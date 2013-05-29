Каплевидный бриллиант продали с аукциона за 11 миллионов долларов

Бриллиант огранки бриолет продан за рекордные 11 миллионов долларов в Гонконге на аукционе Christie’s, передает РИА «Новости».

Камень каплевидной формы в 75,36 карата считается самым крупным бесцветным бриллиантом такой огранки. Бриллианты-бриолеты ценятся из-за того, что для их изготовления требуются крупные алмазы.