Около тысячи молодых семей могут получить из бюджета ХМАО субсидии
Опубликовано: 11 февраля 2014, 17:14 | Служба новостей "ЮграPRO"
В бюджете Югры на субсидии участникам программы «Доступное жилье молодым» на 2014 год запланировано около 800 млн рублей. Как отмечает пресс-служба «Ипотечного агентства Югры, данная сумма позволит обеспечить субсидиями около 1 000 молодых семей.
В феврале на эти цели запланировано 200 млн рублей. Ипотечным агентством буквально на прошлой неделе, 3 февраля, были направлены 263 участникам программы «Доступное жилье молодым» уведомления о праве на жилищную субсидию. Рассылкой уведомлений агентство будет заниматься до мая включительно - в первый рабочий день каждого месяца.
Отметим, после получения уведомления участники программы должны собрать полный пакет документов и не позднее чем через 15 дней предоставить их в «Ипотечное агентство Югры».
Рубрики: Экономика. Метки: Ипотечное агентство Югры.
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А КАК ЖЕ ОСТАЛЬНЫЕ 40000 CЕМЕЙ? ЕЛСИ ПО 1000 СЕМЕЙ В ГОД, ТО ТОГДА 40 ЛЕТ БУДУТ РАСЧИТЫВАТЬСЯ С «УЖЕ НЕ МОЛОДЫМИ» СЕМЬЯМИ?
Будут, будут — если те доживут….
При достижении 36 лет Вы вылетаете из очереди на субсидию, т.ч. не будет этих 40 000 семей. Меня уже вычеркнули…
С каждым годом все меньше и меньше денег выделяют… Затягивают очередь специально…Я на первого ребенка получила через 3 месяца после подачи заявления…. это было в 2007 году. тогда в квартал выделяли больше чем сейчас за год…на второго уже 4 года в очереди сидим…и с такими темпами не понятно в этом году поподем ли в число счистливчиков….
Анастасия, Вы из какого города и какой номер в очереди. Хочется узнать на каком номере остановились.
Помню, как красиво открывалась Олимпиада в Сочи песней группы ТАТУ «Нас не догонят!». В 2013 году было выделено 1 млрд. 200 миллионов и субсидию получили около 2-х тысяч семей, в 2014 выделено уже всего 800 миллионов и субсидию получат около тысячи, значит в 2015 году выделят не больше 400, а субсидию получит около 500 семей… ЭТО ТОЧНО — НАС НЕ ДОГОНЯТ!
Губернатор и правительство ХМАО свою задачу выполняют, для них главное побольше молодых семей в ипотеку «загнать», чтобы банки получали с народа, кредитовали строительство, так глядишь вроде экономика в округе движется более-менее. Все веревочки от банков и застройщиков ведут в правительство, там их хозяева сидят. На людей им плевать уже давно. Своими не продуманными законами, они раздули бесконечную очередь, которая уменьшается на 3-4 % в год, при этом, продолжают принимать в программу новых «бедолаг». Позор такому управлению…
Кто-нибудь знает когда 2010 год закроют? Будет еще финансирование в 2014 году?
Страшно подумать что может быть, а точнее не быть в 2015 году для помощи молодым семьям.
Ответ Ольге — 2010 год полностью закроют в 2025 году и то за счет вылетевших по достижению 36 лет
ЗДРАВСТВУЙТЕ!КАК МОЖНО ПРОВЕРИТЬ ОЧЕРЕДЬ НА СУБСИДИИ
Здравствуйте, скажите как проверить очередь на субсидию?Пробовала все варианты на сайте ИА. ромбики и все!
кто -нибудь знает в данный момент какой квартал и год закрывают скажите пожалуйста
На сколько я знаю идет погашение июнь 2010
Погашение июня — это мягко сказано, только первые числа закрыли.
На сайте Ипотечного агентства Югры в разделе общие вопросы есть такой вопрос:
Здравствуйте! Подскажите, вступило в силу постановление Правительства округа о временной до 31.12.2013 года приостановке приёма заявлений на участие в подпрограммах «Доступное жилье молодым», «Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов в ХМАО — Югре», «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан». В ноябре 2011 года, мы вступили в подпрограмму «Доступное жилье молодым» и получили уведомление на получение субсидии на ребенка. Сейчас у нас родится еще один ребенок, и получается, мы уже не сможем сдать документы на субсидию на второго ребенка в связи с приостановкой подачи заявлений?
Мне вот интересно, как это им уже выплатили субсидию на одного ребенка? Мы в сентябре встали, а нам еще ничего не выплатили. Может кто-нибудь подскажет?
Евгения, тоже интересно. … как так получилось
Загнать столько тысяч молодых семей в кабалу своими обещаниями субсидий, создать такую финансовую пирамиду (Мавроди отдыхает) в угоду банкам. Ведь выплаты идут на погашение процентов, а основной не погашается. Господин губернатор как вам не стыдно так обманывать народ? В других даже менее обеспеченных регионах субсидии выплачивают сразу, а Вы только пообещали (обманули) и при таком финансировании этой программы субсидии никогда никто не получит.
Здравствуйте у меня вопрос. На данный момент действует программа по субсидированию на первого ребенка? У нас ипотека, если мы родим ребенка в 2016 году и выделим долю собственности на него, имеем ли право получить субсидию на погашение ипотеки?
Спасибо помахали рыбкой перед носом,простояли в очереди 5 лет. Послезавтра у жены 36 лет.Грустнее дня рождения не будет. Прощайте мои не родившиеся дети.
Стоим на очереди с апреля 2011 г. Прошло 5 лет 4 мес., сил нет больше выплачивать кредит…Обещали 3 года, выдержали, но дальше не ожидали, что нас так обманут…Работа потеряна, уже продали машину чтоб банк кормить, на уступки не идут, а мы многодетные, приходится продавать квартиру…Народ не ведитесь на эти уловки и обещания, посмотрите на нас обманутых и кинутых…
А если продать квартиру, та что в ипотечное, а доли выделенные на детей? ?? Я про орган опеки ….
За счёт тех кому исполнилось 36 очередь только и движется. В 2010 было 40 тыс. а сейчас 29 тыс. круто . Зато по отчётности ве очень красиво.
стоим на очереди 5 лет, продвижение на 10 человек, до 36 лет точно не досидим там, зато информация есть, что 45 и 48 лет ( у КОТОРЫХ коттедж и три квартиры, а им зажравшимся все мало) получили субсидию как молодые, так что молодые граждане если нет связей у вас дак вот и сидите ждите
Добрый день!
Может кто подскажет,сейчас можно встать на очередь по субсидии с хмао на детей