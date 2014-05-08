Тёмное дело. Сотрудник полиции Урая найден мёртвым в собственном доме
Опубликовано: 8 мая 2014, 17:05 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня, 8 мая, в собственном доме был обнаружен мертвым сотрудник ОМВД России по Ураю. Сообщение об обнаружении тела правоохранителя поступило в дежурную часть днем. Как пояснили в УМВД по Югре, рассматривается версия о самоубийстве сотрудника.
По информации пресс-службы Урайского городского суда, 23 апреля 2014 года суд приступил к рассмотрению в отношении сотрудника ОМВД России по Ураю, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших смерть гражданина, а также причинение тяжких последствий». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.
Из собственных источников стало известно, что осенью прошлого года полицейский преследовал пьяного водителя, который врезался в эвакуатор и погиб. В отношении правоохранителя было возбуждено уголовное дело.
Отметим, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена служебная проверка.
И что здесь гадать! Как всегда, руководители Прокуратуры и СК довели хорошего полицейского до Самоубийства! Со слов родственников всему виной руководители СК и Прокуратуры! До каких пор будет продолжаться беспредел Следственного комитета и Прокуратуры!!!
Я был в шоке когда узнал сегодня, что он застрелился. Я давно знал этого человека, Все это случилось из-за того, что на него следственный комитет и прокуратура по беспредулу завели уголовное дело и довели его до смерти. Вот она справедливость в России.
Он не преследовал а просто поставил эвакуатор по перек дороги Сочувствую родным и близким
Следственный комитет делал свою работу, что вы тут раздуваете??? Застрелился человек сам, это был его личный выбор.
Завели я так понимаю не зря, нельзя чужими эвакуаторами дороги городить! Там между прочим люди погибли, да бухие, да сваливали, но они были живые и эвакуатор был целым до вмешательства сотрудника.
Да бухие? А ствол в их машине нафик им был нужен? Как еще с такими боротся?
Народ, вы чего? С нашим начальником ГОВД кто хочеш застрелица. Не первый случай.
Здесь сказать нечего, дело тёмное. Тёмные люди кончают как нарки!
В последние годы полицейские города Урай вообще темнят что-то, очень много работают, лица у них упитые или обколотые, или так кажется на первый взгляд. Наверное, в других малых поселениях нет таких частых патрулей по нескольким улицам этой помойки. Пардон за цинизм, но это правда.
Штрафные подачи полицейские хорошо берут, а магазины крышуют, чтобы ночью алкаши пили да днём нарки комплекты в аптеках по нужде душевной брали.
Да уж и глядишь-то, застрелится один-другой, али обколется, али бытовуха приключится, или ввалит им кто.
Пусть они очеловечиваются уже, хватит им пить да наркоманить, или так и кончат!
Им надо снова в армию идти, уважению к людям научиться!
Как фамилия?