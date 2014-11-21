В Сургуте медикам запрещают читать «Пилораму»
Опубликовано: 21 ноября 2014, 15:05 | Служба новостей "ЮграPRO"
Уволенная со скандалом из сургутской окружной клинической больницы пресс-секретарь Татьяна Малинина опубликовала книгу о городской медицине, книга называется «Пилорама».
Книга издана тиражом 3 тыс. экземпляров. Малинина рассказывает в ней о том, как ставятся ложные диагнозы, как оперируют людей с несуществующими болезнями для галочки, о вакцинах, из-за которых умирают дети, о реагентах с истекшим сроком годности. «Мне уже звонили и писали читатели, говорили, что книга вызывает слезы. Люди в шоке, что такое происходит, — рассказывает Татьяна Малинина, — в этой книге нет ни слова лжи, сообщает одно из уральских СМИ.
Отметим, что по словам автора, ее творчество находится под строжайшим запретом в сургутской окружной клинической больнице. Якобы руководство распорядилось проверить рабочие компьютеры всех сотрудников — любой, у кого нашлась бы электронная версия издания, сразу был бы уволен.
да уж! ни каждый рискнёт сказать об этом на всю страну!
ну хоть читать начал народ и на этом спасибо….
Молодец Татьяна! Смелая девушка!
От куда можно скачать книгу?
Сам дурак
Я в магазинах Сургута купил в роднике. в интернете нет вроде бы.
с интернета
Книга вымысел больного человека, рассчитана на обычных граждан, грязью облила вот и прославилась! Молодец Татьяна.
А ты здоровый значит тут один среди множества больных, которые прочитали книгу и сказали спасибо автору за смелость? Таня не обращай внимание на таких «здоровых» умников. Скорее всего, он один из тех, о ком написана книга!.
Сначала почитайте отзывы вот тут http://ura.ru/content/khanti/24-11-2014/articles/1036263467.html а потом говорите что то. То что творится в больницах — это сущая правда, вот поэтому люди так читают эту книгу. В ней вся правда и действительность того, что мы имеем сегодня. Разве не так? Татьяна действительно молодчинка что открыто об этом бардаке написала!
Странное у вас рассуждение, а вот огромное количество людей считают это правдой потому что сами сталкиваются с этим чуть ли не каждый день. Просто как рассказать об этом не знали вот и все. А Татьяна нашла способ это сделать!
Спасибо за книгу. Теперь смотрю на врачей по другому и не делаю из них кумиров. А вообще буду сводить до минимума общение с ними. Нельзя никому верить оказывается
Автор, т.е.Татьяна Малинина (Тимощенко) постеснялась бы говорить о своем пуританском воспитании, она в принципе не знакома с такими понятиями как приличие, воспитанность, вежливость, интеллигентность.не хочу комментировать про больницу, но зная, какие «закидоны» выделывала автор,хочется сказать: это правда, что у журналистов такого пошиба нет ни стыда, ни чести, ни совести.а если бы её не выгнали из больницы, книги бы не было, это просто месть обиженной и неудовлетворенной женщины
Ха-ха А ну — ка поподробнее про «закидоны». Или в противном случае можно сказать то же самое про Вас: нет ни стыда, ни совести, ни чести. А с другой стороны — хорошо, что выгнали её с больницы — появилась на свет такая классная книга, где всё понятно про тех, кто прячется под белым халатиком. Вы один из героев этой книги? А талантливый человек талантлив во всем и везде! Молодец Татьяна! Жду вторую книгу.
а если бы вы были знакомы с хорошим воспитанием и всем удовлетворены то наверняка не стали бы лить грязь на Татьяну Малинину напрасно! а так желчь с вас прямо таки льётся в её адрес хоть и прячетесь. таки жалкий трус.
По моему плохая женщина не стала бы брать из детдома двух малышей. Да и родные детки Татьяны выросли хорошими людьми. Что вы тут наговариваете на неё? Не стыдно? Книгу она написала тоже очень интересную и полезную.
