ПравдаPRO зарплаты учителей в ХМАО
Опубликовано: 24 октября 2014, 20:51 | Служба новостей "ЮграPRO"
Бюджетная сфера, будь то льготы бюджетников, заработная плата или предоставление жилья – все это является предметом споров и обсуждений. Вот и повышение зарплаты учителей вот уже несколько лет – «острая» тема. Хотя было ли это повышение в действительности?
Средняя заработная плата учителей уже в 2013 году в Югре могла составить более 54 тысяч рублей. Ранее такие данные озвучила глава ХМАО Наталья Комарова. Повышение заработной платы учителей проводится в рамках указа от 7 мая 2012 года. Согласно данному указу, размер реальной заработной платы бюджетников к 2018 году должен вырасти в 1,4-1,5 раза. Реформа проходит в два этапа — с 2012 по 2014 и с 2015 по 2018 гг., фактически шесть лет. Именно сейчас время подводить итоги и считать «средние» зарплаты работников сферы образования. Отметим, из 14,4 млн бюджетников, больше всего работает в образовании (5,23 млн), масштаб реформы немалый.
Вот в канун Дня учителя было проведено исследование уровня жизни учителей по регионам РФ. Законы, принятые в России в 2012 году говорят о том, что в России учителя стали жить лучше. Так ли это на самом деле?
Если перейти к оценке итогов реформы за 2014 год, то в первую очередь, хотелось бы отметить увеличение средней заработной платы учителей. По данным Росстата, за первые 6 месяцев она составила 33 924 рубля, а в 2013 году средняя зарплата педагогических работников учреждений общего образования составляла 29 038 рублей. Получается, что за первое полугодие 2014 года зарплата выросла на 4 886 рублей. Иными словами, школьные учителя получили 10% надбавку к заработной плате в январе, а преподаватели вузов — 20%. Так как финансирование этих повышений обеспечивалось региональными бюджетами, в различных регионах цифры отличаются. Эти изменения касаются дошкольных и общеобразовательных учреждений, образовательных организаций как государственного, так и муниципального уровней.
Выделим «пятерку» регионов, где самая высокая оплата труда педагогов. Кстати, Москва и Санкт-Петербург здесь будут далеко не на первых местах. «Золотой призер» Ямало-Ненецкий автономный округ. Учительская зарплата там равна 83 174 рубля. «Серебро» у Чукотки — 76 713 руб. «Бронзу» взял Ненецкий автономный округ — 75 148 руб. Ханты-Мансийский автономный округ на четвертой позиции. Составители рейтинга уверены, что наши педагоги получают зарплату в 73 191 руб. Пятая строчка за Магаданской областью — 73 177 рублей.
Низкой оплатой труда учителей на фоне остальных регионов выделились Дагестан (17 448 руб.), Карачаево-Черкесская Республика (19 261 руб.), Мордовия (19 941 рублей).
Однако сумма заработной платы сама по себе не гарантирует высокий уровень жизни, ведь зачастую расходы преподавателей «съедают» все прибавки.
Если взять основные потребительские расходы трудоспособного населения, то их можно оценить по размеру потребительской корзины и стоимости ЖКУ. Югра вошла в «лидеры» по остатку заработной платы после вычета этого необходимого минимума. Исследователи высчитали ежемесячный объем расходов на ЖКУ в 2013 году на среднюю семью ХМАО, он равен 5253 рублей. Ну допустим. Однако с потребительской корзиной они явно пожадничали. Выделили всего 11 с «копейками» тысяч рублей. На собственном опыте знаю, этого не достаточно, в месяц мы тратим гораздо больше на продукты и предметы первой необходимости. И за вычетом ЖКУ и продуктовой корзины югорскому учителю остается 56852 рублей. Гуляй – не хочу, называется!
