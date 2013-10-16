Два юных жителя Нижневартовска стали жертвами пожилого сапожника. Мужчина получил 10 лет колонии

В Нижневартовске 66-летний Анвар Гапиржонов осужден на 10 лет за развращение мальчиков 1998 и 1997 годов рождения. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ХМАО.

Как стало известно, в январе 2011 года осужденный, работая в павильоне «Ремонт обуви» на автобусной остановке в Нижневартовске, познакомился с учащимся шестого класса. После мальчик стал периодически приходить к мужчине пообщаться и посмотреть телевизор. Войдя в доверие к мальчику, Гапиржонов неоднократно показывал ему порнографические видеоролики на телефоне, а также вел разговоры на сексуальные темы, чем оказывал на него развращающее влияние.

Более того, он неоднократно вступал с малолетним в половую связь. Мальчик, в свою очередь, не отказывал ему, поскольку боялся, что мужчина больше не пустит его в павильон смотреть телевизор и играть на сотовом телефоне. О случившемся потерпевший рассказал спустя год после знакомства с осужденным, в январе 2012 года мама и сестра подростка сообщили об этом в правоохранительные органы.

Также стал известен факт, что работник павильона пытался развратить еще одного ребенка 1997 года рождения, которому показывал порнографический ролик на своем телефоне.

Анвар Гапиржонов осужден по статье «мужеложство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста и половой зрелости», а также «развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста».