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Комментарии:

Около тысячи молодых семей могут получить из бюджета ХМАО субсидии

Опубликовано: 11 февраля 2014, 17:14 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В бюджете Югры на субсидии участникам программы «Доступное жилье молодым» на 2014 год запланировано  около  800 млн рублей. Как отмечает пресс-служба «Ипотечного агентства Югры, данная сумма позволит обеспечить субсидиями около 1 000 молодых семей.

В феврале на эти цели запланировано 200 млн рублей. Ипотечным агентством буквально на прошлой неделе, 3 февраля, были направлены 263 участникам программы «Доступное жилье молодым» уведомления о праве на жилищную субсидию. Рассылкой уведомлений агентство будет заниматься до мая включительно  - в первый рабочий день каждого месяца.

Отметим, после получения уведомления участники программы должны собрать полный пакет документов и не позднее чем через 15 дней предоставить их в «Ипотечное агентство Югры».

Рубрики: Экономика. Метки: .


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Комментарии

  1. ВАРКАН:
    12 февраля 2014 в 10:38

    А КАК ЖЕ ОСТАЛЬНЫЕ 40000 CЕМЕЙ? ЕЛСИ ПО 1000 СЕМЕЙ В ГОД, ТО ТОГДА 40 ЛЕТ БУДУТ РАСЧИТЫВАТЬСЯ С «УЖЕ НЕ МОЛОДЫМИ» СЕМЬЯМИ?

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  2. Олег:
    13 февраля 2014 в 23:41

    При достижении 36 лет Вы вылетаете из очереди на субсидию, т.ч. не будет этих 40 000 семей. Меня уже вычеркнули…

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  3. Анастасия:
    2 марта 2014 в 23:07

    С каждым годом все меньше и меньше денег выделяют… Затягивают очередь специально…Я на первого ребенка получила через 3 месяца после подачи заявления…. это было в 2007 году. тогда в квартал выделяли больше чем сейчас за год…на второго уже 4 года в очереди сидим…и с такими темпами не понятно в этом году поподем ли в число счистливчиков….

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    • Татьяна:
      7 июня 2014 в 11:06

      Анастасия, Вы из какого города и какой номер в очереди. Хочется узнать на каком номере остановились.

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  4. User:
    6 марта 2014 в 11:32

    Помню, как красиво открывалась Олимпиада в Сочи песней группы ТАТУ «Нас не догонят!». В 2013 году было выделено 1 млрд. 200 миллионов и субсидию получили около 2-х тысяч семей, в 2014 выделено уже всего 800 миллионов и субсидию получат около тысячи, значит в 2015 году выделят не больше 400, а субсидию получит около 500 семей… ЭТО ТОЧНО — НАС НЕ ДОГОНЯТ!

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  5. Сергей:
    18 июня 2014 в 16:23

    Губернатор и правительство ХМАО свою задачу выполняют, для них главное побольше молодых семей в ипотеку «загнать», чтобы банки получали с народа, кредитовали строительство, так глядишь вроде экономика в округе движется более-менее. Все веревочки от банков и застройщиков ведут в правительство, там их хозяева сидят. На людей им плевать уже давно. Своими не продуманными законами, они раздули бесконечную очередь, которая уменьшается на 3-4 % в год, при этом, продолжают принимать в программу новых «бедолаг». Позор такому управлению…

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  6. Ольга:
    15 сентября 2014 в 17:22

    Кто-нибудь знает когда 2010 год закроют? Будет еще финансирование в 2014 году?

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  7. Галина:
    13 октября 2014 в 00:10

    Страшно подумать что может быть, а точнее не быть в 2015 году для помощи молодым семьям.

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  8. Красавчик:
    13 октября 2014 в 20:24

    Ответ Ольге — 2010 год полностью закроют в 2025 году и то за счет вылетевших по достижению 36 лет

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  9. ДЖУЛЬЕТА:
    27 октября 2014 в 14:46

    ЗДРАВСТВУЙТЕ!КАК МОЖНО ПРОВЕРИТЬ ОЧЕРЕДЬ НА СУБСИДИИ

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  10. Аня:
    19 декабря 2014 в 22:31

    Здравствуйте, скажите как проверить очередь на субсидию?Пробовала все варианты на сайте ИА. ромбики и все!

