Медведев определился с подчинёнными. В кругу премьера теперь не будет ни Голиковой, ни Набиуллиной

Правительство Дмитрия Медведева сформировано, завтра оно приступит к работе, сообщают «Ведомости». Большинство членов кабинета не настроены на реформы, считают эксперты.

Так, старший эшелон правительства, в отличие от младшего — министерского, поменяется мало. Как и обещал Медведев, зампредов правительства будет семь: Игорь Шувалов (первый зампред), бывший помощник президента Аркадий Дворкович, Владислав Сурков, бывшая заммэра Москвы Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Дмитрий Рогозин и Александр Хлопонин.

Игорь Шувалов будет координировать финансовый блок, приватизацию и жилье. Дворковичу досталось кураторство всех отраслей промышленности, включая ТЭК, транспорт и сельское хозяйство. Сурков будет руководителем аппарата правительства и оставит за собой инновации, науку и культуру. Козаку предстоит закончить олимпийский проект, он руководит строительным сектором. Рогозин продолжит заниматься ВПК, Хлопонин — Северным Кавказом.

А вот министерства претерпели гораздо больше изменений, чем «верхи», но министром финансов остается Антон Силуанов. Это означает преемственность политики, считают сотрудники Минфина. «Антон Германович всю жизнь проработал в Минфине, знает ведомство как свои пять пальцев», — объясняет один из них.

Нынешний министр экономического развития Эльвира Набиуллина, скорее всего, уйдет в администрацию президента, на ее месте будет директор департамента минэкономразвития Андрей Белоусов.

Министром промышленности и торговли остается Денис Мантуров. Один из основных кандидатов на пост министра энергетики — бывший замминистра финансов Александр Новак. Главным кандидатом в министры связи менеджеры и акционеры крупных телекоммуникационных компаний называют Николая Никифорова, министра связи Татарстана.

Министерство транспорта возглавит Максим Соколов. Последние два года он возглавляет в аппарате правительства департамент промышленности и инфраструктуры.

Ольга Голодец возглавит социальный блок, в последние полтора года она руководила социальным блоком в мэрии Москвы.

Министерство здравоохранения и социального развития делят на два: здравоохранения и труда. Министрами станут заместители Татьяны Голиковой: здравоохранения — Вероника Скворцова, труда — Максим Топилин.

Голикова уйдет из правительства, но продолжит курировать социальные вопросы: она станет помощницей президента по социальным вопросам, рассказывают федеральные чиновники. Влияние Голиковой на социальный блок продолжит быть доминирующим, уверены они.

Основная проблема будущего правительства — низкий настрой на реформы: большинство кандидатов «против» или безразличны к ключевым предложениям стратегии развития России до 2020 года, которую сам Медведев публично объявил основой программы своего правительства. Значение прежнего состава правительства останется большим, считают федеральные чиновники: бывшие министры будут влиять на политику из администрации президента.