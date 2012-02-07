Мама напрокат. Что таит в себе суррогатное материнство?
Опубликовано: 7 февраля 2012, 5:53 | Служба новостей "ЮграPRO"
Суррогатное материнство во все времена привлекало внимание людей. Впервые оно упоминается в самой Библии, а точнее – в Ветхом Завете: Сарра, жена Авраама, будучи бесплодной, наняла свою служанку Агарь, чтобы выносить ребенка своего мужа. Конечно, сейчас суррогатное материнство связано с вмешательством медицины. Отсюда возникает множество споров. Одни утверждают, что это вызов природе и ни к чему хорошему не приведет, другие видят в этом единственный выход для бесплодных супругов. Но ясно одно – отныне суррогатное материнство в России стало легальным.
В ноябре 2011 года вступил в силу федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», в котором впервые в России дано определение понятия «суррогатное материнство».
Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка по договору, заключаемому между суррогатной матерью и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения и для которых вынашивание беременности и рождение невозможно по медицинским показаниям.
Законом также определены требования к женщине, решившей стать суррогатной матерью: возраст от 20 до 35 лет; наличие одного здорового ребенка; наличие медицинского заключения об удовлетворительном состоянии здоровья; оформление письменного добровольного согласия на медицинское вмешательство; суррогатная мать не может одновременно являться донором яйцеклетки; и наконец, в случае, если женщина состоит в браке, должно быть оформлено письменное согласие супруга на суррогатное материнство.
Все правовые взаимоотношения между суррогатной матерью и потенциальными родителями ребенка оформляются договором. Мировая практика знает много скандальных историй, связанных с нарушениями таких документов. В одних суррогатная мать отказывается отдавать ребенка, в других – потенциальные родители передумали его принимать, третьи известны рождением слабых, больных детей, не нужных уже никому.
Но договор по сути – это всего лишь бумажка. В реальности ни суррогатные матери, ни биологические родители, ни их дети никак не защищены. Закон не регламентирует отпуск по уходу за ребенком, рожденным от суррогатной матери. Нет ответа на вопрос, что делать в случае развода потенциальных родителей на стадии беременности суррмамы, когда один из супругов, чаще всего жена, не имеющая генетической связи с ребенком, отказывается от младенца.
Слабой стороной действующего российского законодательства является и то, что суррогатная мать не обязана давать свое согласие на запись биологических родителей в качестве родителей выношенного ей ребенка и, в принципе, может оставить его себе. Но такое случается редко.
Суррогатное материнство – это бизнес. Гонорар суррогатной матери за рождение ребенка, по меркам юристов, в среднем составляет от 600 тысяч до 1,5 млн рублей. К этой сумме стоит приплюсовать все обследования, УЗИ, анализы, процедуры, применяемые препараты, затраты на сами роды. Но, что хуже всего, узаконенное суррогатное материнство – это непаханое поле для мошенников.
Противников у суррогатного материнства много. Одни опасаются порочной практики превращения детей в подобие товара. Другие считают, что суррогатное материнство эксплуатирует женщин, а религиозные деятели видят в нем безнравственную тенденцию, подрывающую святость брака и семьи.
Минусы суррогатного материнства можно перечислять долго, поскольку такой вид вспомогательной репродуктивной технологии (ВРТ) еще достаточно молод. Но что остается делать женщине, которая по состоянию здоровья не способна зачать и выносить собственного ребенка?
Для Югры суррогатное материнство еще, что называется, в диковинку. Как сообщила «ЮграPRO» заместитель директора окружного департамента здравоохранения Тамара Овечкина, в Ханты-Мансийском округе на диспансерном учете по бесплодию состоит 1 тысяча 916 женщин. Для их лечения в Югре функционируют два отделения ВРТ в перинатальных центрах Ханты-Мансийска и Сургута. Но оба центра не предоставляют услуги суррогатного материнства, а ближайшее медицинское учреждение, имеющее опыт в суррогатном материнстве, находится в Тюмени.
Невозможно представить боль женщины, лишенной счастья материнства. Использование суррогатного материнства чаще всего является отчаянным шагом. Не так просто доверить чужому человеку вынашивание и рождение собственного ребенка. И как бы ни складывались обстоятельства, рожденный ребенок не должен столкнуться с тем, что его появление на свет уже всем безразлично.
