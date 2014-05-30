Нефтяники Югры готовятся к пожароопасному сезону

В компании «РН-Юганскнефтегаз» решили заранее подготовиться к чрезвычайным ситуациям. Как сообщили в пресс-службе нефтяного общества, на предприятии прошли учения по пожарной безопасности. Ровно в 10 часов утра на пульт дежурного пожарной части № 52 поступило сообщение о лесном пожаре в непосредственной близости от резервуарного парка ЦППН-3. Возгорание обнаружили сотрудники цеха во время плановых работ. Такова легенда учений по пожарной безопасности, которые состоялись в ООО «РН-Юганскнефтегаз».

На объекте подготовки нефти сразу раздался сигнал пожарной тревоги. Коллектив цеха перешел на работу в условиях чрезвычайной ситуации. Члены добровольного противопожарного формирования, действуя в соответствии с правилами, моментально перекрыли на резервуарах дыхательные клапана и подключили к пожарному гидранту рукава для подачи воды в систему охлаждения резервуара с нефтью. Как раз к этому времени, завывая сиренами и рыча мощными моторами к ограде, за которой полыхал условный пожар, въехали пожарные машины. Все заняли свои места согласно боевого расчета, и брандмейстеры приступили к боевому развертыванию. Задача огнеборцев заключалась в том, чтобы разместить пожарные стволы по периметру ограды, примыкающей к лесу, и поставить перед пожаром непреодолимую стену воды. Мощные потоки ударили через ограду ЦППН-3 в сторону леса менее чем через 5 минут после объявления тревоги.

Командир пожарной части уточнил, что за учения бывает только две оценки — «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Поэтому его оценка действиям своих подчиненных — положительная.

«За последние 4 года нам удалось не допустить на объектах Общества ни одного пожара, — пояснил руководитель учений, исполняющий обязанности начальника отдела пожарной безопасности УПБиОТ ООО «РН-Юганскнефтегаз» Игорь Слюсаренко. — Соответственно, нет и ущерба. Это результат плодотворной работы всех служб, в первую очередь, профилактических мероприятий, которые проводятся руководителями, наделенными правами пожарного надзора. Скоро будет запущена программа Компании «Роснефть» по приведению объектов Компании в соответствие требованиям пожарной безопасности на 2015-2019 г.г., сейчас проводим подготовительные работы».

Львиная доля обязанностей по предотвращению чрезвычайных ситуаций на нефтяных объектах лежит на плечах членов добровольных пожарных формирований (ДПФ). Сегодня добровольные пожарные ЦППН-3 отлично справилась со своей задачей. Один из самых молодых бойцов ДПФ, оператор товарный Сергей Домницкий, работает в цехе всего 2 месяца, а в формировании и того меньше – неделю. По боевому расчету он должен перекрыть предохранительные клапана резервуаров, чтобы исключить попадание внутрь емкостей искр огня.

«Такие учения помогают нам ясно понимать, что делать в случае чрезвычайной ситуации, чтобы каждый знал, что делать, куда бежать, чтобы не было неразберихи и паники», — считает Сергей.

Отметим, учения показали, что в целом нефтяники и пожарные готовы эффективно взаимодействовать при борьбе с лесными пожарами, которые угрожают объектам общества.