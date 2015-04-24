Главврач ОКБ Ханты-Мансийска о враче-вымогателе Медведеве
Опубликовано: 24 апреля 2015, 13:10 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Ханты-Мансийске в ходе пресс-конференции главный врач окружной клинической больницы Алексей Добровольский на вопрос корреспондента «ЮграPRO» о судьбе осужденного на 5,5 лет врача Антона Медведева посетовал, что тяжесть наказания несоизмерима с совершенным преступлением.
Он в сердцах заявил: «Я так скажу с ним (Медведевым) какой-то связи непосредственной нет, и я не очень хочу этот вопрос поднимать. К сожалению, человек совершил преступление и сейчас то наказание, которое он за него понес, оно, на мой взгляд, справедливое, но тяжесть наказания должна быть соизмерима с тем преступлением, которое совершено. Он получил сполна и находясь в местах заключения, он имеет время подумать над тем, что совершил».
Далее Добровольский добавил: «Мы видим люди, которые миллиарды куда-то дели находятся дома!»
Как «ЮграPRO» сообщало ранее, судья Ханты-Мансийского районного суда Дмитрий Кузнецов 8 августа 2014 признал Антона Медведева виновным в мошенничестве в крупном размере (9 преступлений) и мошенничестве в особо крупном размере (1 преступление) и назначил ему 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно (с применением ст.73 УК РФ), с испытательным сроком 4 года, а также штраф в размере 300 000 рублей.
Господа медики! Спекулируйте, воруйте, вымогайте, убивайте больных, мошенничайте! ОДИН ХРЕН — ВАМ ЗА ЭТО НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!!! При самом плохом раскладе очень строгий судья вам АЖ погрозит пальчиком… Да, мы точно живём в дурдоме! Интересно, а где судьи живут!?
Писатель попал в Ад. С ним вместе сидят 2 убийцы — убили не по одному человеку. Через сотню лет отпустили одного, еще через 50 лет другого. Писатель взмолился: «Господи я ни кого не убивал, так почему их отпустили, а меня нет? » Бог отвечает: «Умерли те, кто помнили тех коко они убили, умерли их дети. А твои книги еще читают!»
Молодец Добровольский! Хорошо прокомментировал.
Только те люди не с больных и немощных в три шкуры драли. Очень многие эпизоды вымогательства не вошли в дело, поэтому этой крысе еще мало дали. Лучше обратиться в платную клинику и заплатить через кассу, чем в карман подонку. Было бы проще понять, если бы этот медведев совершил вооруженный грабеж, но тут… нет слов!
А много таких врачей в ОКБ? Кто знает?
Да мы тут все такие! С больных и немощных три шкуры дерем. Читать-писать не умеем. Оборудование ломаем. Клизмы в задницах забываем. Пьем спирт, любим медсестер и ссым в раковину.
А вы не знали?
Так и есть!
Печально то, что главврач оправдывает подчиненного вымогателя тем, что якобы воруют же много, и ничего. Это говорит о том, что наше общество морально деградирует. Наше будущее-это поклонение Золотому тельцу.
Позор этому главврачу !!! Зачем на других переводит стрелки, это и его вина, он его подчиненный! Медведьев — мразь, а не человек и уж точно не врач!
Второй фигурант дела Колесников, отделался лёгким испугом, но был назначен и продолжает работать руководителем структурного отделения в ОКБ. И как это теперь понимать? По некоторым данным тоже житель Омска.
Люди, вы о чём тут вообще говорите? Вы знаете, что доктора Медведева уже нет в живых. Он умер;-( https://www.znak.com/2017-01-30/mat_vracha_iz_hanty_mansiyska_umershego_v_ik_1_kurgana_tretiy_mesyac_ne_mozhet_uznat_chto_s_nim_proi
А Добровольский — этот латентный ….. руководит всем здравоохранением ХМАО.