Такой щепительный вопрос нужно доверять только профессионалам, специальзированым центрам суррогатного материнства,как например в Харькове, ведь за 9 месяцев может случится всё, и всегда можно обратится к психологам центра,как Био родителям,так и суррмам.
Мне 39лет и за плечами 4 здоровых детей:2мальчика и 2 девочки.
я очень хочу стать суррогатной мамой ,чтобы поправить свое материальное положение( мне надо выкупить жилье для меня и моих детей)
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ТОКСИКОЗОМ И ОСЛОЖНЕНИЯМИ НЕ СТРАДАЛА
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗАРАНЕЕ
Первичные требования к суррогатной маме:
1. Возраст 20-35 лет
2. Наличие хотя бы одного здорового ребенка
3. При зарегистрированном браке — письменное согласие супруга
на участие в программе
4. Отсутствие рубца на матке после операции кесарева сечения,
внематочной беременности в анамнезе
5. Отсутствие наркотической, алкогольной зависимости
6. Отсутствие психических заболеваний
7. Отсутствие заболеваний ВИЧ, гепатит, сифилис
А если не рожала сур мама?
Мне 26 лет у меня 2 мальчика.родила всех по поставленному сроку.абортов и выкидышей не было.я хочу стать суррогатной мамой,ну очень нужны деньги чтобы оплачивать учебы и на жилье…помогите пожалуйста…..
Очень заинтересовало ваше желание. Думаю мы можем помочь друг другу!
Нам нужна не дорогая сурр мама. Сможем об говорить все условия. Пишите nataliasolomia1977@gmail.com
Если ещё не нашли сурмаму-пишите! rinata-08@mail.ru
Тоже хочу стать сур мамой!
Очень нужна суррогатная мама! Помогите пожалуйста
Я ДЕВУШКА МНЕ 23 ГОДА ЕСТЬ ДОЧКА РОЖАЛА ХОРОШО НЕ КЕСАРЕВО РОЖАЛА САМА АНАЛИЗЫ ХОРОШИЕ САМА НЕ ПЬЮЩАЯ НЕ КУРЯЩАЯ НЕ НАРКОМАНКА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НЕ СТРАДАЛА ТОКСИКОЗОМ ВСЁ ПРОШЛО УСПЕШНО НАПИШИТЕ МНЕ ОЧЕНЬ НУЖДАЮСЬ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ))))
Я готова помоч тем людям который нужен ребенок89641740074
Вы нашли сур.мать? Если нет,я могу вам помочь
Добрый вечер!Мне 30 лет.Хочу стать суррогатной мамой!Две дочери 11 и 3 года.
38 лет. Есть дочь . Не болею. Кровь 3+. Хочу стать сур мамой.Веду здоровый образ жизни. Никогда не курила. Абортов и выкидышей не было.
Мне 28 лет. Здорова. Есть двое детей. Веду здоровый образ жизни. Вот только рожала при помощи кесарева сечения. Но врачи говорят могу еще выносить детей. Хотелось бы стать суррогатной матерью.
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Добрый день Софья вы уже нашли маму, я живу в ЯНАО, 27 лет, двое прекрасных здоровых мальчиков, роды естественные, без в\п
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Вы еще готовы стать сурмамой? Из какого Вы города?
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Здравствуйте. Мне 37 лет. Без вредных привычек. Здоровая .имею двоих детей 13 и 4 года.роды естественные без осложнений. Готова быть сур.мамочкой.89179204696 Наталья .
Хочу стать суррогатной мамой мне 24.были роды две здоровые дети мальчик и девочка.сама тоже не болею здорова.хочу помочь семье став суррогатной мамой.я живу в Сургуте.с беременностью небыло никаких проблем и роды очень лёгкие были.не было ни кесерева .беременюю быстро потому что был случай со спиралью забеременела). +79090447016
Прошу откликнуться Софья.так же хочу добавить живу в городе Сургут ненужно будет меня обеспечивать и давать на одежду и пропитание.денег тоже дадите сколько посчитаете нужными.просто хочу помочь семье
Здравствуйте! Вы нашли сурмаму? Я проживаю в п.Федоровском. Мне 28 лет, у меня двое здоровых деток, мальчик и девочка.Рожала сама, роды были быстрыми, без осложнений. Готова Вам помочь. Звоните 89227730136.