Причем, стоимость потребительской корзины указана по данным Росстата за 2014 год на человека, сумма по ЖКУ указана по данным Росстата за 2013 год на среднюю семью из 3-х человек. А если у педагога большая семья? К тому же если учесть, все расходы на транспорт, оплату детского сада, школ и секций, лекарств, Интернета и непредвиденные расходы, то, что же бедному учителю останется?
Останется только терпеть «вождение за нос». На конец второго квартала 2013 года средняя заработная плата учителя в Югре составляла 34,2 тысячи рублей. С 1 сентября она «увеличилась» на 30 и более процентов и должна составлять сейчас не менее 42 тысяч рублей. Именно это заявила Наталья Комарова, комментируя решения правительства автономного округа об изменении финансовых нормативов деятельности общеобразовательных учреждений.
Дело в том, что новая система оплаты труда работников образования построена таким образом, что львиная доля заработной платы учителя приходится не на базовый оклад (базовая единица, от которой считается оклад учителя, с 1 сентября он составляет 3970 рублей), а на разного рода стимулирующие добавки и выплаты. Которые устанавливает либо администрация учебных заведений, либо управляющие советы, которые, как правило, полностью контролируются директорами школ. По оценкам экспертов, именно эти стимулирующие доплаты и должны составлять основную часть заработной платы учителя. И вот здесь возникает проблема.
Оказывается, на самую высокую зарплату могут рассчитывать в основном заслуженные педагоги, или педагоги «при должности», например, заместитель директора. Молодежь, в которой так нуждаются школы именно сейчас, по-прежнему, будут получать вдвое меньше своих старших коллег.
Если посчитать данный момент на одной из школ Сургута, то получается, даже самый продвинутый учитель, педагог-новатор, может рассчитывать на сумму, не превышающую 25000 рублей. В школах Нягани в отделе кадров нам сказали, что зарплата педагогов со стажем, квалификацией и хорошим разрядом может достигать 50 тыс. рублей. Однако учителя информацию не подтвердили. Молодые специалисты же могут рассчитывать только на 20-27, да и педагоги со стажем далеко не ушли. Возможно, администрация школы и получает неплохие деньги, но это уже не обычные «среднестатистические» учителя.
Вот что говорят в департаменте образования Нефтеюганска: «Ставка педагога – 11 774 рубля. По новой тарификации заработная плата увеличится до 14–15 тыс. рублей. Ставка, плюс часы, плюс классное руководство, плюс другие доплаты, но максимум что сможет получить педагог-новичок 19–25 тысяч рублей. А если говорить о малокомплектных школах, школах, находящихся в маленьких поселках Югры, то максимальная заработная плата учителя здесь вряд ли превысит значение в 15000 рублей». Что и следовало доказать.
Так что, следует признать, наши учителя сегодня вынуждены жить в непрозрачных условиях, не ведая, сколько же денег они получат за свою работу и уповать на милость администрации.
Не знаю ни одного учителя с зарплатой 75 тысяч, а вот то, что директора школ сегодня получают по 150 тысяч это факт!
Хороший материал! Вот так дурят учителей сказками о высокой зарплате, потому молодежь и не идет в школы. Это было и в совковые времена — на знаменитом комбайновом заводе «Ростсельмаш» педагогов работало больше, чем в школах Ростова! Получат педдипломишко (вышка есть) и налево — где платят поприличней! То же и в вузах — Ректор 6-7 млн в год, проректора — 2-3, заслуженный профессор — 700 тыр, доцент — 500! Успокаивает только статистика — по ней нет в Югре повышения цен на продукты!
При таких зарплатах (72.000), что не видно очереди в отделе кадров. В школе остались одни пенсионеры, или те кто в 90-тых пришел…
В прошлом году совмещая ставку учителя начальных классов и завуча, моя жена зарабатывала 51.000 руб. В этом году на одну ставку завуча работает, зарплата 32.000 руб.
В прошлом году, работа в школе на 1,5 ставки получала 40 тыс. В этом году ушла из школы, получаю те же деньги при меньшей занятости. И никаких тетрадей.
