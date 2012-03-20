Forbes оценил надежность уральских банков. Отличился ХМб

По оценке журнала Forbes, самым крупным и надёжным в Уральском федеральном округе является Ханты-Мансийский банк. В общероссийском рейтинге по размеру активов он занимает 23 место — 214,7 млрд рублей. Общая оценка Ханты-Мансийского банка – четыре балла. В банке размещены 53 млрд рублей средств физических лиц, сообщили в пресс-службе кредитно-финансовой организации.

Как говорится в исследовании, первая сотня банков по размеру активов разбита на группы надежности исходя из оценок рейтинговых агентств на конец февраля 2012 года – от самой высокой (пять звезд, уровень ВВВ) до самой низкой (две звезды, ССС). При наличии нескольких оценок выбиралась самая консервативная.