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Комментарии:

Сургут попал в пятёрку самых богатых городов: доходы бюджета на душу населения составили 61,9 тыс. рублей

Опубликовано: 4 апреля 2012, 10:26 | Служба новостей "ЮграPRO"

Крупнейший город ХМАО с населением более 300 тыс. человек — Сургут — вновь попал в рейтинги самых состоятельных городов России. Журнал «Коммерсант Секрет Фирмы» составил очередной ежегодный рейтинг лучших городов с населением от 100 тыс. человек, в некоторые номинации попал и Сургут.

Так, Сургут стал пятым в рейтинге самых финансово обеспеченных городов — доходы бюджета на душу населения составили 61,9 тыс. рублей. Лидирует по этому показателю Новый Уренгой — 105,5 тыс. рублей, затем идет Москва — 97,8 тыс. рублей, Ноябрьск — 73,6 тыс. рублей, Санкт-Петербург — 71,7 тыс. рублей.

Сургут также попал в список городов с самым богатым населением. По показателю среднедушевого оборота розничной торговли к стоимости фиксированного набора товаров и услуг первое место держит Тюмень (23,31 раз), второе — Химки (21,35), третий — Сургут (20,52 раз).

В рейтингах издания засветился и Нефтеюганск. Город стал пятым в рейтинге городов с самыми высокими поступлениями дотаций и субсидий, в Нефтеюганске они составили 25,8 тыс. рублей на душу населения.

Отметим, рейтинг составлен по данным сборника «Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов в 2010 году» (опубликован 31 января 2012 года), а также по отчетам об исполнении муниципальных бюджетов за 2010 год.

Рубрики: Нефтеюганск, Общество, Сургут, Экономика.


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Комментарии

  1. Гость:
    1 мая 2016 в 20:32

    Сколько???61,9 тыс на человек , сума сошли что ли ?? Откуда такие цыфры ??

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  2. Гость:
    31 декабря 2016 в 11:42

    Мне тоже интересно. Берут цифры у начальников СНГ, Газпром, и делят на все населения. Средняя зарплата составляет в среднем 30-40 тыс

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