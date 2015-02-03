В России упразднят ФСКН и ФМС
Опубликовано: 3 февраля 2015, 10:20 | Служба новостей "ЮграPRO"
В российских органах власти обсуждается возможное упразднение Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и передача ее в состав министерства внутренних дел, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленный источник, близкий к МВД.
Также заместитель комитета по безопасности Госдумы Александр Хинштейн подтвердил, что подобная идея обсуждается, но добавил, что решение пока не приняли. Депутат сказал, что последнее слово остается за президентом Владимиром Путиным. Хинштейн подчеркнул, что данное предложение выдвинуло министерство финансов с целью оптимизации расходов. Кроме того, ведомство хочет объединить с МВД и Федеральную миграционную службу (ФМС).
Ранее обсуждалась идея об упразднении МЧС и формирование службы по чрезвычайным ситуациям в составе министерства обороны РФ.
Рубрики: Общество. Метки: Александр Хинштейн, МЧС, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), Федеральную миграционную службу (ФМС).
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Хотите сократить расходы? Уменьшите заработную плату чиновников, а такое ведомство как ФСКН не должно быть упразднено, так как оно реально работает, а если перевести его в МВД, то все будет развалено. Или именно этого добиваются наши чиновники, чтобы засыпать нашу страну дешёвой синтетической дрянью???
Куда ж еще оптимизировать расходы. Зарплату госслужащим бы подняли бы хотябы до 80 тыс руб, а то вон в армии нихрена не делают по 150 тыс лейтенанты получают… Зарплату поднимут, то переводите хоть мвд, хоть в космонавты, а так… Ерунда это все, опять большие дяди нашли способ карманы набить.
Лучше бы ужесточили налоговый контроль и ответственность за неуплату налогов и денежные махинации с гос.средствами, и налоговую полицию возродили, да прошлись бы с проверками по крупнейшим холдингам типа Газпрома, Роснефти, и по тем строительным канторам что Олимпийские объекты строили и тому подобное, денежки бы в бюджет просто потопом бы потекли и никого оптимизировать не нужно мыло бы.(правда при этом пришлось бы пересажать половину правительственного аппарата, но это уже другой вопрос)
ДАВНО ПОРА УПРАЗНИТЬ ФСКН нарко дилеры все на свободе а наркаманы сидят . алкаШам которые в глаза наркоту не видели начали подкидывать амфитимины спайсы , они же и крышуют закладчиков. Достаточно посмотреть статистику сколько заведeно уголовных дел на сотрудников фскн оперов следователей , сразу становится ясно что происходит !!!
Белухин Дмитрий Николаевич лучшие,класные,популярные,смешные,кассовые,качетсвенные,русские,отчесвенные,наиболее популярные, прекрасные,криминальные,военные,приключенческие,мелодраматические,комедийные,детские русские сериалы в 2014 году и вынес свой П р и г о в о р .Хорошие фильмы есть !Например Пассажиры фильмы зрелищный в качестве HD и его можно скать торрентом. С уважением Белухин Д.Н