Около тысячи молодых семей могут получить из бюджета ХМАО субсидии

В бюджете Югры на субсидии участникам программы «Доступное жилье молодым» на 2014 год запланировано около 800 млн рублей. Как отмечает пресс-служба «Ипотечного агентства Югры, данная сумма позволит обеспечить субсидиями около 1 000 молодых семей.

В феврале на эти цели запланировано 200 млн рублей. Ипотечным агентством буквально на прошлой неделе, 3 февраля, были направлены 263 участникам программы «Доступное жилье молодым» уведомления о праве на жилищную субсидию. Рассылкой уведомлений агентство будет заниматься до мая включительно - в первый рабочий день каждого месяца.

Отметим, после получения уведомления участники программы должны собрать полный пакет документов и не позднее чем через 15 дней предоставить их в «Ипотечное агентство Югры».