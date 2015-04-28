В «эффективных карманах» Охлопкова-Мовсисяна могло осесть до 500 миллионов рублей

Любимый подрядчик правительства Ханты-Мансийского автономного округа — ООО «Северные строительные технологии» — буквально недавно отчитался об итогах своей деятельности за 2014 год. Как стало известно корреспонденту «ЮграPRO», выручка компании за прошлый год составила порядка 8 млрд рублей, но все ли так радостно, как общественности пытается представить менеджеры строительной компании во главе с бизнесменом с армянскими корнями Вачаганом Мовсисяном.

Как заявил гендиректор «Северных строительных технологий Вачаган Мовсисян, в 2014 году компанией было введено в эксплуатацию около 155 тысяч квадратных метров жилой недвижимости и 25 тысяч квадратных метров коммерческих площадей. Если зайти на официальный ресурс девелопера, то можно улицезреть те проекты, которыми занимаются «Северные строительные технологии» на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

В частности, на данный момент в Ханты-Мансийске это такие «элитные» объекты для «сливок общества» с «почти недорогими квадратами», как «Югорская звезда», «Литературный квартал», «Чехов-хаус», в Нягани – «Звездный», «Эмдер», в Сургуте – «Александрия» и «Взлетный», в Нефтеюганске — «Южный», в Нижневартовске «Адмирал», «Премьер», «Сибирский», в Югорске – «Авалон», в Урае – «Шаимский». Ориентировочная цена на типовые квартиры колеблется от 2,8 млн рублей до 5,5 млн рублей. На своем сайте «Северные строительные технологии» именуют себя застройщиком №1 в Югре. Скромненько, что сказать… Но один важный момент необходимо отметить — почти все эти объекты были начаты еще скандально известным строительным активом правительства округа – «ЮграИнвестСтройПроект» (ЮИСП), созданным когда-то заместителем первого губернатора Югры Кириллом Морозовым.

Напомним, что в 2010 году в начале своей деятельности на посту президента ХМНПФ молодой финансист Алексей Охлопков неоднократно заявлял, что инвестирование значительной доли пенсионных средств в строительную отрасль было одной из ошибок его предшественников. Более того, в 2010-м году все строительные объекты «ЮграИнвестСтройПроекта» были заморожены по личному распоряжению господина Охлопкова. И только после многочисленных обращений обманутых дольщиков в адрес губернатора дело сдвинулось с мертвой точки и на строительные недострои в Нягани, Сургуте и других городах вернулись строители. Правда уже под вывеской новой компании, в которую и были переданы вся многомиллиардная «незавершенка» по всему округу. Правда в 2012 году на слушаниях в окружной думе господин Охлопков показывал фотографии недостроев и сетовал перед депутатами на то, что мол досталось мне в наследство. Замороженные объекты использовали в роли жертвенного агница. И правда, зачем ругать себя, менеджеры экстракласса знают кто виноват и что делать… Лучше же обелить себя, а ноги вытереть о своих предшественников…Правда новый руководитель ХМПФ не упомянул о том, что для любого инвестора даже цоколь дома, два или три этажа строительного объекта – это ликвидные активы, которые легко превращаются в выручку от продажи недвижимости. А ведь многие объекты «ЮграИнвестСтройПроекта» уже имели 80-90% уровень готовности – взять хотя бы жилой комплекс «Александрия» в Сургуте.

Ну а теперь немного задумаемся, что могло способствовать выручке в 8 млрд и что осталось вдали от глаза потенциального покупателя, поскольку прошлые годы для строителя №1 были не такими радостными. К примеру, 2012 и 2013 годы были для «ССТ» убыточными. В 2012 году чистый убыток компании составил 9,39 млн рублей, то есть по сравнению с 2011 годом он увеличился в 53,99 раза. Убыток от продаж «Северных Строительных Технологий» за 2012 год составил 6,17 млн руб. против прибыли в 5,60 млн руб. годом ранее. В 2013 году чистый убыток по РБСУ составил 10,45 млн рублей, убыток до налогообложения — 12,57 млн руб. Возможно, многомиллиардная выручка и миллионные убытки – это две разные вещи, никак несвязанные между собой? Или может быть миллиарды от продажи недвижимости исчезают по пути отражения доходов и расходов в бухгалтерском балансе?

Про тесную связь господина Охлопкова и Мовсисяна «ЮграPRO» писало ранее, дружить Алексей с Вачаганом начали не вчера. Как стало известно из собственных источников Вачаган Мовсисян и Алексей Охлопков, ныне глава ХМНПФ и ГСК «Югория», являлись владельцами объекта малого бизнеса в Москве, в 2002 года они организовали – ООО «Гравита» и занимались техническим обслуживанием и ремонтом легковых автомобилей. Далее друзья делают головокружительную карьеру, и в 2009 году Вачаган Мовсисян и Алексей Охлопков становятся членами Наблюдательного совета в ОАО «Проектно-изыскательский институт «Промлесстрой».

