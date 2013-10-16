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Два юных жителя Нижневартовска стали жертвами пожилого сапожника. Мужчина получил 10 лет колонии

Опубликовано: 16 октября 2013, 17:22 | Служба новостей "ЮграPRO"

В Нижневартовске 66-летний Анвар Гапиржонов осужден на 10 лет за развращение мальчиков 1998 и 1997 годов рождения. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ХМАО.

Как стало известно, в январе 2011 года осужденный, работая в павильоне «Ремонт обуви» на автобусной остановке в Нижневартовске, познакомился с учащимся шестого класса. После мальчик стал периодически приходить к мужчине пообщаться и посмотреть телевизор. Войдя в доверие к мальчику, Гапиржонов неоднократно показывал ему порнографические видеоролики на телефоне, а также вел разговоры на сексуальные темы, чем оказывал на него развращающее влияние.

Более того, он неоднократно вступал с малолетним в половую связь. Мальчик, в свою очередь, не отказывал ему, поскольку боялся, что мужчина больше не пустит его в павильон смотреть телевизор и играть на сотовом телефоне. О случившемся потерпевший рассказал спустя год после знакомства с осужденным, в январе 2012 года мама и сестра подростка сообщили об этом в правоохранительные органы.

Также стал известен факт, что работник павильона пытался развратить еще одного ребенка 1997 года рождения, которому показывал порнографический ролик на своем телефоне.

Анвар Гапиржонов осужден по статье «мужеложство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста и половой зрелости», а также «развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Рубрики: Нижневартовск, Происшествия. Метки: .


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Комментарии

  1. Сибиряк:
    16 октября 2013 в 18:52

    Во опять в Вартовске педофил ч…, когда выгонете ч… с севера. То в Радужном парней порежут, то Гондопога, то Москва, вот теперь и до Вартовска добрались. Гнать их вшею в течении 24 часов вместе всех скопом…

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  2. Свой.:
    16 октября 2013 в 18:57

    Д…остало это все, в Вартовске все маршрутники то казахи то узбеки , то таджики , руских повыгоняли теперь сюда прут, вот теперь пускай власти расхлебывают. Мэр Нвартовска продажный, с его подачи такой бардак.Когда уберут … этих. Почему полиция не смотрит, ФМС где почему нет проверок на предприятиях, куча народу иногородних работают а своим нет работы.Ш…

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  3. Мудрый:
    17 октября 2013 в 15:30

    Объединяйтесь в иницыативные группы,и требуйте чтобы было понимание со стороны Управы.

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  4. анвар:
    10 марта 2017 в 23:56

    Врут ВСЕ ОНИ!

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