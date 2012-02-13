В Радужном за 5 лет планируют снести более 400 балков. Местные власти обсудили перспективы избавления города от времянок
Опубликовано: 13 февраля 2012, 15:58 | Служба новостей "ЮграPRO"
В администрации Радужного в ходе круглого стола обсудили перспективы ликвидации балочного фонда. Как сообщил глава городской администрации Сергей Баскаков, программа ликвидации балочного фонда рассчитана на 5 лет. В течение этого времени под снос пойдут более 400 балков, финансирование программы начнется, вероятнее всего, весной этого года. На данный момент специалисты структурных подразделений администрации города вплотную заняты инвентаризацией и планировкой нового облика микрорайона «Южный».
В свою очередь, начальник управления архитектуры и градостроительства Наталья Борздова представила присутствующим проект поселка, рассчитанный на 10 лет. Она отметила, что на застройку жилых объектов будет выделено 30 участков. На данный момент порядка 10 заявлений уже принято и зарегистрировано.
Напомним, окружные власти готовятся субсидировать программу ликвидации балочного фонда в размере 1 млн 150 тысяч рублей (на семью) для приобретения или строительства жилых помещений.
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