После переезда в Югру руководитель главного строительного актива ХМ НПФ ООО «Северные строительные технологии» Вачаган Мовсисян странным образом стал числиться руководителем еще 29 компаний: ООО «Ханты-Мансийск Стройресурс», ЗАО «Ханты-Мансийский Деловой Центр», ООО «Мобильные решения», ООО «ХМНПФ — недвижимость» и т.д. Этот длинный список можно было бы продолжить и включить в него еще ряд компаний, в которых учредителями или директорами числятся друзья или родственники господина Мовсисяна и президента Охлопкова. Жена Вачагана Мовсисяна — Преловская Мария Викторовна — числится инженером в OOO «Металург-ремонт», при этом является собственником ООО «77 квартал», а также ряда других компаний, в том числе ООО «БАГЕТ».

Данные моменты наводят на мысль о коммерческих многоходовках предприимчивых менеджеров. На что не пойдешь, чтобы в карман упал «золотой кренделек»?

В начале мы уже писали, что впервые концепцию инвестирования пенсионных накоплений в высокодоходную строительную отрасль в Югре сформулировали еще в бытность Кирилла Морозова. Его и предыдущего президента ХМНПФ Филатова господин Охлопков ранее обвинил в «нечистых делах», но в скором времени вернулись в придуманной предшественниками схеме, значительно «усовершенствовав» её. И обращения обманутых дольщиков здесь ни причем, всему причиной желание получить коммерческую прибыль.

Сейчас как раз стоит задуматься сколько грошей осело в карманах нынешних строительных бизнес-магнатов, сколько положено и переложено из окружного пенсионного фонда в стройку и обратно. Режим однодневок популярен, фактически под каждый строительный объект была создана подконтрольное, а правильнее сказать аффилированное, юридическое лицо — ЗАО «Чкалова 7», «ЗАО «Микрорайон №6», «ЗАО Микрорайон №3», ООО «Арарат», ООО «Весла», ЗАО «Ханты-Мансийский деловой центр», две «Югорских звезды» и другие. Сотрудникам и клиентам, которые задавали «неудобные вопросы» это объясняли тем, что, так мол удобнее управлять многочисленными активами, так мол все прозрачно… Но давайте разберемся! В каждой из более чем 20-ти юридических лиц есть директор, есть и главный бухгалтер, которым нужно ежемесячно начислять заработную плату. А где вы видели директора, который будет работать меньше чем за 100 тысяч в месяц – ну разве, что директор Мовсисян! А теперь давайте уточним еще один вопрос, а сколько налогов заплатили эти юридические лица – ведь фактически вся 8-миллиардная выручка в начале было получена «маленькими ооошками», а потом уже концентрировалась на счетах «Северных строительных технологий». Таким образом, вся эта армия аффилированных однодневок должна была заплатить «своим руководителям» только за один год по меньшей мере 100-120 миллионов рублей заработной платы. Кроме того, даже если все эти многочисленные компании работают по самой щадящей системе налогообложения и платят налогов в виде 6% от оборота денежных средств, то с 8 миллиардов выручки должно было быть выплачено не менее 400 миллионов рублей налогов. Клиентам и сотрудникам говорят, что квартиры продаются через эти компании для обеспечения прозрачности и эффективности. Вот вам и вся прозрачность, вот вам и вся эффективность… Только надо уточнить, — эффективность для кого и для чего!?

Как говорил автор «Капитала» Карл Маркс, ради 300% прибыли эффективный капиталист пойдет на любое преступление или образно выражаясь Охлопков — Мовсисян и их друзья-родственники умеют хорошо стирать и полоскать пенсионное бельишко со строительным порошком.

Хочется отметить также ряд интересных фактов, связанных с персоной господина Мовсисяна, осенью 2014 года компания «Северные Строительные Технологии» на базе ЮГУ создала кафедру жилищного строительства и управления девелоперскими проектами. Генеральный директор ООО «ССТ» Вачаган Мовсисян на этой кафедре преподает «стратегическое управление». Кроме того, в прошлом году был Вачаган Вачаганович был назначен заместителем председателя Союза строителей Югры. Так что талантливые во всех отношениях люди «рулят» сегодня миллиардами пенсионных средств, рулят и немного отруливают в свои в карманы. Но как говорил советский сатирик Константин Райкин, ладно бы воровали с прибыли, а то ведь воруют с убытков…

Также стоит отметить, что значительное количество квартир все же в «ССТ», по данным собственных источников, по-прежнему остаются непроданными, поскольку спрос сейчас на жилье фактически обнулился. Очевидный факт, что динамика спроса на жилье на данный момент резко отрицательная. «Радужная» перспектива убедить всех в благополучии – это всего лишь уловка окружных риелторов, чтобы на фоне таких «строймозгов», как Сторожук, Сердюк, Сафиоллин и прочих, накинуть на плечи бархатную мантию и взять в руки долларовый скипетр.

Блистательность или панихида? Все мы люди взрослые и сами можем делать выводы, что от нас пытаются скрыть и чем пытаются усиленно накормить. Текущий год – год сложный, безусловно, и «стройменов», вероятнее всего, ждут семейные карманные потери. Напомним, компания «Северные Строительные Технологии» осуществляет продажу недвижимости на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Уставный капитал компании на 30 сентября 2010 года — 10 тысяч рублей…