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  11. саида:
    3 февраля 2015 в 13:42

    кто -нибудь знает в данный момент какой квартал и год закрывают скажите пожалуйста

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  12. Зая:
    13 февраля 2015 в 07:43

    На сколько я знаю идет погашение июнь 2010

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  13. Татьяна:
    23 марта 2015 в 19:33

    Погашение июня — это мягко сказано, только первые числа закрыли.

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  14. Евгения:
    28 марта 2015 в 22:53

    На сайте Ипотечного агентства Югры в разделе общие вопросы есть такой вопрос:
    Здравствуйте! Подскажите, вступило в силу постановление Правительства округа о временной до 31.12.2013 года приостановке приёма заявлений на участие в подпрограммах «Доступное жилье молодым», «Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов в ХМАО — Югре», «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан». В ноябре 2011 года, мы вступили в подпрограмму «Доступное жилье молодым» и получили уведомление на получение субсидии на ребенка. Сейчас у нас родится еще один ребенок, и получается, мы уже не сможем сдать документы на субсидию на второго ребенка в связи с приостановкой подачи заявлений?

    Мне вот интересно, как это им уже выплатили субсидию на одного ребенка? Мы в сентябре встали, а нам еще ничего не выплатили. Может кто-нибудь подскажет?

    Ответить
  15. Аноним:
    14 апреля 2015 в 21:52

    Загнать столько тысяч молодых семей в кабалу своими обещаниями субсидий, создать такую финансовую пирамиду (Мавроди отдыхает) в угоду банкам. Ведь выплаты идут на погашение процентов, а основной не погашается. Господин губернатор как вам не стыдно так обманывать народ? В других даже менее обеспеченных регионах субсидии выплачивают сразу, а Вы только пообещали (обманули) и при таком финансировании этой программы субсидии никогда никто не получит.

    Ответить
  16. Ангел:
    15 сентября 2015 в 09:32

    Здравствуйте у меня вопрос. На данный момент действует программа по субсидированию на первого ребенка? У нас ипотека, если мы родим ребенка в 2016 году и выделим долю собственности на него, имеем ли право получить субсидию на погашение ипотеки?

    Ответить
  17. Ильдар:
    5 июня 2016 в 18:41

    Спасибо помахали рыбкой перед носом,простояли в очереди 5 лет. Послезавтра у жены 36 лет.Грустнее дня рождения не будет. Прощайте мои не родившиеся дети.

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  18. Обманутые:
    24 августа 2016 в 13:54

    Стоим на очереди с апреля 2011 г. Прошло 5 лет 4 мес., сил нет больше выплачивать кредит…Обещали 3 года, выдержали, но дальше не ожидали, что нас так обманут…Работа потеряна, уже продали машину чтоб банк кормить, на уступки не идут, а мы многодетные, приходится продавать квартиру…Народ не ведитесь на эти уловки и обещания, посмотрите на нас обманутых и кинутых…

    Ответить
  19. Василий:
    9 октября 2016 в 01:39

    За счёт тех кому исполнилось 36 очередь только и движется. В 2010 было 40 тыс. а сейчас 29 тыс. круто . Зато по отчётности ве очень красиво.

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  20. Аноним:
    10 февраля 2017 в 11:24

    стоим на очереди 5 лет, продвижение на 10 человек, до 36 лет точно не досидим там, зато информация есть, что 45 и 48 лет ( у КОТОРЫХ коттедж и три квартиры, а им зажравшимся все мало) получили субсидию как молодые, так что молодые граждане если нет связей у вас дак вот и сидите ждите

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  21. Надежда:
    19 февраля 2017 в 14:35

    Добрый день!
    Может кто подскажет,сейчас можно встать на очередь по субсидии с хмао на детей

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