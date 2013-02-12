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Технология АСП позволит нефтяникам ХМАО к 2030 году дополнительно добыть 2,4 млрд тонн нефти

Опубликовано: 12 февраля 2013, 16:24 | Служба новостей "ЮграPRO"

Применение химического заводнения на основе технологии АСП позволит добыть нефтяникам, работающим в ХМАО, дополнительно 2,4 млрд тонн нефти до 2030 года. Такая оценка технологии дана специалистами Научно-аналитического центра рационального недропользования имени В.И. Шпильмана, сообщает пресс-служба компании «Салым Петролеум Девелопмент».

В отчете центра отмечается, что по результатам применения технологии в разных странах коэффициент извлечения нефти месторождения увеличивался на 10-20% от начальных геологических запасов по сравнению с обычным заводнением.

«Месторождения ХМАО, в том числе такие крупнейшие объекты разработки, как Самотлорское, Федоровское и Приобское, обладают схожими свойствами с нефтяными пластами, на которых получен положительный опыт применения технологии АСП», — говорится в сообщении.

Отметим, что в ноябре 2012 года акционеры «Салым Петролеум Девелопмент» одобрили реализацию пилотного проекта АСП на Салымской группе нефтяных месторождений в 2013-2015 годах.

Рубрики: Общество. Метки: .


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