Мне 36, здорова, группа крови 3+, выросла в деревне на всем натуральном, дочь 15 лет, вредных привычек нет,хочу стать сурмамой, чтобы частично расплатиться с ипотекой, живём на 10000 в месяц, невозможно так жить уже.Спасибо.
Мне 36, хочу помочь могу стать суррогатной мамой есть двое дитей сыну 18 и дочери 12 .Нижневартовск 89195332792
Мне 18 . Детей нет . Проблем со здоровьем нет.
Хочу стать суррогатной матерью. Мне 32 года, сыну 11, здорова, без в/п. Проживаю в городе Сургуте. Телефон: 8904 488 59 01.
Добрый день! Вас ещё ни кто не забрал? Я тоже из Сургута и ищу суррогатную маму.
Здравствуйте! Забрали уже.
Здравствуйте! Хочу стать суррогатной мамой. здорова.
Уважаемая Лейла, как вас найти? напишите мне или позвоните мне по номеру 89224377742, мне нужна сурогатная мама, позвоните пожалуйста, а то вы никакие координаты не оставили на сайте, а так хочется найти вас.
Жду от вас звонка
Добрый вечер!Хочу стать суррогатной мамочкой Вашему ребенку!Мне 22 года ,группа крови 1+,есть сын..ему уже 2 года-здоров.Не курю,не пью,здорова!Беременность и роды прошли отлично!Сама из Приднестровья.готова переехать на время беременности
В каком вы городе?
Хочу стать суррогатной мамой! О себе, 29 лет, в апреле будет 30, трое прекрасных, здоровых дочек, 7, 4, 2,5 лет. По шкале Апгар все 9 баллов. Весом 4200, 3800, 3420 кг, естественные роды, без разрывов, очень легко. Я не курю и не пью, совсем! Rh 1(+). Национальность- башкирка. На переезд не согласна. Есть проблемы с лишним весом, но это мне ни как не помешало родить здоровых детей.
Могу стать суррогатным папой.
недорого.
Пишите на почту.
veeexelpoi@gmail.com
Всем здравствуйте!Хочу стать сур.мамой.Мне 24 года,Rf 1+,своих 2-ое здоровых детей,сама здорова.Рост 165,вес 55.Дети при рождении вес 3580,54см, и 3230,52см,естественные роды,Тюменская.Моя почта mmarischa2009@rambler.ru
Мне 33 года, готова помочь родить ребенка. У меня 2 детей, сын и дочь. Со здоровьем всё хорошо.
Мой e mail usupovavf@bk.ru
Живу в Нижневартовске
Здравствуйте мне 23 , 2 -е детей, здоровы, сама здорова, при беременности проблем не возникало , рожала сама, в срок. Большое желание стать суррогатной мамой, и поправить материальное положение. Проживаю в Нижневартовске.
y_sadykova@bk.ry
Хотела бы быть суррогатной мамой мне 23 года и двое здоровых сыновей одному 5 другому 1 год , полностью здорова !!! Оба родов кесарево сечение врачи сказали еще можно двоих рожать .. Рожала в сургуте все супер
И вопрос а почему нельзя быть сур мамой если рубец после кесарева?
здравствуйте. меня зовут лилия, мне 26 лет. есть один ребенок, родила в ноябре 2015года девочку 3400,52 ЕР. сейчас нахожусь в декрете, работаю в больнице медсестрой. на время декрета готова стать суррогатной мамой. вредных привычек нету, беременность и роды были легкими.
Здравствуйте, где вы живёте?
Стану Сурмамочкой для ваших ангелов. Есть дочь 3 года роды естественные в/привычек нет. Мне 23.
Добрый день! Стану суррогатной мамой, г.Тюмень,26 лет, замужем, муж не против, есть ребенок, без вредных привычек, роды естественные без осложнений.89199494276
Анжелика, Вы еще готовы стать сурмамой?
Помогу родить ребеночка. Двое здоровых детей. Не пью,не курю
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Готова стать суррогатной мамой. Двое детей. 14 и 7 лет. Роды естественные. Не пью,не курю. Не курила никогда. Мне 32 года.
