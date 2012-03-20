Forbes оценил надежность уральских банков. Отличился ХМб
Опубликовано: 20 марта 2012, 13:59 | Служба новостей "ЮграPRO"
По оценке журнала Forbes, самым крупным и надёжным в Уральском федеральном округе является Ханты-Мансийский банк. В общероссийском рейтинге по размеру активов он занимает 23 место — 214,7 млрд рублей. Общая оценка Ханты-Мансийского банка – четыре балла. В банке размещены 53 млрд рублей средств физических лиц, сообщили в пресс-службе кредитно-финансовой организации.
Как говорится в исследовании, первая сотня банков по размеру активов разбита на группы надежности исходя из оценок рейтинговых агентств на конец февраля 2012 года – от самой высокой (пять звезд, уровень ВВВ) до самой низкой (две звезды, ССС). При наличии нескольких оценок выбиралась самая консервативная.
Рубрики: Экономика. Метки: Ханты-Мансийский банк.
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А можно продвигать сайт ради того, чтобы его продвигать. Цель — расположение сайта на первых страницах результатов поиска. При этом качество текстов на интернет-ресурсе не важно. Это WEB OPTIMIZATION (он же — Search Engine Optimization, поисковая оптимизация, или сео-копирайтинг в русской транскрипции).
Немного страшновато. Опять новые изменения — Остров. В отдельных публикациях пророчат, что Яндекс будет напоминать своеобразный интернет магазин, А товары — сайты, которые заплатили больше. Ну чтож.Будем продолжать идти маленькими шажками к большим успехам и надеяться на скорые перемены. Часто изменения в работе Яндекса бывают положительными для новичков. Я тоже поначалу удивлялась. Но в основном, когда вбивают в поисковую строку запрос, все выбирают подсказку, которую предлагает Яндекс.
На сегодняшний день конфликты между поисковыми система и оптимизаторами — обыденное дело. Оптимизаторы заинтересованы в том, что бы раскручиваемые сайты появлялись в топ-выдаче по тем или иным ключевым словам, а поисковики затачиваются так, что бы не дать возможности сайтам, которые, скажем, имеют контент в виде рефератов и курсовых работ продвигать другие сайты к этой теме не имеющих никакого отношения — например, подшипники, холодильники и т.п.
Официальное описание: Книга создавалась для тех, кто хочет структурировать свои знания в области SEARCH ENGINE OPTIMISATION, чтобы быстро выявлять проблемы и находить пути решения. Отзыв: «Прочитав книгу, я остался очень доволен — затронуты основы, история развития и устройство поисковых систем, типы поисковых роботов, скорость индексации, АГС-17 и АГС-30 и многое другое полезное для прочтения».
Google Dance, так же может проявляться и из-за технических операций, которые осуществляют инженеры google’а (например, перемены в алгоритме поисковика или т.п.), но это происходит не так часто — поэтому главная причина, по которой происходит Google Dance, это обновление индексной базы на всех дата-центрах. Обновление происходит раз в месяц (в конце месяца) и длится в течении нескольких дней.
Решил заработать в Интернете? Тогда специально для тебя несколько моих советов о том, как начать зарабатывать в интернете и не совершить типичных ошибок. А если ты решил зарабатывать на сайте, то здесь сможешь прочесть о том, как сделать свой сайт популярнее среди пользователей Интернета. Eric Enge — основатель Stone Temple Consulting — одного из лидеров зарубежного SEARCH ENGINE OPTIMIZATION-рынка, автор регулярной колонки для Search Engine Land and Search Engine Watch. Автор: Вадим Миклуха — ведущий специалист по поисковой оптимизации холдинга Ingate. В послужном списке более 850 сайтов, в том числе Peugeot, Philips,Спортмастер, Xerox.
Создание специальных ресурсов касательно актуальных событий. К примеру, народ любит мусолить такие глобальные темы, как скажем, 2012 год, запрет распития пива на улице, запуск андронного коллайдера ну и т.п. Все это есть отличный повод привлечь траф. Допустим, данный метод отлично подходит для получения уников из тех же сателлитов. На практике же, все выглядит сложнее и, если копнуть тему ключевых слов и индекса цитирования, то начинаются дебри. Но об этом — в специальной статье.
сео продвижение сайтов что это: обзор на http://promote-my.website/poleznoe-o-seo-reskrutke/85-seo-whats-new.html
В принципе, уже давно ожидалось, что такие элементы рано или поздно появятся — и вот, на сегодняшний день, мы уже имеем video и audio. Основная задача этого новшества — более тесная интеграция мультимедийного контента с основной частью веб-страницы. Другой момент — посредством этих элементов отпадает потребность в использовании сторонних продуктов (плагинов) для просмотра и прослушивания мультимедийного контента.
Решил заработать в Интернете? Тогда специально для тебя несколько моих советов о том, как начать зарабатывать в интернете и не совершить типичных ошибок. А если ты решил зарабатывать на сайте, то здесь сможешь прочесть о том, как сделать свой сайт популярнее среди пользователей Интернета. Eric Enge — основатель Stone Temple Consulting — одного из лидеров зарубежного SEARCH ENGINE MARKETING-рынка, автор регулярной колонки для Search Engine Land and Search Engine Watch. Автор: Вадим Миклуха — ведущий специалист по поисковой оптимизации холдинга Ingate. В послужном списке более 850 сайтов, в том числе Peugeot, Philips,Спортмастер, Xerox.
Поэтому поисковики, оснащены и постоянно оснащаются новыми фильтрами, которые идентифицируют, скажем, те же самые дорвеи и банят все ссылки, которые есть в них. Как результат — черной оптимизацией можно не только быстро раскрутить свой сайт, но и получить прямо противоположный эффект, а это значит — быть внесенным в черный список поисковой системы и потерять все, что было до этого в плане раскрутки. В черной оптимизации, помимо дорвеев с редиректом, используют: невидимый текст, клоакинг и непотистский спам.
Немного страшновато. Опять новые изменения — Остров. В отдельных публикациях пророчат, что Яндекс будет напоминать своеобразный интернет магазин, А товары — сайты, которые заплатили больше. Ну чтож.Будем продолжать идти маленькими шажками к большим успехам и надеяться на скорые перемены. Часто изменения в работе Яндекса бывают положительными для новичков. Я тоже поначалу удивлялась. Но в основном, когда вбивают в поисковую строку запрос, все выбирают подсказку, которую предлагает Яндекс.
Редко оставляю комментарии, но действительно интересный сайт, удачи Вам!