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Тёмное дело. Сотрудник полиции Урая найден мёртвым в собственном доме

Опубликовано: 8 мая 2014, 17:05 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сегодня, 8 мая, в собственном доме был обнаружен мертвым сотрудник ОМВД России по Ураю. Сообщение об обнаружении тела правоохранителя поступило в дежурную часть днем. Как пояснили в УМВД по Югре, рассматривается версия о самоубийстве сотрудника.

По информации пресс-службы Урайского городского суда, 23 апреля 2014 года суд приступил к рассмотрению в отношении сотрудника ОМВД России по Ураю, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших смерть гражданина, а также причинение тяжких последствий». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

Из собственных источников стало известно, что осенью прошлого года полицейский преследовал пьяного водителя, который врезался в эвакуатор и погиб. В отношении правоохранителя было возбуждено уголовное дело.

Отметим, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена служебная проверка.

Рубрики: Общество, Происшествия, Урай.


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Комментарии

  1. Андрей:
    8 мая 2014 в 18:34

    И что здесь гадать! Как всегда, руководители Прокуратуры и СК довели хорошего полицейского до Самоубийства! Со слов родственников всему виной руководители СК и Прокуратуры! До каких пор будет продолжаться беспредел Следственного комитета и Прокуратуры!!!

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  2. Федор:
    8 мая 2014 в 19:04

    Я был в шоке когда узнал сегодня, что он застрелился. Я давно знал этого человека, Все это случилось из-за того, что на него следственный комитет и прокуратура по беспредулу завели уголовное дело и довели его до смерти. Вот она справедливость в России.

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  3. владимир:
    9 мая 2014 в 08:50

    Он не преследовал а просто поставил эвакуатор по перек дороги Сочувствую родным и близким

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  4. Карина:
    9 мая 2014 в 11:58

    Следственный комитет делал свою работу, что вы тут раздуваете??? Застрелился человек сам, это был его личный выбор.

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  5. Петр:
    11 мая 2014 в 17:11

    Завели я так понимаю не зря, нельзя чужими эвакуаторами дороги городить! Там между прочим люди погибли, да бухие, да сваливали, но они были живые и эвакуатор был целым до вмешательства сотрудника.

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  6. Вася:
    12 мая 2014 в 13:26

    Да бухие? А ствол в их машине нафик им был нужен? Как еще с такими боротся?

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  7. Alexs:
    13 мая 2014 в 00:37

    Народ, вы чего? С нашим начальником ГОВД кто хочеш застрелица. Не первый случай.

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  8. Вовка:
    8 августа 2014 в 20:17

    Здесь сказать нечего, дело тёмное. Тёмные люди кончают как нарки!
    В последние годы полицейские города Урай вообще темнят что-то, очень много работают, лица у них упитые или обколотые, или так кажется на первый взгляд. Наверное, в других малых поселениях нет таких частых патрулей по нескольким улицам этой помойки. Пардон за цинизм, но это правда.
    Штрафные подачи полицейские хорошо берут, а магазины крышуют, чтобы ночью алкаши пили да днём нарки комплекты в аптеках по нужде душевной брали.
    Да уж и глядишь-то, застрелится один-другой, али обколется, али бытовуха приключится, или ввалит им кто.
    Пусть они очеловечиваются уже, хватит им пить да наркоманить, или так и кончат!
    Им надо снова в армию идти, уважению к людям научиться!

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  9. Ольга:
    13 июня 2017 в 00:13

    Как фамилия?

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