Уже когда видишь цифру средней зарплаты не смешно, а горько и обидно, это не только мое мнение , как учителя-логопеда. В Нижневартовске, в МБОУ, 1 разряд, по специальности 23 года, со всеми»логопедическими надбавками»-21 тысяча, если урежут-смерть, деток «логопатов» прибавляется, что делать? А они все рапортуют… Я это говорила на другом сайте.
Это зарплата учителей. Она сильно отличается от зарплаты преподавателей колледжей. Но при этом ни там, ни там, как правильно сказано выше, очередь в отдел кадров не стоит, и работает много пенсионеров. Я работаю на две ставки (по сути две работы), плюс кабинет, плюс классное руководство — в месяц около 22тр за ВСЕ это. Но сюда НЕ входят часы, которые тратятся на написание и актуализацию методических пособий (про лекции вообще молчу, учитывая,что это не математика и прочие основополагающие дисциплины, которые нужны всем, но при этом годами не меняются по содержанию). Это раз, а во-вторых, это с ПРЕМИЕЙ. Как только не будет денег на премию, я, как преподаватель 1 категории (на высшую пока нельзя по закону), буду получать 11 за все тоже самое. Да, я периодически просматриваю другие вакансии, но почему я должна это делать? Почему никто не думает о том, что кому-то нравится работать со студентами (даже учитывая какой сложный контингент бывает). Мне нравится наш коллектив, нравится наше руководство, но и оно бессильно в данной ситуации. Живу и тружусь в Челябинске. Цены на все, при желании, можно посмотреть по местным сайтам.
Вообще-то, правда, в ХМАО очень хорошая зарплата у учителей. Кроме того учителям в сельской местности оплачивают большую часть коммунальных услуг. Учителя получают зарплаты даже больше, чем работники Сургутнефтегаза.
Не мучайтесь догадками. Средние зарплаты сейчас ежемесячно выкладываются на сайтах департамнтов образования в разделе финансовая деятельность. Например, в Нижневартовске самая низкая средняя зарплата 36 тыс. в школе #25
Уважаемая Лариса! Рассуждать и предполагать легче всего, и все познается в сравнении. Чтобы получать достойно, нужно забыть про семью, детей, полностью переключиться на чужих деток. Извините… Не каждый хочет жертвовать своим ради чужих, вот и получается, что работать на 1-1.5 ставки и оставлять время на семью- зарплата небольшая, чтобы получать хорошо, на 2 ставки и другая подработка — остаться без душевных и физических сил не каждый здравомыслящий человек согласится!
Скажите, сколько нужно отработать учителю при окладе в 7560 рублей? Вся львиная доля стимулирующих доплат достаётся свату брату директоров, а непростому учителю. Зарплата учителя втечении 10лет не изменяется, перекладывают из кармана в карман, а отчитываются об увеличении и никому за это не стыдно, и спросить не с кого, всё по закону. Ужас!Работаю учителем начальных классов при нагрузке 23учебных часа плюс 5 внеурочки зарплата 17800рублей, при стаже 30лет, вот такая заоблачная зарплата учителя. Пока не будет единых требований для начисления зарплаты учителя, об увеличении нечего и думать. Правительство РФ, повернитесь лицом к образованию, пока есть ещё на кого смотреть, а то повернётесь, а там пропасть…..
Работал в школе 51 час, из них 18 внеурочки ( 3 ставки почти ), зарплата была 40-43 тыс. На работе жил почти. Вот такие зарплаты у учителей.
Это называется хорошая зарплата. А нагрузку не учитывают при подсчёте.