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью.
Прочла книгу на одном дыхании, мурашки по коже от того, что происходит за дверями наших больниц,тем более я являюсь человеком, который не редко обращается к медикам, очень надеюсь, что в моей жизни не встретятся такие специалисты, которые описаны в этой книге.За книгу, огромное спасибо Татьяне!
Слово в слово, читаю как про нашу больницу, какой кошмар, неужели все больницы как под копирку.
Прочитала, даже не знаю что вам сказать, очень точное сравнение работы врачей с каменоломней, на 85 странице плакала, представляю что пришлось пережить этой бедной женщине, у меня мама умерла от рака. Только ничего не изменится в нашей стране, потому вы правильно подметили ЭТО СИСТЕМА ,а мы лишь винтики.У меня подруга уволнялась с поликлиники, не смогла выполнять халтуру, так ей сказали у нас с вами разные цели.Цели у нас с государством разные, у нас как бы выжить, а у них нажиться. За книгу огромное спасибо!
Прочитала книгу за 1 раз, было очень интересно, но чем больше читала, тем становилось на душе «тяжелее»…Все что описывается в книге уже давно известно всем, но факт остается фактом и в очередной раз убеждаешься, что человеческая жизнь ценится дешевле денег…Страшно становится от беспредела и безнаказанности, от человеческого цинизма и от того, что все это происходит сплошь и рядом…Многие живут по принципу трех обезьянок, ни чего не вижу, ни чего не слышу, ни чего ни кому не скажу и чем больше будет таких людей, тем хуже будет мир в котором мы живем. Понятно, что Татьяна не сможет в одиночку перевернуть всю систему которая сложилась и построена на деньгах, цена которым человеческие жизни, но она не одна в своем стремлении и своей борьбе, может благодаря таким людям будет хоть что то изменено в лучшую сторону, т.к. наша жизнь это то, что происходит во круг нас и чем больше будет стремления изменить что то в лучшую сторону, тем больше хорошего будет происходить. Читала книгу и вспоминала маленькую Вероничку Кликман, всю боль которую пережила ее семья и то, что врачи сделали, т.е. не сделали и таких примеров не просто единицы, их тысячи или сотни тысяч. Спасибо Татьяне за то, что она захотела и смогла написать эту книгу, для нее это был не легкий выбор, но она не свернула с намеченного пути, очень надеюсь, что эта книга будет не последняя!!!
Скиньте пожалуйста ссылку,кто читал онлайн!
Спрашивал у знакомых врачей Сургута…Ну,что запрещают вам читать эту книгу?…В ответ услышал…А о чем собственно речь?Мы вообще не в курсе,что какая-то книга есть…
Вова, речь идет о СОКБ, а там работает больше двух тысяч человек. Понятное дело, что не все читали Пилораму, но большинство знают и читали эту книгу. Понятное дело, что руководству не нужно, чтобы работники знали больше, чем им положено.
http://ok.ru/group/52173144719514 — это страничка книги «Пилорама». Напишите в комментариях о желании приобрести книгу, перечислите 250 руб. и вам скинут электронный вариант книги.
Прочитал. Жестко. Но правда. Везде так к сожалению. Сам работаю. Знаю, что это так.
Кто знает где найти можно эту книгу? Очень хочу прочесть .
