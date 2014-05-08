Тёмное дело. Сотрудник полиции Урая найден мёртвым в собственном доме

Сегодня, 8 мая, в собственном доме был обнаружен мертвым сотрудник ОМВД России по Ураю. Сообщение об обнаружении тела правоохранителя поступило в дежурную часть днем. Как пояснили в УМВД по Югре, рассматривается версия о самоубийстве сотрудника.

По информации пресс-службы Урайского городского суда, 23 апреля 2014 года суд приступил к рассмотрению в отношении сотрудника ОМВД России по Ураю, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших смерть гражданина, а также причинение тяжких последствий». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

Из собственных источников стало известно, что осенью прошлого года полицейский преследовал пьяного водителя, который врезался в эвакуатор и погиб. В отношении правоохранителя было возбуждено уголовное дело.

Отметим, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена служебная проверка.