Вышла с декрета,получила зарплату 17 тысяч(высшее образование, 19 часов, категории нет, правда, еще, все северные) — нахожусь в шоке от своей зарплаты… Как можно прожить на севере на эти деньги???все эти пустые слова о повышении зарплаты учителям-смех сквозь слезы… Обман… Кругом обман…
Все это печально, как выше писали, мне все нравится, но вот предметом заниматься некогда. Всегда брала ставку, меня это устраивало, например в 2014 при ставке 19 ч. (северные все), я получила 18018 руб. , после нового года , я стала получать 24000 руб.,не сидела сложа руки и участвовала со своими учениками, везде где можно. но в этом году профсоюз работников почему то решил, что 20% за стаж, а я проработала более 10 лет, строка в расчетке себя не оправдывающая, видимо, она исчезла из нее в целях перехода на эффективный контракт. Но все таки доплату за стаж не убрали , а оставили в виде баллов, если я раньше за стаж получала 1420+сев.+рай. коэф., то теперь 20 баллов примерно 700 руб.+сев.+рай. коэф., то есть получилось реальное уменьшение зарплаты, на 2015-2016 учебный год при нагрузке 33 часа (работать некому), моя зарплата уменьшилась на 3300 руб. Мне за 35, у нас в коллективе нет коллег после института, а если появляются , то через год или 2 уходят со школы и рассказывают свое пребывание в школе как страшный сон.
Я Проработал в школе после института три года, получал зарплату от 10 до 18 тыс , с 8 утра до 6 вечера, дети не слушаются, администрация всячески пыталась поддерживать молодых специалистов, но на такую зарплату, невозможно снимать жилье, обеспечить свою семью и мне пришлось уволиться. Ни сколько не жалею об этом , что уволился с этого дурдома.
самое интересное считая среднюю заработную плату м говорим не о ставке ,а о бешеной переработке ,и удивляет тот факт что работная на одного работодателя и выполняя один и тот же заказ государства мы имеем разную зарплату, то есть «аттракцион невиданной жадности» местничество противно!
Сургут. Преподаю в колледже. С марта отобрали доплату за стаж. Педагоги со стажем проиграли в зарплате от 7.000 до 11.000 рублей. Жить на севере на эти деньги невозможно при такой инфляции. Мы уже не сможем купить себе лекарств (очень дорого), не сможем оздоровить своих детей: не на что вывести их на море или в санаторий, не можем поехать в отпуск, билет на самолёт стоит запредельно дорого. Никакого уважения к Учителю в государстве нет. А есть программа уничтожения образования и последних опытных учителей. Поэтому нам не только не повысили зарплату за эти годы, а наоборот, отбирают под шумок последнюю.
В ХМАО, в сельской местности учителя у нас получают ОООчень хорошую зарплату + коммунальные оплата 100%, сколько к нам приехали временно поработать на год-два так и остаются, квартиры новые дают, все блага, никого не выкорчюешь, тогда как в администрации сельского поселения специалисты (высшее образование) получают 17 тыс., а безработные на общественных работах 15525+1275 доплата с Ц.З. Так где же справедливость????
У меня первая категория и 30 часов нагрузки. В результате на руки 40 000р. Уч. физической культуры. Сегодня день учителя. Дети поздравили. В бухгалтерии сказали что стимулирующих в этом месяце не будет — денег нет!
У меня Супруга учитель Английского языка, + классное руководство + платные уроки. 1.5 ставки = 28000р. получила за месяц. И кто будет работать за такие копейки??? Раньше указкой по голове дашь и успокоились, а сейчас слово лишнее сказать нельзя статья светит!!!!
Полностью согласна! Зарплата не растёт-а вот обязанностей прибавляется! В 2013 году з.п учителя была больше чем в 2016 году! Дурдом!
Да уж зарплата становится ниже и ниже. Никакого уважения к Учителю в государстве нет. А есть программа уничтожения образования и последних опытных учителей. Поэтому нам не только не повысили зарплату за эти годы, а наоборот, отбирают под шумок последнюю.А зачем убрали из зарплаты надбавку за стаж…???
Работаю учителем источник 20лет, северные 50процент .Районные70 .Зарплата на две ставил на руки 57тысяч, квартира бесплатный в новостройке, через 5летная стало нашей, джип ниссан в кредит, осталось погасить 250тысяч, жена красавица и двое ребятишек. Из Нижневартовска узнать не собираемся.