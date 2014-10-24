ПравдаPRO зарплаты учителей в ХМАО

Бюджетная сфера, будь то льготы бюджетников, заработная плата или предоставление жилья – все это является предметом споров и обсуждений. Вот и повышение зарплаты учителей вот уже несколько лет – «острая» тема. Хотя было ли это повышение в действительности?

Средняя заработная плата учителей уже в 2013 году в Югре могла составить более 54 тысяч рублей. Ранее такие данные озвучила глава ХМАО Наталья Комарова. Повышение заработной платы учителей проводится в рамках указа от 7 мая 2012 года. Согласно данному указу, размер реальной заработной платы бюджетников к 2018 году должен вырасти в 1,4-1,5 раза. Реформа проходит в два этапа — с 2012 по 2014 и с 2015 по 2018 гг., фактически шесть лет. Именно сейчас время подводить итоги и считать «средние» зарплаты работников сферы образования. Отметим, из 14,4 млн бюджетников, больше всего работает в образовании (5,23 млн), масштаб реформы немалый.

Вот в канун Дня учителя было проведено исследование уровня жизни учителей по регионам РФ. Законы, принятые в России в 2012 году говорят о том, что в России учителя стали жить лучше. Так ли это на самом деле?

Если перейти к оценке итогов реформы за 2014 год, то в первую очередь, хотелось бы отметить увеличение средней заработной платы учителей. По данным Росстата, за первые 6 месяцев она составила 33 924 рубля, а в 2013 году средняя зарплата педагогических работников учреждений общего образования составляла 29 038 рублей. Получается, что за первое полугодие 2014 года зарплата выросла на 4 886 рублей. Иными словами, школьные учителя получили 10% надбавку к заработной плате в январе, а преподаватели вузов — 20%. Так как финансирование этих повышений обеспечивалось региональными бюджетами, в различных регионах цифры отличаются. Эти изменения касаются дошкольных и общеобразовательных учреждений, образовательных организаций как государственного, так и муниципального уровней.

Выделим «пятерку» регионов, где самая высокая оплата труда педагогов. Кстати, Москва и Санкт-Петербург здесь будут далеко не на первых местах. «Золотой призер» Ямало-Ненецкий автономный округ. Учительская зарплата там равна 83 174 рубля. «Серебро» у Чукотки — 76 713 руб. «Бронзу» взял Ненецкий автономный округ — 75 148 руб. Ханты-Мансийский автономный округ на четвертой позиции. Составители рейтинга уверены, что наши педагоги получают зарплату в 73 191 руб. Пятая строчка за Магаданской областью — 73 177 рублей.

Низкой оплатой труда учителей на фоне остальных регионов выделились Дагестан (17 448 руб.), Карачаево-Черкесская Республика (19 261 руб.), Мордовия (19 941 рублей).

Однако сумма заработной платы сама по себе не гарантирует высокий уровень жизни, ведь зачастую расходы преподавателей «съедают» все прибавки.

Если взять основные потребительские расходы трудоспособного населения, то их можно оценить по размеру потребительской корзины и стоимости ЖКУ. Югра вошла в «лидеры» по остатку заработной платы после вычета этого необходимого минимума. Исследователи высчитали ежемесячный объем расходов на ЖКУ в 2013 году на среднюю семью ХМАО, он равен 5253 рублей. Ну допустим. Однако с потребительской корзиной они явно пожадничали. Выделили всего 11 с «копейками» тысяч рублей. На собственном опыте знаю, этого не достаточно, в месяц мы тратим гораздо больше на продукты и предметы первой необходимости. И за вычетом ЖКУ и продуктовой корзины югорскому учителю остается 56852 рублей. Гуляй – не хочу, называется!

Причем, стоимость потребительской корзины указана по данным Росстата за 2014 год на человека, сумма по ЖКУ указана по данным Росстата за 2013 год на среднюю семью из 3-х человек. А если у педагога большая семья? К тому же если учесть, все расходы на транспорт, оплату детского сада, школ и секций, лекарств, Интернета и непредвиденные расходы, то, что же бедному учителю останется?

Останется только терпеть «вождение за нос». На конец второго квартала 2013 года средняя заработная плата учителя в Югре составляла 34,2 тысячи рублей. С 1 сентября она «увеличилась» на 30 и более процентов и должна составлять сейчас не менее 42 тысяч рублей. Именно это заявила Наталья Комарова, комментируя решения правительства автономного округа об изменении финансовых нормативов деятельности общеобразовательных учреждений.

Дело в том, что новая система оплаты труда работников образования построена таким образом, что львиная доля заработной платы учителя приходится не на базовый оклад (базовая единица, от которой считается оклад учителя, с 1 сентября он составляет 3970 рублей), а на разного рода стимулирующие добавки и выплаты. Которые устанавливает либо администрация учебных заведений, либо управляющие советы, которые, как правило, полностью контролируются директорами школ. По оценкам экспертов, именно эти стимулирующие доплаты и должны составлять основную часть заработной платы учителя. И вот здесь возникает проблема.

Оказывается, на самую высокую зарплату могут рассчитывать в основном заслуженные педагоги, или педагоги «при должности», например, заместитель директора. Молодежь, в которой так нуждаются школы именно сейчас, по-прежнему, будут получать вдвое меньше своих старших коллег.

Если посчитать данный момент на одной из школ Сургута, то получается, даже самый продвинутый учитель, педагог-новатор, может рассчитывать на сумму, не превышающую 25000 рублей. В школах Нягани в отделе кадров нам сказали, что зарплата педагогов со стажем, квалификацией и хорошим разрядом может достигать 50 тыс. рублей. Однако учителя информацию не подтвердили. Молодые специалисты же могут рассчитывать только на 20-27, да и педагоги со стажем далеко не ушли. Возможно, администрация школы и получает неплохие деньги, но это уже не обычные «среднестатистические» учителя.

Вот что говорят в департаменте образования Нефтеюганска: «Ставка педагога – 11 774 рубля. По новой тарификации заработная плата увеличится до 14–15 тыс. рублей. Ставка, плюс часы, плюс классное руководство, плюс другие доплаты, но максимум что сможет получить педагог-новичок 19–25 тысяч рублей. А если говорить о малокомплектных школах, школах, находящихся в маленьких поселках Югры, то максимальная заработная плата учителя здесь вряд ли превысит значение в 15000 рублей». Что и следовало доказать.

Так что, следует признать, наши учителя сегодня вынуждены жить в непрозрачных условиях, не ведая, сколько же денег они получат за свою работу и уповать на милость администрации.