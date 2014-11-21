В Сургуте медикам запрещают читать «Пилораму»

Уволенная со скандалом из сургутской окружной клинической больницы пресс-секретарь Татьяна Малинина опубликовала книгу о городской медицине, книга называется «Пилорама».

Книга издана тиражом 3 тыс. экземпляров. Малинина рассказывает в ней о том, как ставятся ложные диагнозы, как оперируют людей с несуществующими болезнями для галочки, о вакцинах, из-за которых умирают дети, о реагентах с истекшим сроком годности. «Мне уже звонили и писали читатели, говорили, что книга вызывает слезы. Люди в шоке, что такое происходит, — рассказывает Татьяна Малинина, — в этой книге нет ни слова лжи, сообщает одно из уральских СМИ.

Отметим, что по словам автора, ее творчество находится под строжайшим запретом в сургутской окружной клинической больнице. Якобы руководство распорядилось проверить рабочие компьютеры всех сотрудников — любой, у кого нашлась бы электронная версия издания, сразу был бы уволен.

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