было на передовой: «За Сталина!» Не буду опровергать эту мысль, сам я орал «Ура!», но не кричал и не слышал крика «За Сталина!» Вместе с тем хорошо помню, как комсомольцы, в том числе и я, то ли в 1943 году, то ли в первые месяцы 1944-го подписывали коллективное письмо И.В. Сталину. Значит, тогда повсеместно витало, вдохновляло нас имя Сталина.
Никулин в «Воспоминаниях о войне» карикатурно изобразил Г.К. Жукова. Вот маршал приехал в штаб одной из армий.
— Вашу мать!!! Поднять аррррмию по трррревоге!!! Шагом марш в Муррррманск!!! На Кольский полуострррров!!! В тундррррру!!! Ррррразболтались, сволочи, бездельники!!! Вашу мать!!!»
И эту низкопробную карикатуру на маршала Г.К. Жукова и Красную Армию Н. Никулин посчитал «правдивым эпизодом», который рассказал ему «бывший холуй командарма 2-й ударной генерала И.И. Федюнинского бывший старшина В.». К глубокому сожалению, именно такая либерально-холуйская концепция Великой Отечественной войны господствует в «Воспоминаниях о войне».
Либералы с помпой отнесли книгу Н. Никулина к «важному событию для формирования культурной памяти об Отечественной войне». Руководитель проектов международного Мемориала И. Щербакова утверждала, что Н. Никулин начал писать в 70-е годы потому, что «у него явно вызывало неприятие то, что происходило в брежневскую эпоху с памятью о войне. Именно в это время власть пытается поменять войну на победу. А Никулину важно сказать: сначала была война, и очень страшная война, такая страшная и тяжёлая, что эту победу невозможно превращать в формализованный помпезный праздник». Но либералы, нарочито протестуя против «формализованной помпезности», упорно меняют нашу славную победу на унизительное поражение, праздник Победы стремятся превратить лишь в щемящий наши души день скорби.
«Главное — воскресить у людей память и уважение к погибшим. Лучшая память «бессмысленным жертвам» — «правда о войне» — таково кредо радикальных либералов. Но если внушим молодёжи мысль о том, что всякая война только подлость и бесчеловечность, что мы воевали бездарно, а наши потери в Великой Отечественной войне были бессмысленными, то такая лживая память будет извращать общенародную правду о ней и оскорблять погибших в боях героев. А в конечном счёте это ведёт к разрушению основных идейно-нравственных скрепов государства Россия.
Когда ж этих «дофина» и «герцога» посадят то, наконец? Есть укорот на этих двух воров и их приживалок, или нет?
19 июня 2012 года. Западно-Сибирский филиал СБ РФ:
Компания «Северные Строительные Технологии» и Ханты-Мансийское отделение Сбербанка России подписали соглашение о строительстве жилого комплекса бизнес-класса — микрорайона «Александрия» в Сургуте.
Трехлетняя кредитная линия на сумму более 400 миллионов рублей открыта компании на возведение одного из корпусов «Александрии» площадью 19 тысяч квадратных метров — это 260 квартир.
Через месяц закрывается кредитная линия на 400 м.р. Наверняка все продано и заем вернут (ли)?
Наверняка добавит остроты ощущений к кредитным взаимоотношениям округа и банка:
13.05.2015 год
Департамент финансов региона подал в суд на ханты-мансийское отделение Западно-Сибирского Сбербанка.
Иск к ОАО «Сбербанк России» о взыскании с кредитного учреждения убытков в размере 7,2 млн рублей, говорится в материалах суда.
В пресс-службе Западно-Сибирского банка Сбербанка России отказались прокомментировать данную ситуацию изданию.
Кредитные линии для «ССТ» пролонгируют или свернут?
Вот интересно вас всех волнует , что вам не хватило или своих амбиций нет, что чужие вам покоя не даю. Умный знает, что выигрывает не тот кто прав, а тот кто лучше владеет информацией- УЧИТЕСЬ. Займитесь своим делом, может что и получится.
В рамках глубокого проекта «Светлый мир» на намывной местности Невской губы в СПб осуществляется функциональное оборудование модного микрорайона «Я романтик» (ЖК на Васильевском). Официозный портал застройщика ООО «Вымпел» (входит в SevenSunsDevelopment) уже реализовал первую очередь жилых помещений и делает отличное предложение познакомиться с характеристиками новых построенных объектов:
Разряд объектов недвижимости — комфорт.
Варианты конструкций — кирпично-монолитные.
Высота — от 6 до 20 этажей.
Общее количество жилых помещений — 6800 (2609 в 1 очереди).
Отделка — чистовая.
Суммарная стоимость 1 кв.м — от 80000 до 90000р.
Типы приобретения — в ипотеку и рассрочку.
Размеры здаваемых объектов — от 23.02 до 93.8кв.м.
Автостоянка — наземная на 1100 авто.
Специфики — жилье у реки.
Соц аспекты — детсады — 9, автостоянки — 6, аптеки — 2, общеобразовательные учреждения — 9, сеть магазинов — 9, спорткомплексы — 9, медцентры — 4.
Географическое нахождение: Васильевский остров, Невской губе, уч. 28, Санкт-Петербург.
жк я романтик