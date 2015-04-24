Главврач ОКБ Ханты-Мансийска о враче-вымогателе Медведеве

В Ханты-Мансийске в ходе пресс-конференции главный врач окружной клинической больницы Алексей Добровольский на вопрос корреспондента «ЮграPRO» о судьбе осужденного на 5,5 лет врача Антона Медведева посетовал, что тяжесть наказания несоизмерима с совершенным преступлением.

Он в сердцах заявил: «Я так скажу с ним (Медведевым) какой-то связи непосредственной нет, и я не очень хочу этот вопрос поднимать. К сожалению, человек совершил преступление и сейчас то наказание, которое он за него понес, оно, на мой взгляд, справедливое, но тяжесть наказания должна быть соизмерима с тем преступлением, которое совершено. Он получил сполна и находясь в местах заключения, он имеет время подумать над тем, что совершил».

Далее Добровольский добавил: «Мы видим люди, которые миллиарды куда-то дели находятся дома!»

Как «ЮграPRO» сообщало ранее, судья Ханты-Мансийского районного суда Дмитрий Кузнецов 8 августа 2014 признал Антона Медведева виновным в мошенничестве в крупном размере (9 преступлений) и мошенничестве в особо крупном размере (1 преступление) и назначил ему 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно (с применением ст.73 УК РФ), с испытательным сроком 4 года, а также штраф в размере 300 000 рублей.