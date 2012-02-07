Мама напрокат. Что таит в себе суррогатное материнство?

Суррогатное материнство во все времена привлекало внимание людей. Впервые оно упоминается в самой Библии, а точнее – в Ветхом Завете: Сарра, жена Авраама, будучи бесплодной, наняла свою служанку Агарь, чтобы выносить ребенка своего мужа. Конечно, сейчас суррогатное материнство связано с вмешательством медицины. Отсюда возникает множество споров. Одни утверждают, что это вызов природе и ни к чему хорошему не приведет, другие видят в этом единственный выход для бесплодных супругов. Но ясно одно – отныне суррогатное материнство в России стало легальным.

В ноябре 2011 года вступил в силу федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», в котором впервые в России дано определение понятия «суррогатное материнство».

Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка по договору, заключаемому между суррогатной матерью и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения и для которых вынашивание беременности и рождение невозможно по медицинским показаниям.

Законом также определены требования к женщине, решившей стать суррогатной матерью: возраст от 20 до 35 лет; наличие одного здорового ребенка; наличие медицинского заключения об удовлетворительном состоянии здоровья; оформление письменного добровольного согласия на медицинское вмешательство; суррогатная мать не может одновременно являться донором яйцеклетки; и наконец, в случае, если женщина состоит в браке, должно быть оформлено письменное согласие супруга на суррогатное материнство.

Все правовые взаимоотношения между суррогатной матерью и потенциальными родителями ребенка оформляются договором. Мировая практика знает много скандальных историй, связанных с нарушениями таких документов. В одних суррогатная мать отказывается отдавать ребенка, в других – потенциальные родители передумали его принимать, третьи известны рождением слабых, больных детей, не нужных уже никому.

Но договор по сути – это всего лишь бумажка. В реальности ни суррогатные матери, ни биологические родители, ни их дети никак не защищены. Закон не регламентирует отпуск по уходу за ребенком, рожденным от суррогатной матери. Нет ответа на вопрос, что делать в случае развода потенциальных родителей на стадии беременности суррмамы, когда один из супругов, чаще всего жена, не имеющая генетической связи с ребенком, отказывается от младенца.

Слабой стороной действующего российского законодательства является и то, что суррогатная мать не обязана давать свое согласие на запись биологических родителей в качестве родителей выношенного ей ребенка и, в принципе, может оставить его себе. Но такое случается редко.

Суррогатное материнство – это бизнес. Гонорар суррогатной матери за рождение ребенка, по меркам юристов, в среднем составляет от 600 тысяч до 1,5 млн рублей. К этой сумме стоит приплюсовать все обследования, УЗИ, анализы, процедуры, применяемые препараты, затраты на сами роды. Но, что хуже всего, узаконенное суррогатное материнство – это непаханое поле для мошенников.

Противников у суррогатного материнства много. Одни опасаются порочной практики превращения детей в подобие товара. Другие считают, что суррогатное материнство эксплуатирует женщин, а религиозные деятели видят в нем безнравственную тенденцию, подрывающую святость брака и семьи.

Минусы суррогатного материнства можно перечислять долго, поскольку такой вид вспомогательной репродуктивной технологии (ВРТ) еще достаточно молод. Но что остается делать женщине, которая по состоянию здоровья не способна зачать и выносить собственного ребенка?

Для Югры суррогатное материнство еще, что называется, в диковинку. Как сообщила «ЮграPRO» заместитель директора окружного департамента здравоохранения Тамара Овечкина, в Ханты-Мансийском округе на диспансерном учете по бесплодию состоит 1 тысяча 916 женщин. Для их лечения в Югре функционируют два отделения ВРТ в перинатальных центрах Ханты-Мансийска и Сургута. Но оба центра не предоставляют услуги суррогатного материнства, а ближайшее медицинское учреждение, имеющее опыт в суррогатном материнстве, находится в Тюмени.

Невозможно представить боль женщины, лишенной счастья материнства. Использование суррогатного материнства чаще всего является отчаянным шагом. Не так просто доверить чужому человеку вынашивание и рождение собственного ребенка. И как бы ни складывались обстоятельства, рожденный ребенок не должен столкнуться с тем, что его появление на свет уже всем безразлично.