Есть в Одноклассниках страница Татьяны, ей напишите, она высылает
Я, мать и бабушка, прошу Вас, ПОМОГИТЕ моей дочери и внукам. Пишу с 13 февраля 2013 года. Но воз и ныне там. В то время, когда моя дочь лежала в больнице с гипертоническим кризом, судебные приставы фашисты и ГБР в составе 8 человек с автоматами, присланные Олегом Адольфом из ХМАО, выгоняли моих невинных внуков из их квартиры как преступников. Группа «неприкасаемых», из казны выделили деньги, якобы провели фиктивные торги, в кабинете судебный пристав Хапко Ирина Евгеньевна подделала Протокол торгов, бомж Никулин подписал, поделили деньги – полиции, чтобы не возбуждали уголовное дело и отказывали моей дочери и вводили следствие по делу в заблуждение, судье Галине Луданой 2000000 рублей, которая пошла в отпуск с последующей отставкой (оценила жизнь каждого моего внука по одному миллиону рублей), прокуратуре, росимуществу, приставам, ОБЭП, ЖКХ, ФССП, службе опеки и попечительства. В 2001 году мы со своим покойным мужем Момот Анатолием Алексеевичем продали свою двухкомнатную квартиру в г. Тихорецке, Краснодарского края и вырученные за продажу квартиры деньги отдали дочери на ремонт квартиры по ул. Федорова, 69, кв. 201.
21 декабря 2013 года Зиен Ирина Зайнулловна с «оборотнями в погонах» пришла в квартиру моей дочери и угрожала зарезать её и сыновей. Брат Зиен Ирины, Альмухаметов, избил моего старшего внука. По наускиванью Зиен Ирины, в школе был избит мой младший внук. Ему повредили грудную клетку. Били профессионально – под сердце и селезенку.
24 февраля этого года, когда мой младший внук Андрей шёл из школы домой, на него стал нападать пристав Халиуллин. Пристав скрутил моего внука, взял его под локотки и повёл домой, на Федорова, 69, кв. 201. Заставил ребёнка открыть ключом дверь, а сам отошёл в сторону. Моя дочь Ирина открыла дверь и Халиуллин стал врываться в квартиру. Но дочь успела затолкнуть сына в квартиру и вытолкнула пристава, вырвала у него какие-то бумаги и захлопнула дверь.
10 марта группа неизвестных 2 часа ломилась в дверь квартиры, но дочь им не открыла.
13 марта этого года на мою дочь напали двое неизвестных, они заламывали ей руки и наносили телесные повреждения. Дочь снимала побои. Чётко и слаженно работает СИСТЕМА коррупции в Сургуте.
13 мая 2015 года группа судебных приставов с оружием в бронежилетах взломали двери в квартиру по ул. Федорова, 69, кв. 201. В квартире спал мой внук Александр. Приставы напали на него, стали бить сапогами по пальчикам ног, и в подбородок. Положили на пол и стали бить вдвоём сапогами по голове. Затем приковали наручниками к батарее. У него скорой были зафиксированы следы наручников на запястьях. Скорая оказала ему первую помощь и зафиксировала ещё сотрясение головного мозга. Толпа жестоких детин в бронежилетах с оружием, в кованых сапогах против одного молодого человека. Мой внук молодой человек, у него должна быть вся жизнь впереди. Но как можно так жестоко беспредельничать, избивая человека. Ребёнок ведь ни в чём не виноват. Выходит, что все защищают мошенницу Зиен Ирину, которая, по их словам, «является человеком системы». Как я понимаю, системы коррупции. А моя дочь и внуки выпали из этой системы и их можно всячески унижать, избивать, преследовать и даже убить? В прошлом году пристав Ибрагимов удерживал у себя в кабинете мою дочь Ирину Филиппову в течение 2 –х часов и всячески издевался над ней. Мне, старой женщине, приставы крутили руки, смеялись и всячески издевались. Так хватали за руки, что у меня на следующий день проявились синяки на руках. Они меня выталкивали на улицу, я упала и потеряла сознание. Соседи вызвали мне скорую помощь. У меня подскочило давление, мне оказывали медицинскую помощь и предлагали лечь в больницу. Но я отказалась, так как боялась за жизнь своей дочери и внуков. Город утонул. В коррупции и произволе. Огромная масса чиновников и «силовиков» преступно кормится от подвластного населения и «пилит» бюджет. Это — именно это! — единственный предмет и коррупционный интерес их ежедневных забот. Помогите спасти мою дочь и невинных внуков. С искренним уважением, мать и бабушка, Момот Татьяна Ивановна.
г. Сургут
25.05.15 г.
89227749396