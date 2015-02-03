В России упразднят ФСКН и ФМС

В российских органах власти обсуждается возможное упразднение Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и передача ее в состав министерства внутренних дел, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленный источник, близкий к МВД.

Также заместитель комитета по безопасности Госдумы Александр Хинштейн подтвердил, что подобная идея обсуждается, но добавил, что решение пока не приняли. Депутат сказал, что последнее слово остается за президентом Владимиром Путиным. Хинштейн подчеркнул, что данное предложение выдвинуло министерство финансов с целью оптимизации расходов. Кроме того, ведомство хочет объединить с МВД и Федеральную миграционную службу (ФМС).

Ранее обсуждалась идея об упразднении МЧС и формирование службы по чрезвычайным ситуациям в составе министерства обороны РФ.