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Здравствуйте я с Красноярска, есть сын 6 лет мне 24,красивый,здоровый. Щас в положении 3 недели. Отец тот же,но бросил. Для себя рожать не могу,нет ни жилья не средств. Могу ли я стать мамой для кого нибудь?
Группа 2- ,было кесарево, здоровье отличное,не пью,не курю, не наркомана, рубцов нет.
Наталья,вы хотите отдать дитя?свое родное?я поняла правильно?
Готова стать СР г.Уфа 27 лет двое здоровых детей анализы готовы ,без вредных привычек ,роды без осложнений кровь 3(+)
Уважаемые био родители звоните 89638932650
32 года. г Сургут. Без в/п дочке 7 лет. Напишу коротко а подробности по личке , что есть финансовые трудности. Тел:89322483913
Буду СурМамой! г. Сургут. Здорова. Без В/п. 27 лет. 89174821545
Ищем суррогатную маму в Сургуте и близлежащих городах, звоните в любое время. 89324301922
Доброго времени суток! Могу вам помочь! 89603959681
Здравствуйте. Вы еще готовы стать сурмамой?
здравствуйте вы нашли уже сурмаму?
Дамир,я из Сургута.вы нашли маму?
Готова стать сур.мамой в сургуте.Со здоровьем все в порядке. Двое здоровых детей.
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Стану суррогатной мамой, мне 29 лет, группа крови 3+, образование педагогическое, у меня двое деток 4 и 6 лет, дети здоровы, рожала сама, без разрывов. Абортов, выкидышей и кесарево никогда не было. В августе 2014 года родила мальчика по программе ИИ, мальчик здоров, беременность и роды проходили хорошо. В программу готова вступить уже сейчас, выехать могу в любой город по ХМАО. Мой тел.+79821433896. Звоните в любое время.
Стану сурмамой, мне 29 лет, группа крови 3+, образование педагогическое, вредных привычек нет, абсолютно здорова, своих деток двое, 4 и 6 лет, роды самостоятельные, абортов и выкидышей не было. В августе 14-го года родила мальчика по программе ИИ, роды естественные, в срок. В программу готова вступить в ближайшее время, проживаю в г. Сургут. Могу выехать в ближайшие города. Мой тел. +79821433896
Здравствуйте. Готова стать сурмамой,мне 29 лет,одни роды,естественные,сыну 8 лет без абортов, выкидышей, замерших беременностей, кесарево, 4(+)кровь.Красноярск,готова на переезд.ватсап:+79148138955; тел:+79131849607
Здравствуйте. Ищу сурмаму из Тюмени или ЯНАО Звоните 89220662529. Гуля
Здравствуйте вы нашли суррогатную маму?
http://ok.ru/profile/473599540627 можете на этот сайт написать
Гуля здравствуйте, вы уже нашли сур мамочка?я из Тюменской области
89044964535
Готова стать сурмамой, я из когалыма. Со здоровьем все в порядке. У меня один здоровый малыш. Возможен переезд в ХМАО или ЯНАО 89641777014
Добрый день! Предлагаю услуги суррогатного материнства. Мне 29 лет живу в Ханты -Мансийске работаю в Окружной клинической больнице, без вредных привычек не пила и не курила никогда есть дочка 9 лет. Группа крови 2+здорова.Заранее благодарна.
Хочу стать сурмамой,мне 26 лет,кровь 1+,есть ребенок 5 лет,без вредных привычек,выкидышей ,абортов не было.со здоровьем проблем нет.89824022575 ЯНАО и ХМАО
Мне 25 лет.есть двое детей,двух и шести лет.роды к/с.первый раз -крупный плод,второй по рубцу.здоровье отличное,беременнею сразу.смогу стать сурр.мамой.город Сургут
Группа крови 1+. Цикл с первых чисел.
Стану сурмамой, есть дочь 8 лет, здорова.Мне 31, гр. крови 2+, роды своевременные, естественные, беременность легкая.
Стану сурмамой мне 27 лет, рост 163 , вес 52 . живу в городе Ялуторовск Тюменская область
группа крови 1+ , двое детей девочки , роды естественные.
Сайт ОК http://ok.ru/profile/473599540627 можете написать туда
Помогу вам стать мамочкой,папочкой.Двое здоровых детей.
Стану сур.мамой . У меня один здоровый ребенок….пишите эл.почта…. sofia0815@mail.ru
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